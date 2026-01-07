Mobileye akvizicijom Mentee Roboticsa cilja na dominaciju u svijetu fizičkog AI-a

S CES-a u Las Vegasu stiže vijest o značajnoj akviziciji u svijetu humanoidne robotike, tehnološkim segmentom koji je ionako u fokusu ovotjednog sajma potrošačke elektronike – izraelski Mobileye je objavio sklapanje konačnog sporazuma o preuzimanju također izraelske tvrtke Mentee Robotics, specijalizirane za razvoj humanoidnih robota pogonjenih umjetnom inteligencijom.

Transakcija je vrijedna čak 900 milijuna dolara, a spojit će Mobileyeovu naprednu AI tehnologiju i stručnost u globalnoj proizvodnji s Menteejevom inovativnom platformom za humanoidne robote. Cilj ovog poteza je stvaranje globalnog lidera u "fizičkoj umjetnoj inteligenciji", području koje obuhvaća dva značajna tržišta: autonomnu vožnju i humanoidnu robotiku.

Tehnološka sinergija

Akvizicija, kako je objavljeno, predstavlja značajan korak prema sustavima dizajniranim za razumijevanje konteksta, zaključivanje o namjerama i prirodnu interakciju s ljudima u fizičkom svijetu. Evolucija Mobileyeovih sustava autonomije, koji su se razvili od navigacije do holističkog zaključivanja, pruža prirodan temelj za robote opće namjene. Očekuje se da će ova suradnja ubrzati izlazak Menteeja na tržište, s prvim "proof-of-concept" implementacijama kod kupaca predviđenim već za ovu godinu, dok su serijska proizvodnja i komercijalizacija planirane za 2028. godinu.

​Mentee Robotics je u samo četiri godine postojanja razvio platformu koja kombinira robotski hardver i softver, oslanjajući se na arhitekturu učenja koja koristi simulacije i demonstracije, umjesto prikupljanja velikih količina podataka iz stvarnog svijeta. Njihov pristup omogućuje robotima usvajanje novih vještina putem prirodnih demonstracija, čime se smanjuje potreba za upravljanjem na daljinu.

"Mobileye 3.0"

​Menteejeva postignuća u tehnologijama vizualno-jezičnog djelovanja i simulacijama nadopunjuju Mobileyeova rješenja za autonomiju. Spajanjem tehnologija dviju kompanija očekuje se dominacija u domeni fizičkog AI-a, gdje napredak u jednom području sustavno jača drugo. Uz to, Mobileyeova dva desetljeća iskustva u plasiranju naprednih tehnologija na tržište te odnosi s proizvođačima precizne opreme trebali bi ubrzati implementaciju humanoidnih rješenja u tvornicama i skladištima diljem svijeta, najavljeno je prilikom objave preuzimanja.

​Prema uvjetima sporazuma, Mentee će nastaviti djelovati kao neovisna jedinica unutar Mobileyea.​ Akvizicija kao takva i nije bila neočekivana, budući da je profesor Amnon Shashua, predsjednik i izvršni direktor Mobileyea, istodobno i suosnivač te značajan dioničar tvrtke Mentee. On se prilikom odlučivanja o preuzimanju formalno izuzeo iz procesa, a kasnije je istaknuo da ovaj posao označava novo poglavlje za robotiku i automobilski AI, nazivajući to početkom ere "Mobileye 3.0".