Xiaomi Mi 11 Lite - Perolaki ljepotan

specifikacije - xiaomi mi 11 lite Ekran 6,55" Super AMOLED (1.080x2.400, 20:9, 402 PPI) Čip Qualcomm Snapdragon 732G

2 × 2,3 GHz Kryo 470 Gold

6 × 1,8 GHz Kryo 470 Silver

Adreno 618 GPU RAM / Memorija 6 GB RAM / 128 GB UFS 2.2 Stražnje kamere 64 MP, f/1.8, 26 mm, PDAF

8 MP, f/2.2, 119° - ultra-široka

5 MP, f/2,4, AF - makro Prednja kamera 16 MP, f/2,5, 25 mm Povezivost Dvostruki 4G (2x Nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 Baterija / brzo punjenje 4.250 mAh / 33 W Konektor za slušalice Ne (odozgo) Dodatno IR odašiljač, NFC, microSD, stereo zvučnici Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 160,5 x 75,7 x 6,8 mm / 157 g Operacijski sustav MIUI 12 / Android 11 Jamstvo 2 godine

Osim testirane crne varijante, dostupne su i roza te plava

S telefonom se isporučuju prozirna maska, 3-amperski USB-C kabel i 33-vatni brzi punjač

Obitelj Mi 11 sastoji se od solidne količine modela koji popunjavaju cjenovne razrede od ultra-premium kategorije s modelom Mi 11 Ultra, pa sve do srednje klase gdje se nalaze najjeftiniji članovi obitelji – Mi 11 Lite 5G i Mi 11 Lite (odnosno, Mi 11 Lite 4G). Sukladno imenu, potonja dva uređaja vrlo su slična, a mi ćemo se u ovom testu fokusirati na slabiji. Kao što ste već mogli saznati u podnaslovu, on je dostupan u tri boje kućišta – crnoj (Bobba Black) koju imamo na testu, plavoj (Bubblegum Blue) i ružičastoj (Peach Pink).

Valja naglasiti da se osim po boji varijante razlikuju i po izvedbi stražnje strane kućišta. Crna varijanta je sjajnog finiša koji je magnet za otiske prstiju, dok druge dvije varijante imaju mat, takozvani smrznuti finiš koji je po pitanju prljanja mnogo zahvalniji. Ako se ubrajate među korisnike koji novi mobitel odmah nakon kupovine opreme maskom, svidjet će vam se što Xiaomi u pakiranju isporučuje jednostavan prozirni model koji telefon štiti, no svejedno otkriva boju kućišta. Osim maske u kutiji s telefonom su također i 3-amperski USB-C kabel, 33-vatni brzi punjač i USB-C adapter za slušalice. Pohvalno!

Kao što ste mogli pretpostaviti, stražnja strana telefona izrađena je od stakla nepoznate izdržljivosti. Kako je telefon s debljinom od 6,8 mm relativno tanak, tako i ne čudi što je otok s kamera modulom solidno izbočen u odnosu na kućište. Naravno, ako koristite priloženu masku, ovaj će efekt biti praktički anuliran zbog debljine zaštitnog sloja plastike. S prednje se strane telefona nalazi Gorilla Glass 5 (5G varijanta ima 6-icu), a rub telefona načinjen je od tvrde plastike. Valja naglasiti da ekran dijagonale 6,55 inča na rubovima nije zakrivljen što možda izgleda obično i dosadno, no uvelike pomaže u rukovanju svakodnevnom rukovanju uređajem. Na desnom se boku nalazi klackalica za reguliranje glasnoće i tipka za uključivanje telefona s integriranim čitačem otiska prsta. U softveru je moguće podesiti očitavanje na prvi dodir ili tek nakon što se tipke pritisne. Na kvalitetu i brzinu prepoznavanja se ne možemo požaliti. Uređaj također nudi i otključavanje putem kamere, no ova metoda je nešto sporija i nije toliko pouzdana budući da ne funkcionira u potpunom mraku.

Na gornjem se rubu nalaze sekundarni mikrofon i IR odašiljaš, a na donjem primarni zvučnik, USB-C konektor i utor za SIM kartice i microSD. Mi 11 Lite 4G podržava korištenje dvije SIM kartice, no u tom slučaju nije moguće koristiti i memorijsku karticu. 3,5-milimetarskog konektora za slušalice nema, što će zasmetati dijelu korisnika. Iako Mi 11 Lite nije malen telefon, zbog nevelike debljine, a posebice niske mase od svega 157 grama, vrlo je ugodan za rad i svakodnevno korištenje, pogotovo u situacijama kada ga koristimo sa samo jednom rukom kod fotografiranja ili snimanja videa. Kad je riječ o zaštiti od atmosferskih elemenata i prašine, kućište nosi oznaku IP53 što će reći da je zaštićeno od prašine i sprejanja vode. U praksi to znači da telefonu neće biti ništa ako vas uhvati pljusak i poslije ga posušite ili ga recimo nehotice zalijete tekućinom.

