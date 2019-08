Gamescom 2019 - Microsoft održao Inside Xbox prezentaciju, novih najava nije bilo mnogo

Iako je Microsoft ostavio najvažnije najave za Opening Night Live prezentaciju, za svoju Inside Xbox prezentaciju okupili su solidnu količinu trailera i novosti za igre o kojima smo već čuli, uz par novosti. Osim igara spomenuli su i što stiže u sklopu njihove Xbox Game Pass pretplate i prikazali nešto novih dodataka za svoju konzolu.

Wasteland 3 dobio novi trailer

inXile Entertainment je na sajmu E3 kratkim trailerom najavio novu igru u svojem RPG serijalu, ali nije se dopao velikom broju igrača radi tona za koji se tim odlučio. Povratne informacije su primili na znanje, uozbiljili se i za gamescom pripremili novi trailer u kojemu se može vidjeti i nešto sustava koje će igra imati, a možete ih bolje proučiti ako pauzirate video u određenim trenucima. Wasteland 3 je u izradi od 2016. godine kada je započela i kampanja za prikupljanje sredstava na servisu Fig, ali je u međuvremenu Microsoft kupio studio tako da se onima kojima su uložili u razvoj taj potez prilično isplatio. Igra je u izradi za PC, PS4 i Xbox One, radnja se odvija u smrznutoj saveznoj državi Kolorado, a trebali bi je zaigrati do kraja prve polovice iduće godine.

Age of Empires II: Definitive Edition ima datum izlaska

Kultna strateška igra Age of Empires II ove će godine proslaviti 20. rođendan, pa je Microsoft odlučio pripremiti novu verziju. Definitive Edition najavljen je upravo na sajmu gamescom prije dvije godine, a uz sve ono što je original imao dodaje nove misije u kampanje, četiri nove civilizacije, uljepšanu grafiku i podršku za 4K rezoluciju. Svi zainteresirani igrači već sada mogu nabaviti taj RTS putem Steama i Microsoftove trgovine po cijeni od 20 eura, dok će oni koji plaćaju Xbox Game Pass pretplatu dobiti pristup čim on izađe 14. studenog. Više detalja potražite ovdje.

Blair Witch i dalje izgleda jezivo

O hororu temeljenom na poznatom filmu pisali smo par puta, a deset dana prije njegovog izlaska dobili smo još jedan prikaz. Ako vam treba podsjetnik, igra prati umirovljenog policajca i njegovog vjernog psa u potrazi za dječakom koji je nestao u šumi. Jednostavna premisa postane kompleksnija kada se u šumi počnu događati čudne stvari, a na vama je da pokušate preživjeti. Bloober Team, studio poznat po drugim horor naslovima, pripremio je igru za PC i Xbox One, a svi zainteresirani igrači mogu odraditi predbilježbe već danas i nabaviti je za 24,99 eura. Sve druge informacije nalaze se na službenim stranicama.

Prikazan PvP mod za Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft i Microsoft dogovorili su se da će za vrijeme Inside Xbox prezentacije prikazati PvP mod za novu igru u serijalu Ghost Recon. Kao i za Wildlands, Ubisoft ima razne planove za modove i dodatke za tu uglavnom kooperativnu pucačinu iz trećeg lica, a među njima je i Ghost War. Radi se o modu u kojem će se nadmetati osam igrača, po četiri na svakoj strani, a bolje će ići onima koji surađuju, komuniciraju i taktiziraju na raznim mapama koje će biti dostupne. Tim je posebno napomenuo da će radi Shred Progression sustava vaš lik stalno napredovati, neovisno o tome jesu li vam draži PvE ili PvP modovi, pa imate slobodu izbora. Ghost Recon Breakpoint je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, izlazi 4. listopada, seli na novu lokaciju i radnja se odvija četiri godina nakon one u Wildlandsu. Više o tom taktičkom napucavanju u otvorenom svijetu možete saznati ovdje.

Empire of Sin dobio prvi gameplay prikaz

Još jedna nova igra koju smo prvi put imali prilike vidjeti na sajmu E3 bila je Empire of Sin. Brenda i John Romero pripremaju nešto što je najjednostavnije opisati kao mafijaški X-COM, pa smo danas prvi put dobili priliku vidjeti kako će igra izgledati u pokretu. Oni koji žele zaigrati ovaj naslov imat će priliku zavladati kriminalnim podzemljem u Chicagu 20-tih godina prošlog stoljeća, a kao što možete zamisliti, bavit ćete se svakakvim prljavim, moralno upitnim i ilegalnim poslovima. Igra izgleda dosta obećavajuće, a Romero Games i izdavač Paradox Interactive poručuju da ćemo je zaigrati u proljetnim mjesecima iduće godine. Do tada možete pogledati kako trenutno izgleda i pratiti službene stranice ako želite biti u toku s novostima i razvojem. Igra je u izradi za PC, PS4, Xbox One i Switch.

