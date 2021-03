Hrpa uređaja na jednom USB hubu?

Periferija se gomila, kućište je negdje na podu pa ste se odlučili premostiti udaljenost USB hubom - no, smiju li svi uređaji istovremeno biti spojite u USB hub?

Imate li računalo ispod stola ili jednostavno nemate dovoljno USB portova, kao što to može biti slučaj kod prijenosnika, USB hub vrlo je praktično rješenje. No, jedna stvar nerijetko se zaboravlja – svaki od spojenih uređaja troši određenu količinu električne energije, pa što imate više spojenih uređaja, pogotovo ako su svi aktivni u isto vrijeme, to je veće opterećenje na USB sabirnicu, odnosno konkretni USB port, u pogledu jakosti struje.

USB hubovi korisne su i praktične stvarčice, no kod spajanja više uređaja na USB hub bez vanjskog napajanja, trebate obratiti posebnu pozornost na to koliko struje troše spojeni uređaji, da ne bi došlo do preopterećenja USB porta u računalu

Naime, prema specifikaciji, USB 2.0 portovi trebaju omogućiti 0,5 A, a USB 3.0 portovi 0,9 A, naravno, ako se ne radi o posebnim verzijama portova (portovi za brzo punjenje baterija, odnosno mobitela i drugih uređaja).

To može značiti, ako spojeni uređaji pokušaju povući više struje od deklariranog ograničenja, da može doći do problema – primjerice, može pasti napon sabirnice ispod granica tolerancije za 5 V USB sabirnicu, pa se uređaji mogu početi čudno ponašati ili prestati raditi, ali i osigurač na USB sabirnici može prekinuti strujni krug. Upravo ovo potonje dogodilo se vašem autoru kad je u jednom trenutku “zapunio” 4-portni USB 3.0 hub i preopteretio USB sabirnicu.

Dogodilo se to nakon spajanja Wacomova grafičkog tableta na sporni USB hub, nakon čega taj grafički tablet nije više radio, barem ne na tom računalu. Spojili smo ga na drugo računalo – tamo je radio. Potom smo utvrdili da na prvom računalu USB 3.0 sabirnica više ne radi! Nijedan port! USB 2.0 sabirnica i dalje je radila normalno, kao i odvojeni PCIe USB 3.1 kontroler.

No, nije došlo do trajnog oštećenja. Idući dan, nakon što je računalo bilo isključeno preko noći (bio je prekinut i dovod struje iz 230 V utičnice), USB 3.0 sabirnica, odnosno svi njezini portovi, ponovno su radili. Stoga zaključujemo da se tu radilo o PPTC osiguraču (resettable fuse). Ako vam se dogodi slična situacija, sada znate što učiniti – odspojiti računalo iz struje na neko vrijeme.

A kako do takve situacije ne bi uopće došlo, ili ograničite broj uređaja koje spajate u USB hub ili koristite USB hub s vlastitim (vanjskim) napajanjem. USB 3.0 hub poput ovog s otvorne slike ima dodatni Micro USB konektor za napajanje spojenih uređaja, koji se može uštekati, primjerice, u punjač za mobitel jakosti 2 A

USB hubovi koji se preko USB-C konektora spajaju na računalo (prijenosnik) ne bi trebali imati tih problema jer bi im računalo trebalo moći isporučiti 3 A.