Jedna od udarnih značajki ovog modela je odličan AMOLED ekran razlučivosti 2.400×1.080 točaka, brzinom osvježavanja od 90 Hz, sampleiranjem na dodir od 240 Hz i podrškom za HDR10. Skuplji 5G model podržava HDR10+. Iako je HDR10+ napredniji standard, nije podržan na svim platformama (primjerice na Netflixu). Vršna svjetlina ekrana je 500 nita što je potvrdilo i naše mjerenje, a u ekstremnim uvjetima (primjerice, pod suncem) ide i do 800 nita. U postavkama su dostupna tri profila za podešavanje boja na ekranu – automatski koji cilja na DCI-P3 standard, zasićeno (visoka saturacija) i originalno (sRGB uz 6.500 kelvina). Valja napomenuti da 90-hercno osvježavanje nije tvornički uključeno već se mora uključiti ručno, s tim da telefon samostalno smanjuje brzinu osvježavanja na 60 Hz u prikladnim situacijama – primjerice pri gledanju videa preko cijelog ekrana. Na vrhu ekrana nalazi se maleni sekundarni zvučnik koji tijekom poziva sjedi na uhu, a kada se igramo ili gledamo video, kompletira stereo zvučnu sliku zajedno s primarnom zvučnikom na dnu telefona.

rezultati testiranja 3DMark Wildlife 1.092 PCMark for Android Work 3.0 Performance 8.358 Web Browsing 7.043 Video Editing 5.849 Writing 9.079 Photo Editing 14.011 Data Manipulation 7.908 Battery 8:19 h

U kontekstu 90-hercnog ekrana malo je problematično što Mi 11 Lite pokreće Qualcommov SoC Snapdragon 732G koji je sparen s 6 GB radne i 128 GB flash memorije. Iako je riječ o čipu pristojne brzine, on nema dovoljno performansi za iskorištavanje benefita brzog ekrana u zahtjevnijim igrama. Tu se opet vraćamo na nešto skuplji model 5G koji zbog modernijeg 5-nanometarskog Snapdragona 780G nudi značajno više performanse. Hlađenje procesora odrađeno je dobro tako da kod testiranja nismo naišli na pregrijavanje i posljedičan pad frameratea. Stariji SoC ima i starije komunikacijske mogućnosti, pa imamo 4G modem i Wi-Fi 6, a ne Wi-Fi 6E podršku kao kod snažnijeg brata. Koliko vam je to bitno, procijenite sami.

Za napajanje komponenti brine se baterija kapaciteta 4.250 mAh što je iznadprosječna vrijednost s obzirom na gabarite uređaja. U testiranju s PCMarkom sa svjetlinom ekrana kalibriranom na 200 nita izdržala je 8 sati i 19 minuta što je vrlo dobar rezultat. Naš test je temeljen na automatiziranom surfanju, reprodukciji videa, obradi fotografija te radu u uredskim aplikacijama. Za usporedbu, nedavno testirani Asusov Zenfone 8 sa svojom 4.000-miliampersatnom baterijom u istom testu izdržao je 7 sati i 37 minuta. Xiaomijev telefon podržava brzo punjenje pri 33 W, pa je s priloženim kabelom i adapterom unutar pola sata moguće dostići oko 60% kapaciteta.

Tri oka

Za okidanje selfieja brine se jedna kamera, skrivena u rupi u lijevom gornjem kutu ekrana. Razlučivosti 16 megapiksela i otvora blende f/2.5 sposobna je okidati solidne fotografije u uvjetima dobrog osvjetljenja i pristojne kad je ono lošije. Kod fotkanja na raspolaganju imamo i filtre za uljepšavanje (moguće ih je vrlo jednostavno podesiti ili sve potpuno isključiti) te različite filmske filtre i efekte. Tu je i simulacija bokeha pri čemu možemo sami podešavati razinu zamućenja odnosno virtualnog otvora blende. Ako se fotka u portretnom modu, razinu zamućivanja i filmske efekte je moguće primijeniti na fotografiju naknadno. Snimanje videa moguće je u formatima 720p i 1080p pri 30 fps, te 1080p pri 60 fps, a elektronske stabilizacije nema. Treba naglasiti da je senzor temeljen na Quad-Bayer tehnologiji, što će reći da je efektivna razlučivost fotografija zapravo 4 MP, no softver ih automatski uvećava na 16 MP.

Modul sa stražnjim kamerama izveden je u obliku četvrtastog otoka na dvije razine. Na nižoj se nalazi jedna od sekundarnih kamera i bljeskalica, a na drugom, dodatno izbočenom, primarna kamera i druga sekundarna kamera. Iza primarne kamere s otvorom blende f/1.8 nalazi se Samsungov 64-megapikselni senzor S5KGW3 temeljen na Tetra-Cell filtru (Samsungov Quad-Bayer), opremljen PDAF fokusiranjem, no bez optičke stabilizacije. Fotke nastale ovim senzorom razlučivosti su 16 MP zbog konfiguracije senzora, no postoji i opcija automatskog snimanja 64-megapikselnih fotki koje nastaju kombiniranjem više manjih fotki. Takve fotke su zbog razlučivosti vrlo velike, no kvaliteta im nije osobita tako da ovu opciju ne preporučamo koristiti.

