CES 2025: Od Omi AI asistenta do LG prozirnog TV-a - put do tržišnog uspjeha (ni)je zajamčen

Pitanje tržišnog uspjeha nekih proizvoda predstavljenih na CES-u 2025 zaista izaziva pitanje "kome to treba". Ne može se reći da su svi proizvodi predodređeni za uspjeh, što se jasno vidi iz nekoliko primjera, ali vjerojatno nismo u pravu

CES 2025 predstavio je niz novih uređaja koji pokazuju kako tehnološka industrija nastoji uklopiti umjetnu inteligenciju i pametnu tehnologiju u svakodnevni život, čak kad to izgleda besmisleno. Od nosivih AI pomoćnika do neobičnih kućanskih uređaja, ovogodišnja ponuda donosi nove koncepte potrošačke elektronike, ali za neke je lako reći da pripadaju u skupinu neuobičajenih inovacija za koje je logično upitati: imaju li uopće budućnosti na tržištu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi: naravno, uvijek ima ta skupina potrošača koji će reći: upravo sam to trebao!

U segmentu AI pomoćnika i nosivih uređaja, tvrtka Omi predstavila je nosivi uređaj od 89 dolara koji služi kao stalni AI asistent. Uređaj se nosi oko vrata ili pričvršćen na sljepoočnicu te kontinuirano prati razgovore, nudeći sažetke i brze pretrage informacija. Tvrtka kaže kako također istražuju i mogućnosti čitanja misli, iako je ta funkcionalnost još uvijek u domeni teoretskih razmatranja.

Ultrahuman, koji smo spomenuli oko upitne privatnosti, predstavio je luksuzni pametni prsten dostupan u 18-karatnom zlatu po cijeni od 1.900 dolara ili platini za 2.200 dolara. Ovaj premium nosivi uređaj nudi jednake funkcije kao njihov model Ring Air od 350 dolara, ali je namijenjen kupcima koji traže praćenje zdravlja u luksuznoj izvedbi. Uređaj dolazi s doživotnom pretplatom, što ga izdvaja na tržištu gdje se drugi AI nosivi uređaji bore za opstanak.

U području igara i zabave, Inworld AI i Streamlabs razvijaju 'Inteligentnog streaming asistenta' za igrače. Ovaj AI pomoćnik može komentirati gameplay, slaviti pobjede ili analizirati izvedbu. Sustav također može aktivirati posebne efekte temeljene na dostignućima u igri, iako rane demonstracije pokazuju da interakcije još nisu potpuno prirodne.

LG je predstavio prozirni OLED TV, model OLED T, koji može prelaziti između običnog zaslona i potpune prozirnosti pritiskom na tipku. Cijena od 60.000 dolara svrstava ga u visoku kategoriju, a kada nije u uporabi, televizor postaje nalik prozoru. Koncept omogućuje zanimljive primjene poput virtualnog akvarija, no praktičnost gledanja sadržaja kroz prozirni zaslon ostaje upitna.

U kategoriji pametnog doma, LG je spojio pametnu svjetiljku s unutarnjim vrtom, stvarajući podnu lampu koja služi i kao prostor za uzgoj biljaka. Uređaj sadrži LED osvjetljenje za rast biljaka i ambijentalno osvjetljenje, uz policu koja može primiti do dvadeset biljaka. Integrirani sustav za navodnjavanje prilagođava se specifičnim potrebama biljaka.

LG-jev AeroCat Tower kombinira grebalicu za mačke s pročišćivačem zraka. Ovaj višenamjenski uređaj nudi grijano mjesto za odmor, prati težinu i obrasce spavanja mačaka te pročišćava okolni zrak. Međutim, kao i kod mnogih proizvoda za kućne ljubimce, nije zajamčeno da će mačke preferirati ovu high-tech konstrukciju u odnosu na običnu kartonsku kutiju.

Yukai Engineering predstavio je Mirumi, robotski dodatak koji oponaša interakcije ljudske bebe. Opremljen senzorima, Mirumi može pomicati oči i glavu kao odgovor na okolinu, s ciljem poticanja društvene interakcije u različitim situacijama. Reakcije uređaja ograničene su prvenstveno na dodir ili blizinu.

Još jedan proizvod tvrtke Yukai Engineering je Nékojita FuFu, uređaj u obliku mačke koji se postavlja na rub šalice i "puše" u vruće napitke kako bi ih ohladio. Inspiriran činom hlađenja dječje hrane, ovaj "osobni partner za obroke" dodaje element zabave svakodnevnom čekanju da se napitak ohladi.

EcoFlow Power Hat kombinira zaštitu od sunca s prijenosnim solarnim punjenjem. Opremljen s dva USB priključka, UPF 50+ zaštitom od sunca i IP65 otpornošću na vodu i prašinu, ovaj šešir je namijenjen ljubiteljima aktivnosti na otvorenom. Cijena iznosi 123 dolara.

Roborock Saros Z70 robotski usisavač, o kojem smo pisali, donosi robotske ruke koje mogu podići predmete težine do 300 grama tijekom čišćenja. Ova značajka omogućuje mu rukovanje predmetima poput čarapa, igračaka za kućne ljubimce i lakih sandala, uz određena ograničenja u prepoznavanju objekata. Informacije o cijeni i dostupnosti ovog naprednog robotskog usisavača još nisu objavljene.

PaintCam dolazi u četiri modela, uključujući jedan specijalno za odvraćanje divljih životinja. Može čak koristiti i UV boju kako bi policija mogla pratiti označene uljeze. Kompanija to zove 'Sigurnost pojednostavljena', jer ništa ne zvuči jednostavnije od sustava kućne sigurnosti koji istovremeno djeluje kao paintball puška.

I na kraju ono što su entuzijasti samogradnje računala dugo čekali: Corsairovi obojeni i oslikani DRAM moduli. Budući da ništa nije tako monotono kao matična ploča s crnom, bijelom ili sivom memorijom, novi moduli dolaze u tonovima nježnih cvjetova trešnje te blješte futurističkim svjetlosnim uzorcima sci-fi tematike.