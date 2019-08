Samsung predstavio Galaxy Note10 i Galaxy Note10+

Samsung je sinoć na svojem događaju u New Yorku predstavio Galaxy Note10, novu seriju pametnih telefona visoke kategorije. "Bez obzira na to rješavaju li veliki projekt za posao, snimaju ili uređuju videozapise ili igraju omiljene igre, svaki element Galaxy Note10 pametnog telefona dizajniran je na način da pruži više, brže i bolje.", istaknuo je DJ Koh, predsjednik i izvršni direktor Odjela za IT i mobilne komunikacije tvrtke Samsung Electronics.

Veliki zasloni

Od ove generacije Galaxy Note prvi je put dostupan u dvije veličine pa korisnici mogu odabrati onu koja im bolje odgovara. Galaxy Note10 dolazi uz S Pen olovku i 6,3-inčni Cinematic Infinity Display, dok Galaxy Note10+ i Galaxy Note10+ 5G imaju najveći Note zaslon do sada – čak 6,8-inčni Cinematic Infinity zaslon.

Zaslon Note10 uređaja proteže se od ruba do ruba, a posebno je prilagođen gledanju TV serija i filmova kao i igranju ali i stvaranju sadržaja. Osim toga, Cinematic Infinity zaslon od ruba do ruba gotovo da je bez okvira, dok je unutarnji zaslon za prednju kameru malen i centriran kako bi osigurao vrhunski dizajn. Tehnički gledano, riječ je o Dynamic AMOLED zaslonu s HDR10+ certifikatom i dinamičkim preslikavanjem tonova, koji dolazi u rezolucijama 2280x1080 (401ppi) kod uređaja Note10 te 3040×1440 (498ppi) kod Note10+.

S Pen i Dex

Galaxy Note10 uređaj dolazi s unaprijeđenom S Pen olovkom i temelji se na Bluetooth tehnologiji. Za razliku od Galaxy Note9 uređaja, redizajnirani S Pen s funkcijom pokreta S Pen Air korisnicima daje mogućnost prilagodbe, tako da mogu igrati videoigre ili koristiti omiljene aplikacije pomoću gesta, odnosno na način koji im je najprirodniji.

Galaxy Note10 dolazi i s proširenim mogućnostima Samsung DeX-a, što korisnicima znatno olakšava rad. Putem jednostavne USB veze, korisnici mogu upravljati datotekama te koristiti mobilne aplikacije pomoću miša i tipkovnice, pri čemu podatke na uređaju čuva sigurnosna platforma Samsung Knox. Uz navedeno, uz Galaxy Note10 korisnici se jednim klikom mogu izravno povezati sa svojim Windows 10 računalom, i potom tamo mogu pogledati obavijesti, primati i slati poruke te pregledavati fotografije bez upotrebe pametnog telefona.

Niti jedna inačica novih Notea nema ugrađen 3,5-milimetarski audio priključak za slušalice, kao što se ranije doznalo iz leakova.

Kamera

Note10 donosi trostruku, a Note10 četverostruku stražnju kameru. Oba uređaja imaju širokokutnu, ultra širokokutnu, te telefoto leću, dok Note+ donosi i DepthVision 3D kameru koja može skenirati bilo koji objekt i odmah ga pretvoriti u format za 3D uređivanje. Također, noćni način rada sada je dostupan i na prednjoj kameri, što korisnicima osigurava kvalitetne selfije i u tamnim uvjetima, bez obzira na to je li riječ o fotografiranju večere, koncerta ili zalaska sunca.

Hardver

Galaxy Note10 je pogonjen 7-nanometarskim 64-bitnim Octa-core processorom (Snapdragon 855 ili Exynos 9825, ovisno o tržištu). Osnovni model Note10 s LTE_om ima 8, dok 5G verzija kao i Note10+ donose 12 GB radne memorije. Baterije imaju kapacitet od 3.500, odnosno 4.300 mAh. Note10+ podržava punjenje od 45 W, što znači da ga se može napuniti u samo 30 minuta. Uz navedeno, dostupna je u Wireless PowerShare značajka za bežično punjenje Galaxy Watch, Galaxy Buds i sličnih uređaja. Note 10 nudi 256GB za pohranu i nema utor za microSD kartice, a Note10+dolazi u opcijama 256 ili 512 GB, uz hibridni utor za kartice.

Dostupnost

Od 23. kolovoza Galaxy Note10 uređaj bit će dostupan u Aura sjajnoj, Aura rozoj i Aura crnoj boji, a Galaxy Note10+ u Aura sjajnoj, Aura bijeloj i Aura crnoj boji.