Primjer ekstremnijeg HDR-a sa scenom koja ima vrlo velik dinamički raspon

Kvaliteta fotografija na automatskim postavkama je dobra iako su za pojmove vašeg autora fotke malo "prenabrijane" – izraženi su kontrast, saturacija i oštrina. Ako se koristi AI način fotkanja gdje softver pokušava prilagoditi postavke sceni na bazi prepoznavanja strojnim učenjem, saturacija dodatno dolazi do izražaja, dodatno je pojačan mikro-kontrast, no bolje je pogođen balans bijele u odnosu na standardni mod. Glavna kamera ima i noćni mod okidanja koji se uključuje automatski, a koji kombinira više fotki kako bi u konačnici dobili fotku s manje šuma. Ovaj način rada ne treba miješati s modom "noć" koji postoji u Xiaomijevim telefonima već godinama. Iako vjerojatno rade slično, potonji je potrebno uključiti ručno, dostupan je u na svim kamerama, a rezultira fotkama koje imaju HDR-oliki štih neprirodnim dosvjetljavanjem tamnih područja kadra.

Testni video s glavne kamere - 1080p pri 30 fps bez stabilizacije

Testni video s glavne kamere - 1080p pri 30 fps sa stabilizacijom

Testni video s glavne kamere - 1080p pri 60 fps bez stabilizacije (nije podržana)

Testni video s glavne kamere - 4K pri 30 fps bez stabilizacije (nije podržana)

Glavna kamera može snimati video 30 fps pri 720p, 1080p i 4K, te u 60 fps pri 1080p. Elektronska stabilizacija dostupna je samo u niže dvije razlučivosti i to kada se ne koristi framerate od 60 fps. Elektronska stabilizacija nije dostupna pri snimanju s ostalim kamerama. Glavna kamera nudi također i dodatne filmske efekte kao što su zamrzavanje scene, spori okidač i drugi. Klasični filtri dostupni su na svim kamerama.

Druge dvije stražnje kamere su ultra-široka od 8 MP i blendom f/2.2 i fiksnim fokusom te telemakro kamera od 5 MP s blendom f/2.4 i klasičnim kontrastnim fokusom. Ultra-široka kamera slabije je kvalitete nego glavna, a boje i kontrast joj nisu toliko naglašeni. I dok će uz dobro osvjetljenje fotke ispadati pristojne, kada je svjetlo slabo rezultati su loši iako si joj donekle moguće pomoći s ručnim uključivanjem profila noć. Snimanje videa ograničeno je na 30 fps pri razlučivosti 720p i 1080p. Telemakro kamera aktivira se preko dodatnog izbornika, iako se na prvi pogled čini da ju je moguće aktivirati iz glavnog sučelja kamere s prebacivanjem zuma na 2x. U praksi to zapravo znači da koristimo primarnu kameru i digitalni zum. Fotke nastale telemakro kamerom (tele zbog toga što fokus funkcionira od rasponu od 3 do 7 cm) su oku ugodne i ovo je jedna od prednosti telefona u odnosu na konkurenciju koja često raspolaže s granično upotrebljivim makro kamerama od 2 MP. Sučelje fotoaparata općenito je dosta moćno, a osim brojnih automatskih modova nudi i ručne postavke, fotkanje timelapseova, fotografiju s dugom ekspozicijom s nekoliko različitih profila (scenarija), istovremeno snimanje s prednjom i stražnjom kamerom, itd.

Kad je riječ o operacijskom sustavu, Mi 11 Lite rabi novi MIUI 12 koji je sâm temeljen na Androidu 11. Drugim riječima, riječ je o trenutno najsvježijoj verziji Androida koja je u ovoj Xiaomijevoj verziji vrlo temeljito presvučena u novo ruho. Teme su inače jedna od ključnih značajki MIUI-ja, pa izgled kompletnog sučelja možete vrlo lako promijeniti. Kineski mobilni OS-ovi nerijetko imaju integrirane reklame. MIUI 12 na ovom uređaju uglavnom ih nema. Točnije, uočili smo ih isključivo u vidu sugestija za instalaciju aplikacija u tvornički kreiranim mapama za aplikacije.

Xiaomi Mi 11 Lite dobro je zaokružen telefon, no to u izuzetno kompetitivnom srednjem tržišnom segmentu jednostavno nije dovoljno za bezrezervnu preporuku. Ironično, no ovom uređaju zapravo najveću konkurenciju predstavlja Xiaomijev vlastiti Redmi Note 10 Pro koji nudi jednak SoC, no brži 120-hercni OLED ekran, jaču bateriju, 3,5-milimetarski konektor za slušalice i bolju kameru. Također ne treba zaboraviti Mi 11 Lite 5G – ponešto skupljeg, no u pogledu performansi znatno moćnijeg člana obitelji Mi 11, a koji osim performansi nudi još nekoliko nadogradnji u odnosu na obični Lite.

U trenutku pisanja ovih redaka Mi 11 Lite dostupan je u sklopu promotivne akcije (traje do 5. rujna ili isteka zaliha) u sklopu koje kupci na poklon dobivaju pametnu narukvicu Mi Band 6.