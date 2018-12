I dalje ništa od proširive memorije na Samsungovim mobitelima

Sredinom studenog pojavila se informacija kako bi Samsungovi mobiteli s Android Pie nadogradnjom konačno mogli dobiti podršku za Adoptable storage, odnosno mogućnost proširenja interne memorije s memorijskim karticama. No, na kraju se ispostavilo kako ovu značajku Samsung u finalnoj inačici Androida 9.0 Pie za Galaxy S9 uređaje nije uključio.

Podsjetimo, ovu značajku Android OS podržava još iz doba Marshmallowa, dakle, od kraja 2015. godine. No, Samsung ovu značajku do sada nije uključivao. Razloga tomu može biti više i nisu svi na štetu korisnika kako bi se na prvu pomislilo. Naime, ovakvo proširenje interne memorije mogli bi značajno utjecati na performanse uređaja i to na lošije.

Trenutno na tržištu postoji veliki broj proizvođača memorijskih kartica i unatoč tomu što sve veličinom odgovaraju specifikacijama za microSD format, po brzinama se uvelike razlikuju. U slučaju kada bi u svoj uređaj umetnuli memorijsku karticu lošije kvalitete, a samim time i s lošijim performansama time biste u konačnici smanjili i brzinu čitanja i zapisivanja podataka na tom uređaju.

Slično kao kada u računalo umetnete dva različita memorijska modula, jedan brži i drugi sporiji. Unatoč tome što ste povećali količinu radne memorije, ujedno ste smanjili i njezinu brzinu na brzinu sporijeg modula. Manje iskusni korisnici na prvu možda ne bi povezali usporenje njihovog uređaja sa sporom memorijskom karticom što bi u konačnici rezultiralo brojnim kritikama na račun kvalitete Samsungovih uređaja, što zapravo ne bi bilo točno. Loša reklama ne treba nikom, još pogotovo kada je neosnovana.

Samsungov službeni stav oko podrške za adoptable storage poznat je još iz doba Galaxyja S7:

Samsung decided not to use the Android Marshmallow “adoptable storage” model. We believe that our users want a microSD card to transfer files between their phone and other devices (laptop, tablet, etc), especially the photos and videos they shoot with the camera.