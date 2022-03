Lenovo na MWC 2022 - proizvodi i rješenja za povezaniji i hibridniji svijet

Lenovo je i ove godine stigao na MWC 2022 sajam. I ove godine je jedna od glavnih tema – hibridni svijet, odnosno hibridni način rada koji se zbog pandemije koristio zadnje dvije godine. Predstavljeni su novi proizvodi i rješenja koji podržavaju tvrtkinu viziju pružanja pametnije tehnologije za sve. Lenovo je predan ugrađivanju inteligencije u svoj portfelj proizvoda kako bi svima omogućio veću povezivost – više pristupa informacijama, komunikaciji i globalnoj kolaboraciji.

ThinkPad i ThinkVision

Lenovo je najavio novi ThinkPad X13s kojeg je razvio u suradnji s tvrtkama Qualcomm Techologies Inc. I Microsoftom. Temelji se na platformi Snapdragon 8cx Gen3 i Windowsima 11 Pro. Opremljen je s 13,3“ zaslonom, podržava do 32 GB RAM-a (LPDDR4X) i do 1TB podatkovnog prostora (PCIe SSD).

Odlikuje ga ultra tanak i ultra lagan dizajn što je bilo moguće postići izbacivanjem ventilatora. Posljedično, ThinkPad X13s odlikuje i ultra tihi rad. Novi ThinkPad odlikuje i višednevno trajanje baterije – do 28 sati zahvaljujući bateriji kapaciteta 49,5 Whr. Nadalje spomenimo još i Al za nadzor rada prijenosnika, unaprijeđene mogućnosti 5G povezivanja uključujući mmWave 3 i podršku za aplikacije putem Microsoft App Assure programa.

ThinkPad X1 Extreme Gen 5 pokreće najnoviji Intel vPro procesori (Core i9) iz H serije, najnoviji operacijski sustav – Windows 11 Pro i najnovije grafičke kartice iz Nvidije (GeForce RTX). Ovaj model svidjet će se korisnicima kojima je potrebna veća količina radne i podatkovne memorije. Naime, Novi X1 podržava do 64 GB RAM-a i do 8TB podatkovnog prostora.

ThinkPad T serija osvježena je s novim 16“ ThinkPad T16 modelom te ažuriranim ThinkPad T14s gen 3 i T14 Gen 3 modelima. Novi modeli imaju zaslone omjera 16:10, FHD kamere i Dolby Audio i Dolby Voice sustave kao i Wi-Fi 6E2 i WWAN3. ThinkPad P serija dobila je također nove modele – ThinkPad P16 i ThinkPad P14s Gen 3. Obje radne stanice imaju ISV certifikat te se temelje na najnovijim Intel Core procesorima i profesionalnoj Nvidijinoj grafici – T55.

ThinkVision M14d

Novina ima i unutar serije ThinkVision. Kako je jedna od tema MWC 2022 i hibridni način rada Lenovo je predstavio i jedan takav uređaj – ThinkVison M14d. Riječ je o mobilnom monitoru s utorom USB-C koji teži ispod 600 grama i kojeg odlikuju tanki okviri oko 14“ zaslona. Razlučivost zaslona je 2.240 x 1.400 točaka, omjer 16:10.

ThinkBook, IdeaPad, Chromebook i Tab

Prijenosnici ThinkBook 14s Yoga Gen 2 i ThinkBook 13s Gen 4 nastavljaju se oslanjati na modernu filozofiju dizajna, dolaze u dvotonskoj obradi. Izrađeni su od anodiziranog aluminija i odlikuju se tankim okvirima.

Unutar linije IdeaPad Lenovo je predstavio novu seriju prijenosnih računala IdeaPad Gaming 3i i IdeaPad Gaming 3 u dvije veličine zaslona, 15-inčni i 16-inčni. Nove modele uz poboljšane WQHD+ panele odlikuju i poboljšane termičke komponente ubog kojih su prijenosnici iz ove linije tiši tijekom gaminga. Predstavljena su i konvertibilna prijenosna računala Lenovo IdeaPad Flex 5i i Lenovo IdeaPad Flex 5 u dvije veličine zaslona (14“ i 16“) te novo 12-inčno IdeaPad Duet 5i prijenosno računalo s Windowsima 11.

Za ljubitelje operacijskog sustava Chrome OS Lenovo je predstavio Chromebook IdeaPad Flex 5i (14”, 7), 2-u-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook (15” 7) i grab-and-go IdeaPad Duet 3 Chromebook (11”, 7) dok su ljubitelji Androida dobili treću generaciju tableta Tab M10 Plus s poboljšanim načinom čitanja i Precision Pen 2 olovkom.

Lenovo Legion M600s miš odlikuje visoka izdržljivost – do 80 milijuna klikova i bežičan rad. Podsjetimo, o ovom mišu je već bilo govora na CES 2022. Opremljen je optičkim senzorom PixArt 3370 razlučivosti 19.000 DPI. Kućište je ergonomsko i jednako pogodno je za ljevake i dešnjake. S jednim punjenjem može raditi i do 70 sati.

Motorola edge 30

Motorola edge pridružila se Motorola premium obitelji. Motorola edge 30 dolazi s Snapdragonom 8 Gen 1. Lenovo posebno ističe mogućnost Snapdragon Elite Gaming, brz odaziv, HDR scene bogate bojama i kako navode, ultra-realističnu grafiku. U usporedbi s prethodnom generacijom, nova platforma pruža 30% više snage i 25% veću učinkovitost uz Qualcomm Adreno™ GPU.

Edge 30 ima trostruki sustav kamera visoke rezolucije, 144 Hz Max Vision OLED zaslon dijagonale 6,7“, bateriju od 4.800 mAh i TurboPower tehnologiju od 68W. Prema navodima proizvođača navedena tehnologija omogućava punjenje baterije preko 50% kapaciteta unutar samo 15 minuta. Podržano je i bežično punjenje od 15W.