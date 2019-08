Krčanje u slušalicama - stvarno ili prividno?

Problem

Kupio sam nedavno slušalice Superlux 668B i na prvu ruku stvarno zvuče odlično s obzirom na cijenu. Međutim, nešto me muči. U pjesmi Waves u prvih 20 sekundi čujem nekakvo pucketanje, nakon toga pjesma zvuči normalno. Na mojim zvučnicima i drugim jeftinim slušalicama ništa se ne čuje. Testirao san i kod prijatelja koji ima zvučnike od 1500 kn, pucketanje se ne čuje. Kod prijatelja se tada zatekao jedan njegov prijatelj koji ima malo iskustva sa studijskom produkcijom, testirao je slušalice nakratko i on kaže da je to pucketanje u pjesmi i da su moje slušalice ispravne. Testirao ih je još u par svojih heavy metal pjesmi i sve uredno. Ovo sam prije toga bio pitao i na jednom drugom audio forumu, međutim nitko ne čuje to pucketanje. Šta vi kažete, čuje li itko ovdje to pucketanje? Slušao sam jučer/danas puno pjesama na YouTubeu i koliko sam primijetio sve zvuči odlično, možda eventualno da je bas malo jači bilo bi super. Još jedan mali zahtjev. Surfajući YouTubeom za pjesmama naletio sam na Flaer Smin - Alone In The Dark. Može li netko potvrditi da se od 01:55 do 2:20 čuje kao neko krčanje, kao da je to dio pjesme, ali nije baš zvuk čisto izveden?

Odgovor

U vezi ove druge pjesme - zvuk odlazi u clipping. To krčanje koje čujete je distorzija nastala uslijed zvučnog signala koji prelazi 0 dB (koji prelazi maksimalnu glasnoću u digitalnoj domeni). Recimo ako pokušate tu pjesmu (baš skinutu s YouTubea) posluhnuti u Audacityju, vidjet ćete crvene crtice pokraj VU metra, koje signaliziraju da je otišlo u clipping.

Pogled izbliza na clipping, odnosno probijanje 0 dB - jasno se vidi da su tri uzorka na lijevom kanalu preglasna (glasnija od najglasnije mogućeg), zbog čega dolazi do distorzije, koja će se manifestirati kao kvrc u zvuku koji ulazi u lijevo uho

Dodatna potvrda toga može se dobiti na ovaj način - recimo da želite normalizirati pjesmu tako da zvuk ne prelazi 0 dB. Idete u Audacityju na Effect > Amplify > za New Peak Amplitude (dB) upišete 0.0, a Allow clipping neka bude isključen. Audacity će tad za Amplification sam staviti -1.48 dB, što znači da najglasniji dijelovi pjesme prelaze maksimalno dozvoljenu/moguću vrijednost za skoro decibel i pol! Pjesma se sad nakdnadno može stišati za 2 decibela pa više ništa neće prelaziti 0 dB, no ona je već oštećena (digitalna distorzija), dakle krčanje ostaje!

Problem je nastao u nekom od prekodiravanja zvučnog zapisa, bilo prije uploada, bilo da je YouTube to sam učinio. Upravo zbog takvih stvari, kad se nešto uploada na YouTube ili jednostavno rekodira u MP3, uputno bi bilo da maksimalna amplituda nije viša od -1,5 dB, upravo kako se ne bi dogodilo to što se dogodilo kod te druge pjesme.

Slušalice sposobne reproducirati veći raspon frekvencija, pogotovo ako imaju neke dijelove spektra više naglašene, reproducirat će i zvukove koje prije niste čuli, odnosno primijetili

Što se tiče prve pjesme, tu se čuju distorzirani neki dijelovi pjesme (što je vrlo vjerojatno kreativni odabir producenta), ali ne mogu reći da čujem distorziju uslijed clippinga. Trebalo bi čuti original, dakle datoteku koja nije oštećena lossy kompresijom poput MP3 i sličnih pa onda usporediti.

Uglavnom, sad čujete neke stvari koje niste prije čuli jer imate bolju opremu. Ali i ne samo to - te slušalice imaju izražene visoke tonove, i to toliko da neke ljude to smeta. Tako da nije ništa čudno što sad čujete, ili bolje reći primjećujete, krčanja ili kvrckanja ili nešto što prije niste čuli, jer su te stvari jednim dijelom pokrivene visokim frekvencijama, koje su vam prije bile osjetno tiše.

Ako vam VU metri probiju granicu od 0 decibela, crvene crtice će vam to dati do znanja

To što vam se bas čini malo preslab - probajte ih uštekati u glazbenu liniju ili nešto slično pa ako je zvuk bolji, to možebitno znači da vam treba pojačalo za slušalice. Te slušalice imaju impedanciju od 56 oma, što je nešto više od tipičnih 32 oma idealnih za uređaje poput mobitela, no možda bi i zvučnoj kartici u vašem računalu više odgovarala niža impedancija slušalica. Ako zvuk na glazbenoj liniji nije bolji, onda to vjerojatno znači da ste odabrali za vas neodgovarajući model slušalica. Nije to vaša krivica, s obzirom da rijetko gdje imate priliku poslušati slušalice prije kupnje, a ta opcija ni ne postoji ako ih se naruči putem Interneta.