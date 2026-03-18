Robot naučio igrati tenis poput čovjeka

Kineski su znanstvenici predstavili LATENT, prvi sustav koji omogućuje humanoidnim robotima dinamičnu igru tenisa u stvarnom vremenu, koristeći nesavršene ljudske podatke za treniranje

Sandro Vrbanus srijeda, 18. ožujka 2026. u 06:30

Učenje kompleksnih atletskih vještina godinama je predstavljalo jedan od najvećih izazova u razvoju humanoidne robotike, a kineski znanstvenici sada imaju metodu kojom mogu – iz nesavršenih podataka – dobiti dovoljno kvalitetne podatke za treniranje robota. Svoju su tehnologiju demonstrirali na humanoidnom robotu Unitree G1, koji je već pokazao iznimnu robusnost prilikom prijelaza iz simulacije u stvarni svijet, a naučili su ga – igrati tenis poput čovjeka.

Izazovi tenisa

Tenis, kao izrazito dinamičan sport, uključuje sprinteve brzinama većim od 6 m/s, reakcije na loptice koje lete brzinom do 30 m/s te precizne udarce u kontaktu koji traje svega nekoliko milisekundi. Zbog tih ekstremnih zahtjeva, tradicionalne metode prikupljanja podataka putem ljudskog upravljanja robotom pokazale su se neizvedivima za postizanje sportske razine izvedbe.

Kako bi premostili te prepreke, ovi su stručnjaci razvili metodu LATENT: Learning Athletic humanoid TEnnis skills from imperfect human motioN daTa – u prijevodu: učenje humanoida atletskim teniskim vještinama iz nesavršenih podataka o ljudskim kretnjama. Inovativni sustav omogućava robotima učenje iz nesavršenih fragmenata podataka o kretanju.

Umjesto oslanjanja na potpune i precizne snimke profesionalnih mečeva, LATENT koristi segmente pokreta poput forhenda, bekhenda i bočnih koraka. Ovi podaci, iako tehnički neprecizni zbog razlika u tjelesnoj građi čovjeka i robota, služe kao ključna osnova za razvoj prirodnih motoričkih vještina. Robot je za potrebe ovog demoa treniran na (samo) pet sati videa amaterskog igranja tenisa.

Tehnologija iza pokreta

Ključni uvid, opisan u njihovom znanstvenom radu, leži u činjenici da i nesavršeni podaci sadrže dovoljno informacija o temeljnim ljudskim vještinama, što je dokazano u teniskim scenarijima. Sustav te podatke dodatno korigira i slaže u smislene cjeline, omogućujući robotu da dosljedno pogađa nadolazeće loptice u širokom rasponu uvjeta te ih usmjerava prema ciljanim lokacijama.

Robot pritom zadržava prirodan stil kretanja, čime se izbjegava robotska ukočenost karakteristična za starije generacije strojeva. Za razliku od dosadašnjih rješenja koja su se oslanjala na puko mehaničko oponašanje, LATENT predstavlja prvi algoritam za planiranje i kontrolu cijelog tijela u stvarnom vremenu. To je omogućilo ovom pokusnom robotu da sudjeluje u dinamičnim teniskim razmjenama s ljudskim igračima, demonstrirajući reakcije na razini milisekundi – što je vidljivo i na videu koji je objavljen.

Spavaš li mirno, Đokoviću?

Iako postignuti rezultati predstavljaju značajan iskorak, razvojni tim ističe da još uvijek postoji prostor za daljnji napredak. Trenutačna verzija sustava oslanja se na vanjske senzore za snimanje pokreta u realnom vremenu, što bi se u budućnosti moglo zamijeniti ugradnjom aktivnog vizualnog sustava izravno u robota. Također, sada je fokus bio na vraćanju nasumičnih loptica, dok bi se za igru na razini profesionalnih tenisača morao uvesti sustav treninga s više agenata.

Ipak, uspjeh ovog projekta označava prijelaz s jednostavne imitacije pokreta na inteligentnu atletsku interakciju, vođenu odlukama u djeliću sekunde. Sposobnost robota da održi duge razmjene udaraca uz očuvanje prirodne ljudske biomehanike otvara nova vrata u primjeni humanoidnih robota u kompleksnim i nepredvidivim okruženjima izvan laboratorijskih uvjeta.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi