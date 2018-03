Mladi robotičari iz Hrvatske nastupili na međunarodnom FIRST LEGO League turniru

Sredinom ožujka 2018. u Sloveniji je održan FIRST LEGO League turnir na kojemu su nastupili i mladi robotičari iz Hrvatske

U Osnovnoj školi Brinje Grosuplje (Slovenija) 10. ožujka 2018. godine održan je međunarodni, FIRST LEGO League turnir Adria regije. Na turniru su uz ekipe iz Slovenije, Srbije i Makedonije nastupile i tri ekipe iz Hrvatske – Brickvengers, I are robot i 3GEARED.

Ekipu Brickvengers čine djeca zaposlenika Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Hrvatskog katoličkog sveučilišta (mentori: doc. dr. sc. Damir Pintar i doc. dr. sc. Mihaela Vranić). I are robot ekipa je mladih robotičara iz OŠ Ivana Cankara iz Zagreba (mentori: Boris Počuča i Edis Božiković). Pod nazivom 3GEARED nastupila je Udruga Gradionica iz Zagreba čiji je mentor Ivan Decker.

Uz mlade hrvatske robotičare na turniru u Sloveniji sudjelovali su i predstavnici hrvatskih sudaca, ocjenjivača i organizatora: Tomislav Jagušt, dr. sc. Kristina Potočki, Krešimir Zidanić i doc. dr. sc. Ana Sović Kržić.

Sve tri ekipe da bi uopće nastupili na FIRST LEGO League turniru u Sloveniji najprije su se morale dokazati na državnom turniru u Zagrebu koji je održan u veljači ove godine u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza.

Prilikom natjecanja ekipe su morale pokazati svoja znanja i vještine u četiri kategorije:

Robotska igra

Tehnički intervju

Projekt

Temeljne vrijednosti na temu „Živa voda“

U robotskoj igri natjecatelji su morali pripremiti robota koji će u 2,5 minuta riješiti maksimalni broj misija vezanih uz vodu i čovjekovo korištenje vode. U tehničkom intervjuu ekipe su morale objasniti i prezentirati kako su izgradili i programirali robota. Projektom je obuhvaćen istraživački rad i inovativno rješenje problema s vodom koji su ekipe detektirali u svojoj okolini. Unutar temeljnih vrijednosti prezentiran je timski rad, diseminacija rezultata i kolaboracija sa drugim ekipama.

Ekipa I are robot predstavila je kako je moguće pitku vodu koja se koristi za ispiranje vodokotlića zamijeniti tehničkom vodom i tako uštedjeti na potrošnji vode. Naime, voda potrošena tijekom tuširanja filtrira se kroz mehanički filtar i skladišti u spremniku zapremnine 150 litara koji je smješten ispod kade. Prema potrebi takvom se vodom potom puni vodokotlić.

Brickvengersi obradili su problem stare infrastrukture kojom se dodstavlja voda. Naime, stare cijevi često zbog dotrajalosti pucaju, a zbog doba u kojem su postavljanje mogu biti i od po zdravlje potencijalno štetnih materijala. Predložena su dva rješenja – sustav za detekciju pucanja cijevi koji je sastavljen od jeftinih elektroničkih komponenti (senzora za vlagu i Arduino pločice) te paketić za kućno testiranje prisutnosti olova u vodi koji je zasnovan na bezopasnoj kemikaliji koja se može nabaviti u svim ljekarnama.

Ekipa 3GEARED obradila je temu „Živa voda“ kroz koju je istražila kako u slučaju nužde izgraditi sustav za filtraciju vode. Također su proučili koji su materijali učinkoviti i lako dostupni te na koji način izgraditi sustav za filtraciju vode bez posebnih alata i vještina. U istraživanju su im pomogli i Institut za medicinska istraživanja te Zavod za javno zdravstvo na način da su im osigurali radionice i predavanja za tim te laboratorijski ispitali vodu koju su prethodno filtrirali uz pomoć filtera koje su sami osmislili.

Unutar svake kategorije dodjeljuju se posebne nagrade, ali se traže i ukupni pobjednici s odličnim rezultatima u svim kategorijama. Nagradu za poseban, izuzetan ili najbolji potez robota u robotskoj igri koju dodjeljuju suci robotske igre „Robopotez dana“ osvojila je ekipa 3geared.

Na održanom se turniru kao najbolja hrvatska ekipa pokazala ekipa "I are robot" iz OŠ Ivana Cankara iz Zagreba, koji su se svojim plasmanom izborili za sudjelovanje na svjetskom turniru FIRST LEGO League koji će se održati u Debrecenu (Mađarska) od 16. do 19. svibnja 2018. godine.