Aktivacija Windowsa bez ključa?

P: Javljao sam vam se već s ovim pitanjem, ali krivo sam ga postavio. Laptop HP kupio sam preko Njuškala. Došao mi je s “lažnim” Windowsom 10. Kad laptop upalim, u desnom kutu mi cijelo vrijeme piše: “Activate Windows, Go to Settings to activate Windows”. To se, naravno, ne može pritisnuti, a na ekranu je cijelo vrijeme, bilo da sam na desktopu, igrici ili Internetu. Znači, trebao bih instalirati prave Windowse 10 i vjerojatno neki alat za uklanjanje tog natpisa ako se ne varam, ali ne znam kako pa vas molim da mi odgovorite na to pitanje i “olakšate mi život”.

O: Malo nas je zateklo vaše pitanje. Mislite li pod “lažnim” na piratske Windowse 10 ili Windowse koji su instalirani bez upisivanja ključa? Kako god bilo, nemate ključ pa ih ne možete legalno aktivirati. Nadamo se da vam je jasno kako vam ne možemo pomoći u piratizaciji softvera. Sporni natpis nestao bi kad biste upisali ključ za legalno pribavljene Windowse i aktivirali ih.

Ako prijenosnik originalno nije došao s Windowsima 10 (ili s nekom prijašnjom verzijom koja je legalno nadograđena na desetku), nego je prijašnji vlasnik na njega instalirao desetku bez valjanog ključa, onda ste dužni kupiti ključ ako želite koristiti (instalirane) Windowse 10. Ako vam je prijašnji vlasnik prodao laptop rekavši da su Windowsi originalni, onda vas je prevario.

Ne plaća li vam se puna cijena Windowsa 10 u dućanu, postoje i alternativni izvori iz sive zone trgovanja poput Kinguin.net, gdje se Windowsi 10 OEM mogu kupiti za oko 25 eura. No, ako vam Windowsi nisu nužni, uvijek možete besplatno instalirati neku od distribucija Linuxa, poput Linux Minta. Realno gledajući, velikom broju korisnika Linux Mint će zadovoljiti sve njihove potrebe, bilo da se radi o surfanju webom, gledanju filmova, slušanju glazbe, tipkanju teksta, proračunskim tablicama, a u posljednje vrijeme i ozbiljnije igre polako počinju biti dostupne za Linux.

Windowsi 10 mogu se instalirati bez upisivanja ključa, što je s jedne strane vrlo praktično, no s druge strane manje opreznim kupcima rabljenih računala netko takvu instalaciju Windowsa može podvaliti pod legalno predinstalirane Windowse