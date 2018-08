Završio prvi dan Gamescoma, veliki i mali izdavači objavili puno zanimljivih novosti

Nakon sajma E3, Gamescom je najvažniji sajam na kojem se objavljuju novi detalji za igre. Već prvog dana bilo je pregršt objava o igrama za koje smo znali da su u izradi, kao i za one koje su po prvi put najavljene. Da ne dužimo previše s uvodom, krenimo odmah na novosti.

Battle royale Fear the Wolves uskoro kreće s Early Accessom

Vostok Games je početkom veljače najavio svoju prvu igru koju su nazvali Fear the Wolves i smjestili je u žanr battle royalea. Tim se sastoji od veterana koji su radili na serijalu S.T.A.L.K.E.R., zbog čega je tematika slična tim igrama, a prvi konkretan prikaz dobili smo nešto prije sajma E3.

Nakon što su najavili Early Access verziju, zbog povratnih informacija dobivenih za vrijeme zatvorenog testiranja su je odlučili odgoditi. Sada je na Gamescomu stigla vijest o datumu izlaska te verzije igre, uz novi trailer. Svi zainteresirani igrači moći će zaigrati Fear the Wolves od 28. kolovoza, a ako vam treba više detalja o njoj pronaći ćete ih na službenim stranicama.

Just Cause 4 dobio detaljniji prikaz vremenskih uvjeta

Više detalja o novim eksplozivnim avanturama Rica Rodrigueza dobili smo za vrijeme sajma E3, a razvojni tim Avalanche Studios želi nas opet impresionirati novim sustavima koje su u četvrti nastavak tog akcijskog serijala ubacili.

Glavna nova zabava razvojnom timu bila je ubacivanje ekstremnih vremenskih uvjeta, pa su nam sada odlučili demonstrirati kako će taj virtualni svijet izgledati kad njime zavitla tornado. Uz sav kaos koji se inače veže uz Just Cause naslove, ovo će biti samo dodatan sloj, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se to sve odvijati kad se igrači budu pozabavili igrom. Just Cause 4 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a izlazi 4. prosinca. Sve što je tim do sada objavio, od detalja, slika i gamplay prikaza, čeka vas ovdje.

Life is Strange 2 izlazi krajem rujna

Za vrijeme sajma E3 je Dontnod Entertainment objavio kako rade na dvije nove stvari u svijetu Life is Strangea. Prva je bila zasebna epizoda koju su nazvali The Awesome Adventures of Captain Spirit i koju su odlučili svim igračima ponuditi besplatno, na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One.

Druga je vijest bila je da je u pripremi Life is Strange 2. Radi se o novoj igri koja će se sastojati od pet epizoda i pratit će dva brata – šesnaestogodišnjeg Seana i devedogodišnjeg Daniela – koji su odlučili pobjeći od kuće nakon jednog tragičnog događaja. Kao i u prijašnjoj igri, igrače čekaju teške odluke, ali to je jedino što će te dvije igre vezati.

Dontnod je pripremio kompletno novi ansambl, nekoliko novih lokacija, nove gameplay mehanike i novu moć koju će, pretpostavljamo, jedan od braće imati. Prva epizoda za Life Is Strange 2 izlazi 27. rujna za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako vam treba više informacija posjetite ove stranice.

Sekiro: Shadow Die Twice, nova igra From Softwarea, ima datum izlaska

From Software je natuknuo da radi na novoj igri za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards 2017, a na sajmu E3 su je službeno predstavili. Ime joj glasi Sekiro: Shadows Die Twice, a razvojni tim je odlučio da je vrijeme da se malo odmaknu od RPG Dark Souls formule i naprave akcijsku igru s pogledom iz trećeg lica u kojoj će najveći naglasak i dalje biti na borbi.

Osim da je igra smještena u Japanu, da se priča bavi osvetom, da će glavni junak imati razne vještine i umirati puno (taj dio su ipak morali ostaviti), nisu bili spremni reći kada ćemo je točno moći zaigrati. No, stigao je Gamescom, a s njim i objava datuma izlaska. Sekiro: Shadows Die Twice izaći će 22. ožujka 2019. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Uz datum izlaska stigli su detalji o verziji za kolekcionare, a otvorene su i predbilježbe. Objavljen je i novi trailer, a sve što vas zanima o igri pronaći ćete na službenim stranicama.

Metro Exodus dobio novi trailer

Jedna od igara koja je i prije predstavljanja novih Nvidijinih kartica izgledala dobro svakako je bila Metro Exodus, a s novom tehnologijom izgleda još malo bolje. Uz Battlefield V i Shadow of the Tomb Raider, Nvidia je prikazala i novi trailer za ovu pucačinu koja će biti malo drugačija od prethodnika.

