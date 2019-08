Čime očistiti ozbiljno zaprljan ekran?

Problem

Čistio sam ekran s magic krpom i S-Box screen cleanerom. Na ekranu su ostali tragovi od čišćenja koje ne mogu ukloniti. Postoji li nešto čime se to može riješiti, a da ne moram baciti TV kroz prozor?

Odgovor

Izopropilni alkohol ima mnogobrojne primjene, a jedna od njih je i čišćenje ekrana kad ga se dobrano razrijedi destiliranom vodom

Vjerojatno bi pomogla do 50:50 mješavina izopropanola (izopropilnog alkohola - isopropyl alcohol, IPA) i destilirane vode. Izopropanol je uobičajeno sredstvo za čišćenje svega i svačeg. Npr. u Chipoteci se u koncentraciji od 99,8% prodaje u obliku proizvoda AG TermoPasty Kontakt IPA plus, kojeg proizvođač deklarira kao sredstvo za čišćenje "optike" (CD i DVD uređaja) i AV glava, dok ga Chipoteka deklarira kao sredstvo za čišćenje PCB pločica (što mu je vrlo česta primjena u kontekstu elektronike - nakon što nešto zalemite, bilo bi to uputno očistiti flux i PCB izopropanolom).

U drugim trgovinama možda će biti deklariran kao sredstvo za čišćenje čega drugog. Bitno je da je koncentracija vrlo visoka, pa je manja šansa da se u otopini nalazi nešto što bi vam moglo ostati na ekranu.

Destilirana voda nema minerale koje ima voda iz pipe pa neće ostavljati tragove poput obične vode. Naravno, koristite čistu mekanu krpu, po mogućnosti neku koja se ne linja (koja ne "pušta" vlakna). Otopinu nanesite na krpu, a ne izravno na sam ekran, da se ne cijedi po ekranu pa da kojim slučajem ne završi negdje unutar monitora.

Ako ćete se ikad ponovno odlučiti na neko specijalizirano sredstvo za čišćenje monitora, prvo provjerite kakvo je - nanesite ga na neku drugu površinu ili samo na mali dio ekrana za probu pa ako se pokaže dobrim, nastavite s korištenjem, a ako ne (možda ostavlja mrlje, možda na neki način kemijski reagira s površinom ekrana), riješite ga se.