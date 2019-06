Devolver Digital opet uz puno krvi najavio par igara

Službena izjava za prezentaciju koju je Devolver Digital prikazao jutros u 4 sata izgleda ovako: "Devolver Digital Big Fancy Press Conference 2019 nastavila je Devolver Digital E3 Press Conference Cinematic Universe (DDE3PCCU) uz besmisleno i cijenjeno nasilje koje se povezuje uz moderne marketinške E3 prezentacije vezane uz igre. Najave su uključivale iskustva od MMO party igre do kolekcije originalnih bootlegova i igre za arkadne kabinete i više ne možemo reći da znamo što radimo. No, barem se nastojimo zabavljati". Kao i prethnodne dvije godine, najave su samo dio onoga što Devolverovu prezentaciju izdvaja od ostatka, a i ove godine su se šalili na račun stanja i trendova u igraćoj industriji. Ipak, najprije ćemo popričati o igrama koje su predstavili, pa ako ste raspoloženi za krv i apsurd, preporučujemo da pogledate cijelu prezenzaciju.

Fall Guys je malo drugačiji battle royale

Ne znamo da li projekt iza kojeg stoji Mediatonic možemo nazvati battle royale igrom, ali budući da će se sa šašavom fizikom na raznim šarenim lokacijama punih prepreka u online okruženju natjecati 100 igrača i pobjednik je onaj tko zadnji ostane stajati, mislimo da se uklapa u osnovne okvire ovog žanra.

Fall Guys je u izradi za PC i PlayStation 4, izaći će početkom iduće godine, a razvojni tim vam moli da svoje samopoštovanje ostavite pred vratima i pripremite se na komične pokušaje i promašaje osvajanja krune. Ako vam treba više informacija, bacite oko na službene stranice.

Osam spin-off igara zapakiranih u jeftini paket čini Devolver Bootleg

Ako volite igre koje je izdao Devolver Digital, a htjeli ste ih vidjeti u drugačijem svjetlu i stilu jeftinijih kopija, kolekcija Devolver Bootleg je tu za vas. Za njen razvoj zaslužan je doinksoft, koji je nedavno izdao kratku i slatku metroidvaniju Gato Roboto.

U kolekciji se nalazi osam igara: Enter the Gun Dungeon, Hotline Milwaukee, Ape Out Jr., Shootyboots, Super Absolver Mini: Turbo Fighting Championship, Catsylvania, PikuBiku Ball Stars i Luftrousers. Svaka ima drugačiji pristup indie hitovima koje smo u proteklih nekoliko godina mogli zaigrati, a kolekciju možete nabaviti odmah po cijeni od 3,95 eura. Devolver je bio toliko darežljiv, pa do 16. lipnja nude popust od 1 posto. Ako je želite nabaviti, zaputite se na Steam, gdje ćete pronaći i detaljnije opise za svaku igru.

Carrion je brutalni akcijski platformer

Za "naopaku horor igru" Carrion znamo već neko vrijeme, a razvojni tim Phobia Game Studio je jutros pokazao kako napreduje razvoj. U ovom nasilnom i krvavom platformeru igrači će utjeloviti amorfno biće koje će naganjati, vrebati i komadati one koje su ga zarobili.

Cilj u igri je rasti i evoluirati kako biste mogli pobjeći iz postrojenja u kojem ste se našli, a sve što vam se nađe na putu neće imati lijepu sudbinu. Oni koji su htjeli saznati kako bi bilo nalaziti se u ulozi negativca i sijati teror, moći će to napraviti od 1. lipnja iduće godine. Igra je najavljena za PC i konzole, a jedine stranice na koje vas možemo uputiti su one na Steamu.

Oni koji imaju viška novaca mogu kupiti Enter the Gungeon: House of the Gundead

Vjerovali ili ne, Devolver je najavio Enter the Gungeon: House of the Gundead za arkadne kabinete. Na igri surađuju Dodge Roll Games i Griffin Aerotech, a pripremaju iskustvo u kojem ćete korstiti plastične pištolje i sami ili s prijateljem ući u tamnice i tamaniti Gundead vojsku. Igrače čeka hrpa oružja za otključavanje, mnogo rolanja i velik broj raznolikih neprijatelja i bosseva.

Ali to nije sve. Oni koji žele, mogu za samo 5000 američkih dolara naručiti svoj posebni House of the Gundead kabinet. Predbilježbe su otvorene već sada, pa ako ste zainteresirani, poslat će vam ga početkom iduće godine. Više informacija o igri se nalazi ovdje, a za kupovinu bacite oko na ove stranice.

Besplatna ekspanzija za The Messenger i My Friend Pedro imaju datum izlaska

Za posljednje dvije igre znamo već dugo, ali smo dobili konkretne informacije o tome kada ćemo ih moći zaigrati. Odličan spoj retro platformera i metrodivanije The Messenger dobiva novu ekspanziju i moći ćemo je besplatno preuzeti 11. srpnja. Mnogima dragi, ali bezimeni ninja odlazi na plažu, pa je zgodno da ćemo i mi virtualno otići blizu mora u ljetnim mjesecima. Igra je dostupna za PC, PS4 i Switch, a ekspanzija će istog dana postati dostupna za sve tri platforme.

Druženje s bananom koja ima svijest i šalje vas na krvave pohode započet će 20. lipnja. Ova je informacija objavljena prekjučer, ali smo opet dobili podsjetnik da ćemo uskoro krenuti s raznim akrobacijama i pucanju po ogromnom broju neprijatelja. My Friend Pedro je izgledao odlično i prošle godine kada je za vrijeme sajma E3 najavljen, pa se nadamo da će biti zabavno za igranje kao što se čini da bi moglo biti. Igra će za deset dana biti dostupna za PC i Switch, a sve detalje možete proučiti ovdje.

Pogledajte cijelu prezentaciju, ako niste gadljivi

Ako ste prošle dvije godine gledali Devolverove prezentacije, preporuka je da to napravite i ove godine. Znate što možete očekivati - puno krvi, nekoliko scena koje malčice izazivaju mučninu i ismijavanje praksi igraće industrije na groteskan način. Ove godine su se na tapeti našle Direct prezentacije, pa se i Devolver odlučio priključiti tom trendu i promijeniti pristup prezentiranja igara. Kao i na kraju prošle godine, najavili su nastavak ove sage, što znači da nas i iduće godine čeka ista stvar, a moramo priznati da nas to veseli.