Glavni junak je i dalje Artyom, no u Exodusu će puno više vremena provesti na otvorenom. To ne znači da će strahota koje su ga do sada napadale biti manje, nego samo da ih može očekivati svuda gdje bude išao. Metro Exodus je treća igra u serijalu na kojoj surađuju 4A Games i Deep Silver, a datum izlaska najavili su za vrijeme sajma E3. On je i dalje nepromijenjen – novu Metro igru moći ćete zaigrati na računalima, PlayStationu 4 ili Xboxu One od 22. veljače 2019. godine. Ako ste zainteresirani, već sada možete odraditi predbilježbe, a više detalja o tome i ostatku igre nalazi se ovdje.

Shenmue I i II dostupni od danas, Shenmue III dobio datum izlaska

Kako bi za treći nastavak pripremili sve one igrače koji nisu zaigrali serijal Shenmue, Sega je odlučila izdati reizdanja prve dvije igre. Najavili su Shenmue I & II sredinom travnja, a svi koji ih žele zaigrati mogu to napraviti od danas. Verzije prilagođene modernim sustavima dostupne su za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme prodaju se po cijeni od 34,99 eura.

Već kad smo spomenuli serijal, uz ovu vijest, stigle su nove informacije vezane uz Shenmue 3. Nastavak koji je odgođen nekoliko puta dobio je datum izlaska. Yu Suzuki, glavni čovjek YS Neta, i izdavač Kock Media kažu kako će igra biti dostupna 27. kolovoza 2019. godine. Uz tu važnu informaciju objavili su i novi trailer, a vidjet ćemo hoće li Ryo Hazuki zbilja tada završiti svoju priču ili će doći do još koje odgode. Ako želite pratiti razvoj događaja, zaputite se na službene stranice.

THQ Nordic oživljava serijal Desperados

Veoma ugodno iznenađenje priredio je THQ Nordic. Najavili su novu igru u serijalu Desperados, jednostavno nazvanu Desperados III. Prva igra izašla je početkom 2001. godine i bila odlično prihvaćena, nastavak nije baš najbolje prošao, pa je serijal stavljen na pauzu.

Nova igra nastavit će tamo gdje je priča iz prethodnog nastavka stala, a odlična vijest je da je razvojni tim koji radi na njoj zaslužan za Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Ako niste upoznati sa serijalom, radi se o strateškim igrama slične Commandosima, samo se radnja odvija na Divljem zapadu. Izdavač je pripremio najavni trailer, a uz njega su rekli kako će igra stići iduće godine na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Sve igrače koje zanima nešto više šalju na službene stranice.

Bandai Namco podijelio više informacija o igri Twin Mirror

Za vrijeme sajma E3 je Bandai Namco veoma kriptično objavio svoju novu igru Twin Mirror. Prikazali su jako kratak trailer u kojem ništa nije bilo pretjerano jasno, pa su odlučili da bi za vrijeme Gamescoma bilo u redu malo više popričati o tome što spremaju.

Radi se o psihološkom trileru u kojoj je velik naglasak stavljen na priču, koji će sastojati od tri epizode, a prva će biti dostupna početkom iduće godine i zove se Lost On Arrival. Glavni junak ove igre zove se Sam koji se vraća doma na sprovod starog prijatelja. Naravno, dolazi do problema jer se Sam budi u motelu s krvavom majicom i ne sjeća se gdje je bilo ni što je radio noć prije. Vi mu morate pomoći s istraživanjem i saznati što se točno dogodilo.

Sam gameplay odvija se na dva mjesta – u stvarnom svijetu, gdje tražite informacije, i u Mind Palaceu gdje spajate i povezujete sve što ste našli. Uz to, još jednu važna mehanika koja se spominje je The Double. Glavni junak ima mogućnost pričanja s drugom svojom verzijom koju tim opisuje kao otmjenu i sarkastičnu. Da li je taj unutarnji glas tu da vam pomogne ili dodatno zagorča život je još jedna stvar koju ćete morati otkriti.

Razvojni tim je pripremio novi trailer u kojem možete vidjeti kako to sve izgleda, a ako vam treba više detalja oni se kriju na službenim stranicama.

