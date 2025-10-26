Kineski humanoidni robot Bumi košta poput boljeg mobitela

Jeftiniji od dosad najjeftinijeg, humanoidni robotić kineske kompanije Noetix namijenjen je edukaciji i kućnoj upotrebi, košta oko 1.200 eura i bit će pušten u prodaju do kraja ove godine

Kineski startup Noetix Robotics, osnovan prije dvije godine, službeno je predstavio humanoidnog robota Bumi, namijenjenog masovnom potrošačkom tržištu. Time ova kompanija označava svoj ulazak u segment kućne robotike, u koji žele donijeti veliku promjenu nudeći robote po vrlo prihvatljivoj cijeni.

Naime, glavna odlika Bumija je njegova cijena, postavljena na 10.000 juana, odnosno tek oko 1.200 eura, što ga čini prvim humanoidnim robotom visokih performansi u tom cjenovnom rangu. Dosad najjeftiniji komercijalno dobavljivi humanoidni robot bio je R1 kompanije Unitree, čija se cijena kreće oko 5.000 eura.

Malen, agilan i jeftin

Noetixov Bumi je visok 94 centimetra i teži 12 kilograma. Dizajniran je prvenstveno za edukaciju, obiteljsku interakciju i kućnu upotrebu, s posebnim fokusom na korisnike koji uče programirati. Za razliku od skupljih i naprednijih robota namijenjenih industrijskim linijama ili istraživačkim laboratorijima, proizvođač kaže da je Bumi "usmjeren na dovođenje bipedalne robotike u svakodnevni život". Robot će nuditi otvoreno programsko sučelje će njegovim korisnicima pomoći pri učenju i programiranju novih kreativnih zadataka.

Prema prikazanome, robot je sposoban za stabilno hodanje na dvije noge, ali može izvoditi i određene složenije pokrete, poput plesa, što je vidljivo u priloženom videu. Stabilnost i fleksibilnost postiže pomoću vlastitih algoritama koji kombiniraju imitaciju i osnaženo strojno učenje.

Kako bi postigla tako nisku cijenu, tvrtka je smanjila troškove proizvodnje korištenjem lakih kompozitnih materijala za izradu bumija. Uz to, razvili su vlastiti elektronički sustav upravljanja i oslonili se na visoko lokalizirani opskrbni lanac, što im omogućuje buduću skalabilnost proizvodnje. Noetix Robotics najavljuje da će prednarudžbe biti otvorene kasnije ove godine, u ograničenoj količini. U proizvodnji ovog robota startup koristi prethodno iskustvo u razvoju natjecateljskih robota, a lansiranje jeftinog Bumija smatraju prekretnicom u prenošenju humanoidnih robota iz laboratorija u domove.