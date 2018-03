Aktivni adapter za digitalnu grafičku karticu

P: Kupio sam novu grafičku karticu GTX 1060 i sada ne mogu spojiti komp na TV/monitor. Imam TV Quadro, neki stariji, i dosad sam jednostavno koristio DVI izlaz grafičke, stavio adapter na VGA i VGA kabelom spojio na TV. Nova grafička kartica ima drukčiji DVI, samo digitalni izlaz. Stari konverter više ne odgovara, a preko HDMI kabela imam vrlo lošu sliku jer TV koristi overscan koji ne mogu ugasiti. Kako sad to spojiti? Grafička kartica ima DVI dual link (digitalni), HDMI i neki Display port 1.4. TV ima VGA. Idealno bi bilo kada bih kupio neki kabel do 150 kn, ili neki adapter.

O: “Konverter” koji spominjete, a koji vam više ne radi, zapravo je pasivni adapter (prilagodnik), odnosno samo prespojene žice s DVI na VGA konektor, i to žice koje se tiču analognog signala. Kako sad imate samo digitalne izlaze, to u osnovi znači da do monitora ne stiže nikakav signal s grafičke kartice.

Vama, dakle, sad treba aktivni adapter (neki upravo takve adaptere nazivaju konverterima) – elektronički uređajčić koji može biti uklopljen u kabel konektora većih gabarita. Aktivni adapter prima digitalni signal primljen preko DVI, HDMI ili DP sučelja i konvertira ga u analogni. Ni na našem tržištu nije neki problem pronaći takve aktivne adaptere, a cijena im se kreće od nešto preko 100 kuna za najjeftinije modele HDMI->VGA adaptera, dok je tipična cijena od 160 kn nadalje. Ako vam se ne žuri, adapter poput ovog najjeftinijeg na našem tržištu možete preko eBaya kupiti za oko 25 kuna.

Aktivni adapteri izgledaju kao male kutijice na kabelu jer sadržavaju elektroniku za konverziju signala