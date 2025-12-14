Robot "premlatio" CEO-a tvrtke koja ga je proizvela

U zabavnom demo videu kineska tvrtka EngineAI prikazuje mogućnosti svojeg humanoidnog robota u fizičkom srazu sa svojim direktorom, u kojem se potonji nije dobro proveo

Malo poznati kineski robotički startup EngineAI objavio je video u kojem njihov humanoidni robot modela T800 demonstrira snagu udarca – na njihovom izvršnom direktoru Zhaou Tongyangu. U svijetu robotike, gdje su demonstracije mogućnosti često ograničene na kontrolirane uvjete, ova tvrtka odlučila se na drastičan korak kako bi prikazala mogućnosti svojeg novog robota, a time su vrlo brzo postali poznati na društvenim mrežama.

Robot borac

Umjesto uobičajenog vježbanja i izvođenja unaprijed programiranih borilačkih pokreta "u prazno", EngineAI je svog robota naučio da svoju snagu usmjeri ka živom čovjeku. Meta mu je, dakle, bio CEO, odjeven u zaštitno odijelo, a prvi pokušaj udarca nije bio uspješan jer se Tongyang uspio izmaknuti. Međutim, u drugom je pokušaju T800 svojeg tvorca pogodio nogom izravno u trup, silinom koja ga je trenutačno oborila s nogu i odbacila na tlo.

Vidno šokiran nakon udarca, Tongyang je iskustvo opisao kao "prenasilno i brutalno". Naglasio je važnost zaštitne opreme, ustvrdivši da bez nje nitko ne bi mogao izdržati takvu silu bez loma kostiju. Iako je demonstraciju zaključio šalom o tome kako "ne može garantirati da će ostati živ nakon sljedećeg testa", snimka je jasno pokazala da je snaga modela T800 natjerala direktora da dvaput razmisli o ponovnom sličnom testiranju svojeg robota.

Svestrani T800

Humanoidni robot EngineAI T800 visok je 173 cm i težak 75 kg, načinjen od aluminijskih panela i materijala koji slijede standarde avioindustrije te ima ugrađene napredne sustave hlađenja zglobova koji mu omogućavaju dugotrajan rad. Ukupno mu zglobovi omogućuju do 29 stupnjeva slobode pri kretanju, a svaka ruka ih ima po sedam, čineći ga vrlo spretnim u raznim zadacima. Za snalaženje u prostoru koristi se lidar koji "vidi" u 360°, za energiju je zadužena litij-ionska čvrsta (solid state) baterija.

Proizvođač mu primjenu vidi (osim u borilačkim sportovima) u industriji, logistici, uslužnim djelatnostima, prodaji i svugdje gdje bi mogao usko surađivati s ljudima i biti im od pomoći. T800 već se može i naručiti po početnoj cijeni od oko 23.000 eura, dok je najopremljenija inačica dvostruko skuplja.