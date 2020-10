Ručno pomicanje ruke s glavama rezultiralo zabijanjem glave u magnetsku ploču diska

PROBLEM

Pao mi je HDD s visine od tridesetak centimetara i prestao je raditi. Igla je ostala na disku. Otvorila sam disk i vratila iglu, međutim, vrh igle ostao je zabijen na disk. Zaokruženo na slici. Zna li netko koliko je kompliciran taj popravak? Je li moguće da sama popravim disk ili ne? S obzirom na to da je riječ o dva diska, jedan na drugom i tri igle koje čitaju, postoji li mogućnost da ga ipak uključim i probam izvući nešto podataka?

ODGOVOR

Nemojte, ali doista nemojte otvarati mehaničke diskove nakon nekog problema ako su vam podaci na njima imalo bitni! Nestručno prčkanje po unutrašnjosti mehaničkog diska praktički jamči gubitak dijela podataka. Ako je ruka s glavom ostala zaglavljena iznad diska, za to treba istrenirana ljudska ruka da diskovu ruku s glavama vrati u početni položaj. To se ne radi na silu, nego se radi tako da se ruka s glavama pomiče uz istodobno rotiranje magnetskih ploča, i to samo ako neka od glava diska nije u fizičkom kontaktu s magnetskom pločom.

Sa slike koju je forumašica poslala donekle se vidi da je glava ostala zabijena u magnetsku ploču diska – oštećenje podataka u ovom je slučaju neizbježno

Uglavnom, taj disk bez stručnog popravka (što bi vjerojatno podrazumijevalo zamjenu magnetskih ploča i ruke s glavama) više nikad neće raditi, a takav popravak se možebitno ni ne isplati, nego se jednostavno kupi novi disk. S tog diska, u stanju ovakvom u kakvom jest (uz zamjenu ruke s glavama ili premještanjem magnetskih ploča u drugi disk, naravno), vjerojatno se mogu izvući podaci, možda čak i većina podataka (ovisi gdje je ruka ostala zaglavljena, odnosno koliki dio magnetskih ploča ste zagrebli pomicanjem ruke na silu), ali za to trebate disk dati profesionalcima da izvuku podatke s njega, dakle, nekom servisu koji se bavi spašavanjem podataka s mehaničkih diskova.

Spašavanje podataka bit će skupo, skuplje od cijene diska za backup, ali ako su vam podaci toliko bitni – onda vam se možda isplati. Naravno, bez dijela podataka sigurno ćete ostati – jedino vam se možda posreći da ćete ostati bez podataka koji vam nisu tako bitni.

Kad se ovako nešto dogodi, nije zgorega ponoviti nekoliko osnovnih stvari: