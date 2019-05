Ima li koristi od čudotvornog zaštitnog nano-premaza ekrana mobitela?

Problem

Kolega je kupio novi telefon (S9) i ponuđeno mu je kaljeno staklo za isti, ili neki premaz navodno. Ima li netko iskustva s tim, zna li tko kako to funkcionira? I koje je bolje, naravno.

Odgovor

Zaštita ekrana od tzv. tekućeg stakla (liquid glass) nudi se na puno mjesta, a često se dobije i kao poklon uz neku drugu kupnju, no skeptičnost je posve opravdana. Danas se svašta pokušava ljudima prodati uz čudesnu rječicu "nano". Usudili bismo se toj rječici suprotstaviti drugu: "placebo". Barem dok ili sami ne obavimo testiranje ili dok se negdje u bespućima Interneta ne pojavi uvjerljivo nezavisno testiranje. Naime, zaista je čudno, ako to doista funkcionira, da ne postoji hrpa testova na YouTubeu koji to demonstriraju, jer bi to bilo u velikom interesu i proizvođača i prodavača. No to nije slučaj.

U pravilu se radi samo o beskorisnim demonstracijama nanošenja ili zaista loše i neuvjerljivo izvedenim "testovima", a u onom testu ili dva koji izgledaju uvjerljivije, čudotvorna svojstva tog premaza nisu demonstrirana - čini se da ne odbija vodu, da ne smanjuje hvatanje otisaka prstiju, nije demonstrirana ni povećana otpornost na grebanje. Jedini mogući efekt koji je potencijalno demonstriran (a opet, ni tu ne možemo znati je li demonstracija obavljena korektno) je otpornost na frontalne udarce, kad se metalnu kuglicu pusti da padne na ekran.

Zavirite li recimo na Amazon, vidjet ćete da popularni premazi obično imaju ocjenu oko tri zvjezdice, a situacija je u pravilu vrlo polarizirane - ili kupci/korisnici dodijele ocjenu od pet zvjezdica ili dodijele jedinicu - ocjene između su relativno rijetke. Jedan od popularnijih premaza, kojeg su ocijenila 436 kupca, nosi prosječnu ocjenu 3.2, no važnije je primijetiti da ima 34% ocjena s pet zvjezdica i čak 51% ocjena sa samo jednom zvjezdicom.

Tekuće staklo, nano tehnologija, odbija i metak - što će vam kaljeno staklo za zaštitu ekrana mobitela? Naravno, da ti premazi zbilja funkcioniraju, ne bi imali više od polovice izrazito nezadovojlnih kupaca

Dakle, kad se sve dostupno uzme u obzir, ili su ti premazi posve beskorisni (u klasi posve beskorisnih "naljepnica protiv zračenja mobitela" tamo od prije par dekada kad su se mobiteli polako počeli udomaćivati na domaćem tržištu) i štetni za vaš novčanik ili imaju potencijalno jednu korist. Naglašavamo: potencijalno. Međutim, kad se to suprotstavi s klasičnim zaštitama od kaljenog stakla, odabir je, kako kažu Ameri, "no brainer". Kupite kvalitetno kaljeno staklo - za njega znate da će vam doista zaštititi ekran od grebanja, a i od mnogih udaraca. A kad ga ogrebete ili vam pukne (i pritom obično spasi ekran od pucanja), jednostavno bacite i stavite drugo. Bilo bi zapravo dobro uvijek imati jedno u rezervi, pogotovo ako niste odveć pažljivi s mobitelom.