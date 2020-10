Čišćenje prijenosnika u kućnoj radinosti – neisplativo?

Ako kupujete opremu za čišćenje prijenosnika, može vam se činiti da će vas to čišćenje skupo koštati, no većina toga nije za jednokratnu uporabu pa se u konačnici isplati

PROBLEM

Boca IPA oko 70 HRK. Pasta za CPU oko 50 HRK (najmanje pakiranje neke pristojnije kvalitete). Set polugica s AliExpressa oko 50 HRK. Kist (ESD) oko 20 HRK. Sprej u boci oko 30 HRK. Znači, sve zajedno preko 200 HRK. U Servisu cijena od 150 do 250 HRK. Za jednokratno čišćenje neisplativo.

ODGOVOR

Ovo je još jedna reakcija na naš vodič za čišćenje prijenosnika iz prošlomjesečnog broja Buga. Riječ je o opremi koja vam je potrebna ako se sami namjeravate upustiti u čišćenje prijenosnika. Računica je, hajdemo reći, relativno točna, ali samo pod uvjetom da ćete sve to što ste kupili koristiti samo jednom, za to prvo čišćenje prijenosnika. Međutim, za nekoliko godina možda će ga biti potrebno ponovno čistiti. Možda imate još koji prijenosnik ili imate stolno računalo – većinu tog potrošnog materijala, odnosno alata, možete iskoristiti i za to. I onda za sva ta daljnja čišćenja, već imate manje-više sve potrebne alate i materijal – eventualno ćete morati kupiti novu pastu kad ovu potrošite.

Što se tiče najskuplje stvari – izopropanola (IPA, izopropilni alkohol), možete ga kupiti vjerojatno i u količini manjoj od jedne litre, ali preporučili bismo da kupite barem litru. Zašto? Izopropanol je zapravo nešto što bi trebalo biti prisutno u svakom kućanstvu, kao univerzalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju! Izopropanol je za te stvari bolji (medicinski alkohol, tj. etanol, ne smije se koristiti za čišćenje nekih stvari, a razrijeđeni se izopropanol ionako koristi u mnogim sredstvima za čišćenje) i povoljniji od etanola – istu količinu jače koncentriranog izopropanola (koncentracije više od 99%) platit ćete otprilike upola manje nego, recimo, 96-postotni etanol.

Izopropanol možete iskoristiti za dezinfekciju mobitela, za čišćenje leća naočala, a razrijeđenog destiliranom vodom u omjeru 50:50 možete koristiti za čišćenje ekrana monitora ili televizora. Neće se baciti – potrošit ćete ga za koju godinu ako ga tek povremeno koristite, a možda i unutar jedne godine. Komprimirani zrak možete koristiti za ispuhivanje hladnjaka stolnog računala ako ga imate, za ispuhivanje tipkovnice i drugih stvari.

Polugice za otvaranje mobitela (link na proizvod) koje smo koristili za otvaranje kućišta prijenosnika nisu skupe – na AliExpressu koštaju ravno 79 centi (oko 5 kuna), a s njima se dobiju još i tri mala šarafcigera i mali vakuumski držač.