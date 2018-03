Baterije - napon i struja

P: Zna li netko koliku struju mogu dati baterije poput “2000 mAh 3.7 V Rechargeable Battery Pack for Nintendo 3DS”?

O: Teško da će to netko znati, s obzirom na to da je teško ili nemoguće pronaći datasheet (proizvođačeve specifikacije) za tu bateriju. No, možemo na temelju drugih baterija pokušati pretpostaviti. Našli smo datasheet za kopiju Nokijine baterije od 600 mAh, u kojem piše da se puni maksimalno sa 600 mA (1C), a prazni maksimalno s 1200 mA (2C). Našli smo datasheet i za još jednu LiPo bateriju od 2000 mAh te je i kod nje specificirano 2C, za temperature između 0 i 60 stupnjeva C. Kako je ova baterija kapaciteta 2000 mAh, 2C kod nje znači maksimalno dopuštenu struju pražnjenja od 4000 mA.

Iz opisanog ste vjerojatno i sami zaključili što znače ove oznake 1C i 2C. 1C znači struju pražnjenja (ili punjenja, ako se govori o punjenju) koja odgovara oznaci kapaciteta baterije. Dakle, ako je kapacitet baterije 1000 mAh, 1C znači 1000 mA, odnosno 1A, za tu bateriju (za bateriju tog kapaciteta). Istom logikom 2C znači struju jakosti dvostrukog kapaciteta – 2C za bateriju od 1000 mAh je 2000 mA.

Kako se za dvije slične LiPo baterije navodi maksimalna struja pražnjenja od 2C, tako bismo mogli pretpostaviti da isto vrijedi i za ovu koju ste namjerili kupiti. U vašem slučaju to, dakle, iznosi 2,x,2000,mA, odnosno 4A. Međutim, Li-ionske baterije bez navedene marke ili “lijeve” marke u pravilu imaju osjetno ili daleko manji kapacitet od deklariranog. Drugim riječima, vrlo je velika vjerojatnost da ta baterija nema 2000 mAh. Ako ima manji kapacitet, znači da bi podnosila slabiju struju pražnjenja.

Ne znamo za što vam ta baterija treba – vjerojatno ne biste trebali ići preko 1A ili eventualno 2A – s takvom strujom pražnjenja trebali biste biti sigurni. Ako vam treba jača struja, onda kupite propisne LiPo ili 18650 baterije s deklariranim discharge rateom većim od onog koji vam treba.

Baterije namijenjene korištenju u mobitelima i nekim ručnim konzolama nisu predviđene za jake struje pražnjenja, jer to takvim uređajima ni ne treba

Specijalizirane baterije poput ove Turnigyjeve, kakve se tipično koriste za avione na daljinsko upravljanje ili dronove, mogu davati vrlo jaku struju – ova konkretna, kapaciteta 850 mAh, sposobna je kontinuirano davati struju jakosti 65C (što bi onda ispalo 55 A), a kratkotrajno čak 130C (110 A)