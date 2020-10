Kako do magnetizirane pločice za šarafe?

PROBLEM

Koja je cijena magnetizirane pločice i kako se to zove na AliExpressu (može i link)?

ODGOVOR

Xiaomijeva magnetizirana pločica izgleda atraktivno, praktična je, ali ipak bi trebala malo jače držati šarafe

Ovo je pitanje vezano uz magnetiziranu pločicu koju smo koristili u našem vodiču za čišćenje prijenosnika, objavljenog u prošlom broju Buga.

Tu pločicu možete potražiti kao magnetic screw mat, magnetic screw plate ili magnetic screw tray. Primjer linka preko kojeg se može kupiti je – tu košta oko 30 kuna. Naravno, takva pločica može se kupiti i preko eBaya, Banggooda i drugih sajtova. Možete odabrati i neki drugi model. Konkretni model iz našeg vodiča na sebi ima logo ispod kojeg piše wowtation, a u drugom kutu piše SCREWPAD. To je zapravo proizvod Xiaomijeve podružnice Youpin, a u nekim online trgovinama pronaći ćete ga pod nazivom Wowstick Wowpad. Dimenzije su joj 16,5 x 65 mm.

Primjer magnetizirane pločice malo većih dimenzija (30 x 25 cm) po kojoj se može pisati, i koja dolazi s flomasterom, kako biste si na njoj mogli napisati što je što

Bismo li ga preporučili? To je već malo teže, barem kad je naš primjerak u pitanju. Naime, magnetiziranost nije baš najbolja, što znači da će na mjestu zadržati tek manje šarafiće, dok ćete, recimo, šaraf debljine 4 milimetra i duljine 15 milimetara morati staviti na glavu ako želite da se zadrži na njoj. Ako ne koristite velike šarafe ili se prilagodite navedenom okretanju šarafa na glavu, ova pločica bit će vam korisna.

U suprotnom, možda je bolje da isprobate neki drugi model ili možda da umjesto pločice koristite plastičnu kutijicu s pregradama i poklopcem, pa onda nema bojazni ni ako biste kutijicu slučajno preokrenuli, naravno pod uvjetom da je poklopac spušten.

Ako ne inzistirate na "pločici" (slične stvari nismo uočili po dućanima u Hrvatskoj), ni ne morate naručivati izvana. U domaćim specijaliziranim dućanima, poput dućana koji drže alat, a povremeno čak i u dućanima poput Lidla, mogu se naći magnetizirane posudice ili zdjele. Možete ih izguglati upitom poput ovog:

site:hr magnetna posuda OR posudica OR zdjela vijke OR šarafe

Takve posude šarafe bi trebale držati puno bolje od pločice koju smo mi koristili, mada postoji i mogućnost da će one s vrlo jakom magnetiziranosti šarafe držati nešto jače nego biste htjeli pa ćete ih nešto teže odvajati od posudice.