Xiaomi Pad 5 - Zaokružena cjelina

specifikacije Ekran 11" IPS @ 120 Hz (1.600x2.560, 16:10, 274 PPI) Procesor Qualcomm Snapdragon 860

4 × Kryo 485 Gold (1 × do 2,96 GHz, 3 × do 2,42 GHz)

4 × 1,78 GHz Kryo 485 Silver

Adreno 640 GPU RAM / Memorija 6 GB RAM / 128 GB UFS 3.1 Stražnje kamere 13 MP, f/2.0 Prednja kamera 8 MP, f/2.0 Povezivost Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 Baterija / brzo punjenje 8.720 mAh / 22,5 W Konektor za slušalice Nema Dodatno Quad stereo zvučnici Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 255 x 166 x 7 mm / 511 g Operacijski sustav MIUI 12 / Android 11 Jamstvo 2 godine

Novi tablet kineske tvrtke stiže na tržište taman pred blagdansku sezonu i to, kad je riječ o domaćem tržištu, u sivoj i bijeloj boji. Iako se naizgled čini da je riječ o svakodnevnim bojama, njihova izvedba u praksi, barem ako je suditi prema bijelom modelu kojeg smo isprobali, vrlo je upečatljiva. Poleđina uređaja ima sedefasti finiš koji se pod svjetlom presijava u mekanim plavo-rozim tonovima. Finiš je mat što je u kombinaciji s bojom dobitna kombinacija za skrivanje mrlja od prstiju. Ravninu poleđine uređaja razbija samo "otok" u kojem se nalaze kamera i bljeskalica. Kamera ima razlučivost 13 MP i pristojne je kvalitete, no nemojte očekivati ništa više od toga. Kad je riječ o videu, kamera snima sve do razlučivosti 4K, no ne podržava framerate viši od 30 fps.

Odlični zvučnici

Rubovi tableta načinjeni su od metalne legure uglatog su oblika. Vrlo sličan dizajn inače nalazimo na Appleovom iPadu Mini. S gornje i donje uže strane uređaja nalaze se zvučnici. Sustav koji se sastoji od četiri jedinice s podrškom za Dolby Atmos softver za virtualizaciju surround zvuka. U praksi zvučnici osiguravaju odličnu kvalitetu zvuka, bilo da na tabletu gledate izvedbe omiljenih glazbenih izvođača, gledate Netflix ili igrate igre. Nažalost, konektora za spajanje slušalica nema, a u pakiranju s uređajem ne stiže niti prikladni USB-C adapter.

S tabletom stižu USB-C kabel za napajanje i 22,5-vatni adapter

Što se tiče opreme isporučene u kutiji, Pad 5 je još uvijek tradicionalan, pa su tu naponski adapter i USB-C kabel za punjenje. Adapter je snage svega 22,5 W, što je ujedno i maksimalna snaga punjenja 8,7-ampersatne baterije uređaja. S obzirom na nesrazmjer snage punjača i kapaciteta baterije, ne čudi što je za punjenje baterije do polovice kapaciteta potrebno gotovo sat vremena. S ekranom podešenim na 200 nita, u našem standardnom testu s Android verzijom PCMarka koja automatizira kombinirano surfanje, reprodukciju i obradu videa, obradu fotografija te rad u uredskim aplikacijama, Xiaomijev pulen izdržao je nešto više od 10 sati – jednako kao i Lenovovi 11-inčni tableti koje smo isprobali prošle godine. U apsolutnom smislu to je vrlo dobar rezultat tako da vas Pad 5 neće razočarati na duljim putovanjima i sličnim situacijama kada ćete ga dugo koristiti bez dopunjavanja.

Grafičke performanse

Primarni potrošači ugrađene baterije su Qualcommov Snapdragon 860 i 120-hercni IPS ekran WQXGA razlučivosti. U prijevodu, ekran ima omjer stranica 16:10 i razlučivost od 2.560×1.600 točaka. Zanimljivo je da na Xiaomijevim službenim stranicama ovu razlučivost krivo nazivaju WQHD+. Naime, WQHD+ je ime za razlučivost od 2.960×1.440 točaka.

rezultati testiranja Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Pad 5 3DMark Wildlife 1.092 3.432 PCMark for Android Work 3.0 Performance 8.358 11.055 Web Browsing 7.043 8.949 Video Editin 5.849 6.990 Writing 9.079 11.877 Photo Editing 14.011 21.927 Data Manipulation 7.908 10.136 Baterija 8 h 19 min 10 h 22 min

Ugrađeni SoC tehnološki nije najmoderniji budući da je riječ o overklokiranoj inačici Snapdragon 855, čipa koji je pogonio većinu flagship telefona prije dvije godine. Usprkos tome, riječ je o vrlo moćnom rješenju čak i za današnje pojmove, barem kad je riječ o uređajima temeljenim na Androidu. Čip ima četiri velike i brze Kryo 485 Gold jezgre i četiri energetski efikasne Kryo 485 Silver jezgre. Tu je također i grafika Adreno 640 i brz Wi-Fi 6 mrežni kontroler. Moćni SoC osigurava i odlične performanse u aplikacijama, sučelju te posebice igrama, a što posebno dolazi do izražaja u kombinaciji s brzim 120-hercnim ekranom. Za usporedbu, u grafičkom testu 3DMark Wild Life ovaj je tablet više od četiri puta brži od jačeg Lenovog tableta kojeg smo testirali početkom godine, a trostruko jači od Xiaomijevog vlastitog telefona Mi 11 Lite testiranog nedavno. Upravo kod ovog telefona koji ima 90-hercni ekran požalili smo se da mu grafički dio SoC-a nije dovoljno moćan da bi iskoristio blagodati brzog osvježavanja. Kod Pada 5 to definitivno nije problem. SoC je na testiranom uređaju kombiniran s 6 GB radne memorije i 128-gigabajtnom flash memorijom. Podrške za dodavanje microSD kartice nema, a nema niti verzije uređaja s ugrađenim LTE ili 5G modemom.

