Problem

Je li zdravije u kući imati WiFi router ili koristiti powerline adaptere? Koliko sam upoznat, powerline adapteri generiraju "dirty electricity" po čitavom prostoru u zidu, što je opet neka vrsta zračenja koja čak možda i više šteti nego sam WiFi. Na Internetu sam našao da postoje i dirty electricity filteri, ali postavlja se pitanje bi li onda powerline radio, a ako radi, to bi značilo da bi morao skoro za svaku prostoriju kupiti taj filter što bi bilo preskupo.

Odgovor

Iako postoje ljudi, pa možda i poneke udruge ili organizacije koje dižu paniku ili tek sramežljivo pozivaju na oprez u vezi elektromagnetskog zračenja bežičnih i mobilnih mreža, do dana današnjeg nije utvrđeno ili dokazano da WiFi ili mobitelsko zračenje (radiovalovi pri oko 2,4 i 5 GHz) štete ljudskome zdravlju. Ako išta, mogli bismo reći da trenutna saznanja upućuju na to da ni WiFi niti mobitelsko zračenje ne izaziva bolesti poput raka, a zapravo nije utvrđeno da bi izazivala ikakve druge bolesti.

Hoće li se to promijeniti sutra, iduće godine ili za deset godina? Malo je vjerojatno, jer da ta zračenja zbilja imaju ikakav ili ikakav značajniji utjecaj, to bi se dosad već počelo odražavati na zdravlje ljudi, to bi se uočilo i ne bi bio nikakav problem to dokazati. Slobodno budete skeptični ili "skeptični", no postavlja se pitanje zbog čega se opterećivati stvarima za koje ne postoje indikacije da štete ljudskom zdravlju? Bolje se usredotočiti na izbjegavanje stvari za koje je dokazano da štete, poput loše prehrane, pušenja, alkohola, izostanka kretanja/vježbanja, zagađenog zraka, pa čak i usamljenosti, društvene izolacije, toksičnih osoba u vašoj okolini, dakle na ono za što je dokazano da štete kako vašem tijelu, tako i vašoj psihi.

Ilustracija na stranici "akademije" za zaštitu od zračenja jasno pokazuje kako će nas powerline adapteri sve potamaniti rakom i uzrokovati nam raznorazne simptome (koji mogu biti objašnjeni psihičkim stanjima, alergijama i koječime drugim). Pažljiviji promatrač će se zapitati po čemu je tu riječ o akademiji koja vam nudi informativne sadržaje, a ne o trgovini proizvodima "protiv zračenja". Dođe čovjeku da se zamisli - s jedne strane vas dobronamjerno straše ubitačnim zračenjima za koja možebitno niste ni znali da postoje, s druge vam strane pokušavaju prodati raznorazne mjerne instrumente i "zaštite" protiv tih istih zračenja… Legitimna institucija ili tek fino zamaskirana trgovina proizvodima koji vam ne trebaju?

Što se tiče navodne štetnosti powerline adaptera na zdravlje - vaš e-mail nam je prvi glas. Pokušate li pronaći dodatne informacije o tome na Internetu, praktički jedino što ćete naći je bojazan pojedinaca (ili samoprozvanih "akademija") koji ionako dižu paniku u vezi ikakvog elektromagnetskog zračenja - upozoravaju na potencijalnu opasnost, čak se "igraju" i nekim mjernim instrumentima, no samo na tome to i staje - na pokušaju izazivanja zabrinutosti ili straha posjetiteljima njihovih web-stranica, bez ikakvih dokaza ili barem indicija da bi takvo zračenje bilo štetno po čovjeka. Tako da bismo i to strpali u isti koš s WiFi-em/mobilnim mrežama.

Powerline adapteri nisu jedino što proizvodi "dirty electricity", odnosno šum u izmjeničnoj strujnoj mreži. U manjoj ili većoj mjeri proizvodi ga većina električnih uređaja, pogotovo ako u sebi sadrže "switching" napajanja. Nije dokazano da "prljava struja" šteti zdravlju, a iako se neki ljudi žale da mogu osjetiti elektromagnetska polja jer blizu njih imaju određene zdravstvene simptome, kad ih se stavi u prostoriju s električnim uređajem, a da ne znaju je li uključen ili nije, ispada da ne mogu. Dakle, ispada da njihovi simptomi nisu uzrokovani električnim uređajima, odnosno zračenjima električnih uređaja, nego se može zaključiti da su psihogeni (uzrokovani čovjekovom psihom).

Što kupiti - kvalitetnu strujnu letvu (ili UPS) s EMI/RFI filtriranjem i prenaponskom zaštitom ili beskorisne, a relativno skupe dirty electricity filtere? Prava odluka bi svima trebala biti jasna

Prljava električna energija ne bi trebala smetati ni većini uređaja - ne bi trebala smetati jednostavnom kućanski aparatima, a većina elektroničkih uređaja koji interno rade na istosmjernoj struji u svojim napajanjima ionako izmjeničnu struju ispravlja u istosmjernu, snižava i stabilizira napon. Jedino gdje nam pada na pamet da bi to moglo imati nekog utjecaja je možebitno kod nekih mjernih instrumenata ili možda kod neke audio ili radio-amaterske opreme, ali takvi uređaji bi interno trebali imati riješeno filtriranje.

Poanta je - ako vam uređaji ispravno rade, možete ignorirati to nešto malo šuma na fazi na kojoj se nalaze powerline adapteri (ili uređaji sa switching napajanjem). Ako bi postojali neki problemi, mogla bi vam pomoći strujna letva (razvodni kabel), ili u krajnjem slučaju UPS, s ugrađenim EMI/RFI filterom.

Ovo su dva modela navodnih filtera za filtriranje "prljave struje" - iz opisa rada nismo uspjeli shvatiti kako točno to oni filtriraju prljavu struju. Da ne znamo bolje, rekli bismo da se u tim kutijicama nalazi samo kondenzator (ili nekoliko njih), paralelno spojen na strujnu mrežu - dakle, u osnovi isti tip beskorisnog "uređaja" koji su vam pred par godina pokušavali prodati kao uređaj koji će korigirati faktor snage pa će vam time navodno smanjiti potrošnju radne energije (što nije istina). Nemojte kupovati takve stvari. Zbilja, nemojte. Za ozbiljno. Nemojte

Ali ne i tzv. dirty electricity filtri, koji su vjerojatno samo kutije s paralelno zakačenim kondenzatorom na strujnu mrežu - nešto što je ultrajeftino u proizvodnji (nešto što si i sami doma možete napraviti), a u osnovi beskorisno. Struja zapravo uopće ne prolazi kroz te "uređaje", dakle da na ulazu imate prljavu struju, a na izlazu čistu - ti uređaji nemaju ulaz i izlaz! "Ulaganje" u takve filtere je čisto bacanje novca.