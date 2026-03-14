Policija u Macau privela – humanoidnog robota

Prvi zabilježeni incident s promotivnim humanoidnim robotom otvorio pitanje sigurnosti robota u javnim prostorima, iako je riječ o tek manjem slučaju straha i, vjerojatno, nesporazuma

Sandro Vrbanus subota, 14. ožujka 2026. u 17:02

S Dalekog istoka stižu informacije i video snimke bizarnog događaja kakav se još nije zbio u svijetu, ali bi u skorijoj budućnosti mogao biti češći. Naime, prvi je put u svijetu, koliko je poznato, službeno zabilježen incident koji uključuje čovjeka i humanoidnog robota, a koji je rezultirao intervencijom policije i hitne pomoći.

Sve je "zakuhao" susret sedamdesetogodišnje prolaznice, koja je stajala na nogostupu i koristila svoj pametni telefon, da bi potom iznenada primijetila nepoznati objekt neposredno iza sebe – humanoidnog robota u "šetnji". Prema navodima policije, žena se iznimno prestrašila, što je rezultiralo potrebom za liječničkom intervencijom.

Incident se dogodio u četvrtak (5. ožujka) oko 21 sat, u posebnoj administrativnoj regiji Macao, bivšoj portugalskoj koloniji koja se nalazi na južnoj obali Kine, nedaleko Hong Konga. Tamošnja je policija potvrdila da između robota i žene nije bilo nikakvog fizičkog kontakta te da ona nije zadobila tjelesne ozljede, no "žrtva" se požalila na opće loše stanje uzrokovano stresom. Na vlastiti je zahtjev prevezena u bolnicu na pregled i liječenje, odakle je otpuštena u ranim satima sljedećeg jutra.

Istragom je utvrđeno da je robot u vlasništvu lokalnog edukacijskog centra, a njime je upravljao muškarac u pedesetim godinama. Operater je policiji objasnio kako je u tom trenutku testirao robota radi poboljšanja njegovih funkcija, s namjerom da ga koristi u komercijalne svrhe za promociju centra. Vjeruje se da je riječ o modelu Unitree G1, koji je u posljednje vrijeme vrlo često korišten u raznim prezentacijama i testiranjima.

Policija odvela robota

Cijeli incident između gospođe i navedenog robota snimili su i prolaznici, pa je vidljivo koliko se ona zapravo uzrujala. Bio je tu i kraći verbalni sukob, pri kojem je ona vikala na stroj, dok robot podiže ruke u vis – kao da nešto lamentira ili pak označava "predaju". Sljedeći kadrovi videa prikazuju policijske službenike kako "prate" robota s mjesta događaja, pa se društvenim mrežama vrlo brzo pronio glas o prvom zabilježenom "uhićenju" humanoida.

Policija je nakon incidenta izdala službeno upozorenje operateru, naglasivši potrebu za većim oprezom prilikom upravljanja robotima na javnim površinama kako se ubuduće ne bi ugrožavala sigurnost pješaka ili ih se na sličan način plašilo. Žena je na kraju odlučila da neće podnijeti privatnu tužbu protiv odgovornih osoba, a vlasnik robota izjavio je da slične promocije traju već oko pola godine te obično nailaze na pozitivne reakcije javnosti.