Ekran pokriva DCI-P3 paletu boja i nudi vršnu svjetlinu od 490 nita (izmjereno instrumentom). Ta se vršna brojka još ponešto diže pod sunčevim svjetlom. Automatska regulacija radi fino, a moguće je i raditi ručne modifikacije te automatski podešene svjetline. Pad 5 također može mjeriti temperaturu vanjskog osvjetljenja i po njoj podešavati temperaturu ekrana, no ovu je opciju potrebno ručno uključiti. Za puriste tu je i opcija standardnog prikaza koja drži toplinu i kontrast ekrana stalno na istoj razini od 6700 kelvina. U pogledu reprodukcije videa, uređaj podržava Dolby Vision, HDR10, HDR10+ i HLG, a tu je i podrška za Widevine CDM maksimalne razine L1. I premda je video sadržaji na ovom tabletu izgledaju jako lijepo, IPS panel jednostavno nije u stanju prikazati sve blagodati HDR-a. Iznad ekrana smještena je 8-megapikselna selfie kamera na čiju se kvalitetu fotografija ne možemo požaliti, iako ni ona nema napredne funkcije poput zamućivanja pozadine i slično. Valja napomenuti kako uređaj nema ugrađen čitač otiska prsta, no podržana je autentifikacija korisnika putem prednje kamere.

Prostor za dodatke

Na lijevom duljem boku tableta nalazimo pogo kontakte namijenjenu spajanju Pada 5 s tipkovnicom. Ona se kupuje odvojeno i nije stigla s testiranim primjerkom. Na suprotnoj strani su tipke za reguliranje glasnoće i mjesto za magnetsko pričvršćivanje Xiaomijeve pametne aktivne olovke (Smart Pen). Ni olovka ne dolazi s uređajem, no mi smo je dobili na testiranje. Crne je boje, mat teksture, lagana i dobro balansirana. Nije posve cilindričnog oblika već s jedne strane ima ravnu plohu koja otežava rolanje olovke po ravnoj plohi, no njena primarna svrha je da olovka bolje sjeda na mjesto za punjenje na desnoj strani tableta. Ugrađena baterija osigurat će oko osam sati autonomije, no fora je što za svega 60 sekundi kontaktnog punjenja na tabletu olovka može raditi dodatnih 20 minuta dok je za puno punjenje potrebno 18 minuta. Olovka podržava uzorkovanje od 240 Hz te 4.096 razina detekcije pritiska, a nudi i dvije tipke koje nije moguće programirati. Prva tipka služi za pozivanje aplikacije za bilješke unutar MIUI-ja, Xiaomijevog OS-a temeljenog na Androidu, dok s drugom tipkom možemo kreirati screenshotove ekrana.

Iskustvo korištenja olovke je li-la. Ok, činjenica je da smo razmaženi s ReMarkableom 2 kao ultimativnim digitalnim rokovnikom, no morate znati što kupujete. Prva i osnova stvar, ovo je primarno tablet namijenjen pipkanju s prstima, pa je stoga ekran vrlo gladak što će reći i da vrh olovke prilikom pisanja ne nailazi na osobito trenje. Probajte pisati s običnom grafitnom olovkom po staklu, osjećaj je sličan. Jedina Xiaomijeva aplikacija koja podržava olovku jest Notes, aplikacija za bilješke, u kojoj na raspolaganju imamo skromnu selekciju alata. Primjerice, za pisanje se mogu koristiti samo obična olovka, pero koje se de facto ponaša kao tanki flomaster i flomaster za podcrtavanje teksta. Ok, ruku na srce, za pisanje bilješki ni ne treba puno više alata, no smeta problematični palm rejection. Drugim riječima, Xiaomijev softver često prepoznaje dodire dlanom kao namjerno pisanje po ekranu.

Treba napomenuti da ovo nije problem sistemskog softvera već samo te aplikacije. Primjerice, Microsoftov OneNote nema ovakvih problema, dok neke druge aplikacije koje smo isprobali imaju. U konačnici, iskustvo s Xiaomijevom aktivnom olovkom fundamentalno nije drugačije nego iskustva sa sličnim olovkama na drugim Android ili Windows tabletima ili računalima. Riječ je o uređajima koji su dizajnirani primarno za korištenje s prstima, dok je olovka samo dodatak. Sâm MIUI OS nosi oznaku 12.5.2, a temeljen je na Androidu 11. Krasi ga minimalistički dizajn sa selekcijom vlastitih aplikacija kao što su već spomenute Bilješke, Galerija, Čistač sustava i drugi. Za razliku od Huaweija, Xiaomi nije izgnan iz Googleovog ekosustava, pa je na uređaj instaliran kompletan dijapazon Googleovih aplikacija.

Hardverski dodaci na stranu, Xiaomijev novi tablet ostavio je na nas vrlo dobar dojam. S obzirom na cijenu i konkurenciju, može se pohvaliti s dobitnom kombinacijom značajki – brzim SoC-om, impresivnim ekranom i sustavom zvučnika, dugotrajnom baterijom i odličnom kvalitetom izrade. Iako sa sobom ne donosi nikakve inovacije, nameće se kao odličan izbor ako tražite moderan i brz 11-inčni Android tablet prihvatljive cijene.