Prvi dodatak za Metro Exodus izlazi danas

Razvojni tim 4A Games, koji je zaslužan za serijal pucačina temeljenih na istoimenim knjigama, prije nekoliko dana poručio je svojim fanovima da ih čekaju uzbudljive novosti za vrijeme sajma gamescom. Rekli su da će prikazati prvu ekspanziju za Metro Exodus, imena The Two Colonels. Ne da su napravili samo to, nego su objavili da dodatak izlazi sutra. Umjesto otvorenih prostora i lokacija koje je tim odlučio istražiti u trećem nastavku u serijalu, dodatak se vraća u skučene i klaustrofobične hodnike u Novosibirsku. Kao što ime kaže, pratit ćete likove koji nisu Artyom. S jednim smo se upoznali i družili već, Colonel Miller, a on će morati saznati što mu se dogodilo s prijateljem Colonelom Khlebnikovim. Uz ekspanziju stiže novo oružje, bacač plamena, a svi oni koji imaju Season Pass mogu danas preuzeti ovaj dodatak. Metro Exodus dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a druga ekspanzija, Sam's Story, izaći će početkom iduće godine. Više o Exodusu možete saznati ovdje.

The Surge 2 i Greedfall dobili nove gameplay trailere

Focus Home Interactive se do sada pošteno pozabavio promocijom dvije igre koje planiraju izdati u rujnu. Radi se o dva RPG-a koji su prilično različiti, a o njima smo nedavno i pisali. Prvi je znanstveno-fantastični The Surge 2 za koji je razvojni tim Deck13 pripremio brojna poboljšanja u odnosu na original. Veće, kompleksnije, raznovrsnije uz bolju izvedbu i dorađene sustave. Igra je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i moći ćete je zaigrati 24. rujna. Sve informacije kriju se na ovim stranicama.

Drugi RPG je fantazijski, prepun magije i više podsjeća na Dragon Age, a poslat će igrače da koloniziraju misteriozni novi svijet na koji god način žele. GreedFall će igračima ponuditi razne načine za ispunjenje tog cilja, od pratitelja koje će povesti sa sobom, do vještina i pristupa problemima s frakcijama koje se tamo već nalaze. Igra je, kao i prethodna, u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4, a izlazi već 10. rujna. Sve što je razvojni tim Spiders o njoj objavio nalazi se ovdje.

Najviše vremena posvećeno je serijalu Gears

Osim serijala Halo, onaj po kojem je zeleni tabor najpoznatiji je Gears of War. Od izlaska posljednjeg nastavka prošlo je tri godine, a logično je da će malo više od dva tjedna prije izlaska Gearsa 5 Microsoft najviše pričati upravo o toj igri za vrijeme svoje prezentacije. Predstavljen je novi Horde mod koji ima dorađene gameplay mehanike i nove Ultimate napade koje će imati svaki lik, uključujući Sarah Connor, kao i dva nova lika iz Halo: Reacha, Emile i Kat. Igra je u izradi za Xbox One i PC - na obje platforme bit će dostupna u sklopu Xbox Game Pass Ultimate pretplate, dok ćete je na računalima moći nabaviti putem Microsoftove trgovine i po prvi puta, Steama. Predbilježbe su otvorene sad, a igra izlazi 10. rujna. Sve trailere možete pogledati u nastavku i informacije o svim aspektima igre na službenim stranicama.

Uz Gears 5, bilo je i priče o mobilnoj igri GearsPOP! koja stiže za tri dana. Radi se o free-to-play naslovu za iOS, Android i Windowse 10 koji tim opisuje kao multiplayer strategiju u stvarnom vremenu. Igra ima podršku za cross-save između sve tri platforme, pa imate pristup svemu što ste otključali ako se prebacujete. Ako vas igra zanima, možete se već sada registrirati i preuzeti je čim postane dostupna.

Ostale najave

Što se tiče ostalih stvari koje su spomenute, razvojni tim zaslužan za DayZ izdao je verziju 1.0 svoje nove igre koja spaja battle royale i survival imena Vigor. S novom verzijom je igra prešla na free-to-play, pa ako imate Xbox One i želite probati nešto novo, možete je preuzeti.

Xbox Game Pass nažalost nije još službeno dostupan u Hrvatskoj, ali ako ste dovoljno snalažljivi moguće je nabaviti ga. Ako među vama ima takvih koji plaćate pretplatu, do kraja mjeseca kroz Xbox Game Pass stiže sedam igara: Age of Empires: Definitive Edition, Devil May Cry 5 i Stellaris dostupni su od danas, Ape Out i Kingdom Come: Deliverance od četvrtka, Bard's Tale IV stiže 27. kolovoza, a Blair Witch 30. kolovoza kada igra izađe.

Ekipa PUBG Corporationa došla je popričati o nadolazećoj novoj sezoni za tu popularnu battle royale igru, koja je na računalima već dostupna. Na Xbox One stiže 27. kolovoza, a najveća novost za konzole je da su Sony i Microsoft dogovorili Cross Platform Play podršku. Službenu najavu o tome možete pročitati ovdje, a ako se želite više informirati o PUBG-ju, sve važne detalje kriju ove stranice.

Posljednja stvar o kojoj je bilo govora je nova ekspanzija za Destiny 2 imena Shadowkeep - prvi dodatak za tu igru nakon što su se Activision i Bungie razišli. Igrači se vraćaju na mjesec, imat će pristup svakakvoj novoj opremi i mogućnostima podešavanja svojeg Guardiana, a osim toga, igra stiže na Steam. Nove verzije igre, kao i Shadowkeep izlaze 1. listopada, a ako želite znati što sve Bungie priprema, zaputite se ovdje. Ako vas zanima cijela prezentacija, izdvojite malo manje od dva sata i pogledajte što su timovi imali reći u nastavku.