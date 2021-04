IFA 2021 će se održati kao fizički događaj u punoj veličini – nastupit će i pobjednik Idea Knockouta

IFA Berlin, jedan od najvećih svjetskih sajmova potrošačke elektronike i kućanskih uređaja, priprema se na povratak u "normalu". Najavili su stoga da će se ovogodišnja IFA održati na tradicionalnom prostoru berlinskoga sajma, u punoj veličini i kao pravi, fizički događaj – na kakve proteklih godinu dana nismo imali prilike ići. Prošlogodišnje je izdanje, podsjetimo, održano u fizičkom obliku ali uz vrlo stroge epidemiološke mjere, pa je umjesto ukupno 250.000 posjetitelja sajam smjelo posjetiti tek tisuću ljudi dnevno – većinom novinara s pozivnicama.

Tehnologija se vraća

No, ove je godine priča s IFA-om drugačija. Svijet će se, predviđaju organizatori, do rujna već značajnije početi oporavljati od pandemije, pa su danas najavili kako će sajam IFA Berlin 2021, od 3. do 7. rujna, moći posjetiti svi zainteresirani. Interes izlagača, proizvođača i trgovaca već sada je ogroman, a pojedini segmenti sajma već su popunili i do 80% izložbenih kapaciteta.

Javna sigurnost i zdravlje i dalje su pri vrhu liste prioriteta, pa organizatori poručuju da su u konstantnom kontaktu s nadležnima, s kojima zajednički razvijaju koncepte koji će osigurati sigurnost za posjetitelje i izlagače.

U sklopu IFA-e održat će se ove godine i tradicionalni samit inovatora IFA NEXT, konvencija o budućnosti urbane mobilnosti SHIFT Mobility, te IFA+ Summit o trendovima i budućnosti tehnologije. Prvi puta bit će održana i konferencija Tech Up for Women, koju organiziraju "žene za žene", te izložba Berlin Photo Week.

Na IFA-i 2021 nastupit će i pobjednik lanjskog Bugovog natjecanja poslovnih ideja Idea Knockout, "eksplozivna" društvena igra Clockwork Briefcase.