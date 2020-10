Kako do tipkovnice za isprobavanje, prije konačne kupnje?

Tipkanje u trgovini na tipkovnici koja nije spojena na računalo bolje je nego da tipkovnicu niste ni pipnuli, no pravo iskustvo tipkanja dobije se tek kad je doista koristite neko vrijeme

PROBLEM

Imam mehaničku tipkovnicu s Cherry MX Blue switchevima (MS Industrial Thunder Pro) i drugu s GAMDIAS brown (Gamdias Hermes P1). Želio bih probati druge taktilne switcheve drugih proizvođača (Cherry MX, Kailh/Kaihua, Razer ili sl.) barem na nekoliko dana, jer samo tipkanje u prazno u trgovini na isključenoj tipkovnici ništa mi ne znači. Znate li gdje bih mogao probati tipkovnicu na dan-dva?

ODGOVOR

Nismo čuli da netko tako nešto omogućuje. Idealno bi bilo da pitate prijatelje kakve tipkovnice imaju pa možda se nađe neka koju biste htjeli isprobati te se zamijenite na koji dan.

Eventualno biste mogli posjetiti lokalne dućane pa pitati bi li vam posudili tipkovnicu na dan-dva. Možda bi neki i pristali na to, ako, recimo, tu tipkovnicu kasnije misle iskoristiti kao izložbeni primjerak, a i možda imaju koju tipkovnicu koja je na reklamaciji, koja bi se ionako trebala vratiti proizvođaču. To što tražite nije nešto uobičajeno što se radi, pa to ovisi o dobroj volji prodavača. A ako ne pitate, onda je sigurno da vam nitko neće ispuniti želju. Možda vam ni ovako neće biti ispunjena, ali barem postoje izgledi.

1. Tester prekidača

Ovo je pitanje s našeg foruma, i bilo je popraćeno nekim komentarima o kojima bi valjalo reći koju riječ. Jedan prijedlog forumašu bio je da kupi tester-pločice koje sadrže puno različitih prekidača. Postoje takve pločice s čak 81 različitim prekidačem za 40 dolara!

Svakako je to odlično rješenje za istraživanje razlika između različitih prekidača, no ne može se reći da bi to odgovaralo našem forumašu.

Stvar je u tome što ti testeri ipak nešto koštaju, a s njima se ne dobije iskustvo tipkanja na tipkovnici s određenom vrstom prekidača. Tu se može stiskati taj jedan prekidač do besvijesti, ali neće se saznati kakav bi doista dojam imao da je cijela tipkovnica takva.

2. Iskorištavanje mogućnosti zakona

Drugi forumaš predložio je da bi mogao kupiti tipkovnicu pa je onda vratiti u roku vremena za povrat. Tu je mislio na kupnju online, dakle kupnju na daljinu, kod koje postoji zakonski rok od 14 dana za povrat tako kupljene robe, bez potrebe navođenja razloga povrata.

Time si čovjek stvara komplikaciju, pogotovo ako bi htio isprobati nekoliko modela, jer onda sve neželjene tipkovnice mora o svom trošku vratiti trgovini, tražiti povrat novca i nadati se da mu prodavač neće otežati povrat novca, odnosno da neće htjeti vratiti puni iznos, recimo, uz izliku da je ambalaža potrgana.

Ujedno, jasno je kako se time stvara komplikacija i prodavaču, jer onda prodavač tu tipkovnicu više ne može prodati kao novu (ili barem to ne bi smio).

3. Stvarne razlike ili placebo?

Treći forumaš oplemenio je raspravu sarkastičnim komentarom “A da ti netko stavi povez na oči, kao bi skužio po čemu tipkaš? Mo’š mislit”, ne shvaćajući pritom da tipkovnica nije samo prekidač. Na ugodu i osjećaj pri tipkanju utječe više faktora – od samog prekidača, vrste ploče na koju su prekidači montirani (jesu li montirani samo na PCB ili na metalnu ploču), do materijala, oblika i profila kapica. Mogu dati primjer vezan uz dvije kineske tipkovnice recenzirane u Bugu – obje imaju prekidače koji su klonovi Cherry MX Blue.

Kod jedne ti prekidači su mekaniji i ugodniji za pritiskanje, kod druge je potrebna nešto veća sila, ali su i malo stabilniji. Kod prve su montirani na PCB pa ta tipkovnica nije toliko čvrsta kao ova druga, kod koje su montirani na metalnu ploču, no s druge strane, zvuk prekidača u prvoj tipkovnici daleko je uhu ugodniji.

Tipke na prvoj tipkovnici imaju za nekoliko milimetara manju razliku u visini između prvog i četvrtog reda nego na drugoj, a tipke na drugoj su malčice više razmaknute od tipki na prvoj. Sve to, jasno, dovodi do različitog iskustva tipkanja. Ne samo da je tu riječ o objektivnim, mjerljivim razlikama, nego doista je dojam tipkanja na te dvije tipkovnice dovoljno različit da bi se nekom korisniku jedna svidjela više od druge.