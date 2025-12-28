Evo zašto borilački sportovi s robotom nisu dobra ideja

Na Blueskyu se pojavio video koji prikazuje trening borilačkih vještina s robotom, a završava potezom koji nijedan čovjek ne želi doživjeti

Treniranje borilačkih sportova s robotima zvuči kao sasvim realna budućnost, no u praksi se pokazuje da tu ima poprilično prostora za - pogreške. Dovoljna je jedna kriva procjena, malo „štucanja“ sustava i robot koji očito još nije prošao lekciju iz fair playa.

Upravo to dokazuje video objavljen na Blueskyu, koji služi kao brutalno duhovit podsjetnik da tehnologija možda nezaustavljivo napreduje, ali međunožje i dalje ostaje jednako ranjivo kao i prije 100 godina.