Kada ste u postavkama diska ili mape (klik desnom tipkom miša na disk ili mapu u Exploreru > Properties), u kartici Sharing, klikom na gumb Permissions dolazite do dijaloga za određivanje što će tko moći vidjeti ili raditi. Po defaultu postavljeno je da svi korisnici (Everyone) mogu vidjeti, odnosno "čitati" sadržaj mape (kopirati datoteke iz nje). Ako dijelite mapu za koju želite da osoba s drugog računala može mijenjati sadržaj, recimo, kopirati datoteku u nju preko mreže, onda možete grupi korisnika Everyone ili nekom specifičnom korisniku dodijeliti dozvolu Change, tako da u stupcu Allow za Change stavite kvačicu. Ako nekom korisniku ili grupi želite uskratiti neku dozvolu, za konkretnu dozvolu stavit ćete kvačicu u stupcu Deny.