Kako vratiti prikaz dislajkova na YouTubeu?

Kazao Mr. Spock iz Zvjezdanih staza: "The needs of the many outweigh the needs of the few, or the one." ("Potrebe mnoštva važnije su od potreba nekolicine ili potreba samo jednog."). Možda je tu samo riječ o liku iz SF serije, no riječ je o dubokoj filozofskoj misli, koju je YouTube ignorirao kad je ukinuo prikaz dislajkova.

Ovako YouTube želi da gledate videe - samo lajkovi, bez dislajkova, da ne biste kojim slučajem znali koliko neki video gledatelji smatraju lošim

Koliko je prikaz dislajkova važan shvatit ćete ili shvatili ste tek kad ste ostali bez njega. Možda vam nije nimalo važan, a možda vam je toliko važan da vam pogled automatski bježi na omjer lajkova i dislajkova pod videom, da bi netom nakon toga shvatili da toga više nema, da umjesto broja dislajkova sad piše "DISLIKE".

Ako ste među ovima drugima, možete natrag doći do prikaza dislajkova, iako to nije ili neće možda više biti baš točan broj, nego približan. Spas leži u dodatku za Chrome i Firefox jednostavno nazvanom Return Youtube Dislike.

Možete otići na stranicu tog dodatka pa nakon klika na Install dobijete linkove na taj dodatak u Chromeovoj i Firefoxovoj trgovini dodataka, JavaScript datoteku za Tampermonkey, a postoji i implementacija za jailbreakani iOS.

Nakon što ste ga instalirali, otiđete na pregled nekog videa na YouTubeu i - prikaz broja dislajkova se vratio!

S dodatkom Return Youtube Dislikes vraćamo se na staro i vidimo što gledatelji doista misle o konkretnom videu

Naravno, ovo je daleko od savršenog rješenja. Dok god Googleov, tj. YouTubeov API vraća broj dislajkova, dodatak Return Youtube Dislike prikazivat će tu brojku, te će je spremati u svoju bazu podataka, kako bi imao tu osnovu za budućnost, kad YouTube onemogući taj dio API-ja. A kad se to dogodi, onda će kombinirati te arhivirane podatke i ekstrapolirati podatke u ovisnosti o aktivnosti korisnika dodatka, odnosno procjenjivat će broj dislajkova na temelju aktivnosti korisnika za one videe za koje ne postoje arhivirani podaci. Dvije su posljedice toga - manja točnost broja dislajkova (to je ipak daleko bolje nego da ne piše ništa) te sporije ažuriranje broja dislajkova.

Što veći broj korisnika koristi ovaj dodatak, to će podaci o dislajkovima biti bolji (ako ne za opću populaciju, onda za populaciju koja koristi Return Youtube Dislike). Nadajmo se samo da neće biti izbačen iz Chromeove trgovine dodataka. Gore je tek tjedan dana, a već ima preko 100.000 preuzimanja.

Rado bismo se ponadali i da će YouTube, kad vide popularnost tog dodatka, odlučiti vratiti prikaz dislajkova, no u to se nema smisla nadati, jer je YouTube ukinuo prikaz dislajkova unatoč protivljenju svojih korisnika, pa tako vrlo vjerojatno neće ni vratiti prikaz dislajkova - jer ne slušaju svoje korisnike. Korporativni i politički interesi ipak su važniji od glasa tamo nekakvih gledatelja videa na YouTubeu, pa makar ih možda bilo i milijarde...