Ubisoft najavio novu igru u serijalu Settlers nazvanu The Settlers

Strateški serijal The Settlers ove će godine proslaviti 25. rođendan, pa je Ubisoft za vrijeme Gamescoma odlučio objaviti dvije stvari vezane uz njega. Prva je da će kroz The Settlers History Collection izdati The Settlers 1-7 i pripremiti za moderne sustave. Ovaj paket bit će dostupan od 15. studenog i izgledat će ovako:

Druga vijest bila je da rade na novoj igri koju su nazvali samo The Settlers. Službeni opis kaže sljedeće: „Nakon što im je iznenadni potres uništio dom Settlersi su primorani otići u nepoznato kako bi stvorili novi. Osim što će ih tamo dočekati pregršt novih izazova postat će dio drevnog misterija koji će im zauvijek promijeniti živote“.

Osim toga je izdavač izdao trailer i rekao kako ćemo igru moći zaigrati iduće godine. Službenih stranica još nema, ali možete pratiti Ubisoftove Twitter ili Facebook profile ako želite biti u toku.

Supermassive Games najavio novi horor serijal

Razvojni tim igračima poznat po igri Until Dawn najavio je novu igru u kojoj se neće odmicati od žanra horora. Njihov prvi hit bio je ekskluziva za PlayStation 4, ali nova igra, koju su nazvali Dark Pictures Anthology, izaći će još i za PC i Xbox One.

Antologija će se sastojati od nekoliko igara, a svaka će imati svoju priču, lokacije i likove. Odlučili su se na ovaj format jer će tako istražiti više podžanrova horora, a glavni čovjek Supermassivea je rekao kako ih ima 39 koje bi htjeli prikazati kroz Anthology, no da bi im za takvo nešto ipak trebalo malo više vremena.

Prva igra koju pripremaju zove se Man of Medan i vodi grupu ljudi na ronilačku ekspediciju, a umjesto blaga dočekaju ih razne strahote. Kao i u prijašnjoj igri, životi ljudi ovise o vašim odlukama, pa pazite što radite ako želite da ih što više preživi. Uz najavu stigao je trailer, a drugi detalji nalaze se ovdje.

Mutant Year Zero: Road to Eden izlazi u prosincu

Među solidnom količinom igara u stilu XCOM-a koje su najavljene za ovu godinu bila je i Mutant Year Zero: Road to Eden. Prvi trailer nam je prije nekoliko mjeseci prikazao ženu, patku i divlju svinju kako naoružani šeću po šumi, a razvojni tim The Bearded Ladies je nedugo nakon toga demonstrirao gameplay. Nešto više informacija objavili su za vrijeme sajma E3, a na novom sajmu stigao je još jedan trailer i datum izlaska.

Igra će izaći 4. prosinca za PC, Xbox One i PlayStation 4, a od danas su otvorene predbilježbe za PC verziju. Razvojni tim pripremio je dvije verzije, standardnu koja uključuje samu igru i koja se prodaje po cijeni od 34,99 američkih dolara i Deluxe koja uz igru ima digitalne umjetnine i prodaje se za 54,99 dolara. Svi koji odrade predbilježbe dobit će pristup igri tri dana ranije, dok vam Deluxe verzija daje pristup beta testiranju koje će započeti barem mjesec dana prije izlaska konačne verzije. Predbilježbe možete odraditi putem službenih stranica, gdje ćete pronaći i ostale informacije o igri.

Trials Rising dobio datum izlaska i detalje o beta testiranju

Ubisoft je za vrijeme svoje konferencije na sajmu E3 na pozornicu poslao čovjeka na motoru koji se malo nakon toga (bez motora) zabio u stol i razbio ga. Logično je bilo da time najavljuje novu igru u serijalu Trials, punog imena Trials Rising. Rekli su kako će više detalja objaviti uskoro, a sada smo došli do tog dana.

Šesta igra u serijalu izlazi za PC, PlayStation 4, Switch i Xbox One 12. veljače iduće godine, a svi zainteresirani igrači se od danas mogu prijaviti za potencijalno sudjelovanje u zatvorenom beta testiranju koje će se održati od 13. do 16. rujna. Također, otvorene su predbilježbe za standardnu i Gold verziju, koja uključuje i Expansion Pass uz neke druge dodatke, a više o svemu možete pronaći ovdje.

Prikazan Devil May Cry 5 gameplay i objavljen datum izlaska

Nova igra u akcijskom serijalu Devil May Cry najavljena je na sajmu E3, a tada je Capcom rekao kako će gameplay propisno prikazati na Gamescomu. Obećano, ispunjeno. Ako vas zanima kako Nero premlaćuje sve pred sobom, to izgleda ovako:

Uz 15 minuta videa saznali smo i datum izlaska – Devil May Cry 5 izlazi 8. ožujka 2019. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Sve što je Capcom do sada objavio o ovoj igri, nalazi se ovdje.