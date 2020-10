Zašto se memorijskim karticama korištenim u mobitelu vremenom više ne može mijenjati sadržaj?

PROBLEM

Zanima me je li netko imao, ili ima, isti problem s Micro SD karticama u mobitelu. Već sam treći put u nešto više od dvije godine morao kupiti Micro SD karticu, jer su prve dvije otkazale i imaju isti problem. Naime, svi podaci na njima su dobri, pa tako i fotke, ali na njih se više ne može ništa snimiti, ne može se ni obrisati pa ni formatirati karticu. Vrlo zanimljiva pojava...

Kad je spojim preko SD adaptera na kompjuter, jasno da javlja grešku prilikom formatiranja, i to na bilo koji način, ali podaci se mogu obrisati i na nju se može kopirati. No ako je se izvadi i ponovno stavi u čitač, svih tih brisanja i kopiranja nema. Kao da nisam napravio ništa. Čitao sam na nekim stranim forumima da je to jedna od “tipičnih” grešaka Micro SD kartice. Postoji li ipak neka mogućnost da se te kartice spase, ili ih je najbolje baciti u vatru? Ista se greška javlja na drugom računalu i preko drugog čitača kartica. Nisu bile iste kartice. Prva je bila Samsung, a druga Adata. Sada je SanDisk. Mobitel je Motorola, a to mi se isto dogodilo i s LG-om koji sam imao prije ove Motorole.

ODGOVOR

Te kartice možete baciti. Da je to bio isti model kartica, možda čak ista serija, bilo bi moguće da je riječ o problemu baš s tim modelom ili serijom memorijskih kartica. Ovako to možemo isključiti kao uzrok.

Kad bi u pitanju bio samo jedan mobitel, uzrok bi onda možda trebalo tražiti u samom mobitelu. Možda u hardveru mobitela, u napajanju koje daje memorijskoj kartici. Ako je memorijska kartica oštećena, i to njen firmware prepozna, može spriječiti zapisivanje kako ne bi došlo do gubitka podataka koji su već zapisani na njoj. Taj fenomen vidjeli smo pri USB stickovima, i ne bi bilo ništa čudno da i memorijske kartice koriste istu metodu.

SanDisk za svoju izdržljivu karticu koju vidite na otvornoj slici kaže da će podnijeti više od dvije godine konstantnog zapisivanja, a ujedno je i prilično otporna na teške vremenske uvjete, poput visoke i niske temperature, vode, udaraca i rendgenskog zračenja

S obzirom na to da su u pitanju dva mobitela – koristite li isti punjač za njih? Tamo gdje je punjač uštekan u struju, je li napon strujne mreže odgovarajući, nema prenapona? To je ono što nam pada na pamet s hardverske strane.

Možda mobitel “bez veze” zapisuje na karticu hrpu podataka i kad ne bi trebalo pa je tako “potroši”. Stvar je u tome da Flash memorije imaju ograničen broj ciklusa brisanja/pisanja (to vrijedi i za memorijske kartice i za USB stickove, ali i za SSD-ove) i vremenom će se ćelije istrošiti, odnosno neće se više moći izbrisati pa neće biti u stanju primiti novi podatak.

Ako je uzrok problema trošenje, onda se on može odgoditi kupnjom memorijske kartice većeg kapaciteta, ali glavni uzrok možebitno je u softveru u mobitelu, koji pretjerano koristi memorijsku karticu. Jeste li ažurirali operacijski sustav mobitela? Možda bi bilo dobro da obrišete sve suvišne aplikacije – možda neka od njih previše koristi karticu.

Ako i ne utvrdite uzrok, sreća je što memorijske kartice danas nisu skupe. Ili bi možda bilo bolje kupiti specijaliziranu karticu sposobnu za veći broj ciklusa čitanja/zapisivanja? Primjerice, SanDisk za 256-gigabajtni model svoje kartice iz serije High Endurance navodi da može izdržati do 20.000 sati konstantnog zapisivanja (recimo u nadzornoj ili automobilskoj kameri), što daje do 833 dana, odnosno nešto više od dvije godine.