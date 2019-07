Sharp LC-55UI7552E - Jeftini centimetri

SPECIFIKACIJE Ekran 55” IPS / 4K (3.840x2.160) / HDR Konektori 3x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Mini SCART, CI+, antenski, satelitski, kompozitni, komponentni, optički i 3,5-mm audio izlaz, čitač SD kartica Dodaci WiFi (802.11b/g/n), LAN Softver AQUOS NET+ Jamstvo 5 godina

Cijena ovog televizora utoliko je povoljnija kad uzmemo u obzir da se trenutačno isporučuje s poklonom u vidu Sharpova kompaktnog, 110-vatnog soundbara HT-SB106, koji može poslužiti da bi se poboljšala reprodukcija zvuka, a uz minimalno dodatno zauzeće prostora. Cijena samog soundbara je 600 kuna.

Ugrađeni panel okružen je plastičnim okvirom debljine prsta, a oslanja se o diskretne metalne nožice. Sharp na svojim stranicama ne otkriva o kakvom se panelu radi, ali njegove karakteristike ukazuju na to kako je riječ o IPS matrici. To je vidljivo iz širokih kutova gledanja, ali i iz prikaza crne boje, koja nema dubinu i upečatljivost karakterističnu za VA panele.

S obzirom na cjenovni razred kojem pripada, sasvim je jasno da Sharpov televizor ne pruža spektakularno raskošne boje i besprijekoran prikaz detalja u kompleksnijim mračnim i svijetlim sadržajima. Osim zbog vrste panela, tome je tako i radi previsoke gamme od 1,9 (želimo 2,2), koju unutar postavki nije moguće ispraviti na neku povoljniju vrijednost, unatoč tome što ih se nude ukupno tri – Low, Medium i High. Vrijednosti Low i Medium daju vrijednost od 1,9, s time da pri Low krivulja izraženije odstupa od idealne, stoga je Medium bolji izbor. Vrijednost High daje gammu od 1,8 i još znatnije odstupanje krivulje od željene.

Ono što možete poboljšati, i to drastično, jesu kontrast slike i dubina crne boje. Televizor je tvornički namješten na svjetlinu 50, koja se doima previsokom zato što crnu boju čini upadljivo sivkastom. To je potvrdio i kolorimetar – pri ovoj postavci svjetline statični kontrastni omjer panela iznosi skromnih 240:1. Kad se svjetlina spusti na niže vrijednosti, kontrast raste na mnogo prihvatljivijih 880:1, a slika smjesta izgleda bolje. Uočili smo da se svjetlina između 30 i 50 mijenja prilično skokovito, stoga valja pripaziti kako se namješta. Kolorimetar nam je najbolje performanse pokazao u rasponu od 36 do 40, gdje kontrast još uvijek ostaje iznad 800:1, a svjetlina iznad 200 cd/m2, što je dostatno za kombinirano dnevno i noćno korištenje. Od drugih postavki, Picture Mode htjet ćete postaviti na Personal, a morat ćete korigirati i omjere boja, kako biste sanirali izrazito visoku tvorničku temperaturu boja. Za nas su najbolje funkcionirale postavke Red 100, Green 95 i Blue 76, pomoću kojih smo temperaturu boja sveli na 6.473 K.

Ujednačenost pozadinskog osvjetljenja dobiva prolaznu ocjenu; najveće izmjereno odstupanje u odnosu na najsvjetliju točku ekrana (sama sredina) izmjerili smo u gornjem lijevom uglu, koji je za 11% tamniji. Kad se na ekranu prikazuje tamniji sadržaj, svjetline od 50 cd/m2 ili manje, devijacija raste na pozamašnih 23%. Za uniformnost boja vrijedi obratno – slabašna je pri višim svjetlinama (∆E seže do visokih 14,2), a znatno se poboljšava padom svjetline. Prosječna preciznost boja zadovoljavajuća je (∆E je 2,8), ali uz neka značajnija odstupanja u tonovima žute i narančaste boje.

Daljinski upravljač smisleno je organiziran, a osobito veseli to što ima tipke za brz pristup YouTubeu i Netflixu, dvjema udarnim aplikacijama njegova Smart TV sučelja

Oštrina slike očekivano je visoka, osobito prilikom gledanja 4K sadržaja, a skaliranje sadržaja niže razlučivosti na 4K odrađuje se solidno, bez upadljivih artefakata. Fluidnost pokreta u kompleksnijim scenama nadilazi očekivanja od ove klase televizora.

Softverski se Sharpov televizor temelji na platformi AQUOS NET+, koja nudi jednostavno sučelje i nekolicinu korisnih mogućnosti, među kojima su ključne aplikacije za YouTube i Netflix. Iza opcije NET+ krije se Sharpova tržnica s gomilom drugih aplikacija različitih tipova, među kojima, doduše, nismo pronašli nijednu koju bismo poželjeli instalirati. Ugrađeni neimenovani četverojezgreni procesor dobro se nosi s izvođenjem Smart TV sučelja. Aplikacije se podižu unutar nekoliko sekundi, a duže traje tek uključenje televizora – od pritiska tipke Power do pojave slike proteći će desetak sekundi.

Premda je u službenim materijalima istaknuto da televizor podržava HDR, ostalo je nejasno o kojem se HDR standardu radi. Aplikacija Netflix nije nam prepoznala televizor kao HDR-kompatibilan, no čak i da jest, njegova svjetlina i kontrast tu funkcionalnost čine suvišnom.

Osim tri HDMI konektora (jedan podržava HDMI ARC), televizor je opremljen žičnom i bežičnom mrežnom karticom, čitačem SD kartica, svim relevantnim prijamnicima televizijskog signala, optičkim izlazom za zvuk, setom od tri USB porta (jedan je USB 3.0) te iznenađujuće solidnim zvučnicima, s potpisom Harman/Kardona.

Za traženi novac Sharpov televizor nudi veliku dijagonalu i natprosječan broj funkcija, doduše, ne i prikaz koji će vas oboriti s nogu.