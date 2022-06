Krivotvorene memorijske kartice i vanjski SSD-ovi i na AliExpressu?

U vezi AliExpressa u pogledu krivotvorene ili fejk robe (proizvoda lažiranih specifikacija) malotko se žalio. Prije se na takvu robu moglo nabasati na eBayu, a pogotovo na Wishu. Razlog tomu je velik promet na AliExpressu, mogućnost ocjenjivanja svakog pojedinog proizvoda, te relativno lak povrat novca ako je doista riječ o krivotvorenom ili fejk proizvodu. Međutim, kriza je, prevaranti se ne daju i čini se da su odlučili iskušati sreću i na AliExpressu.

Kako smo se uopće našli u situaciji da baš sad propitkujemo "osjetljivost" AliExpressa na krivotvorine? Kao oglas na Facebooku na mobitelu u jednom trenutku prikazali su nam se proizvodi s AliExpressa, a jedan od njih bila je "Xiaomijeva" microSD kartica. Glavom nam je proletjela misao - zar Xiaomi uopće proizvodi memorijske kartice? Pogledamo oglas za tu karticu na AliExpressu i izgleda vrlo sumnjivo. Cijene su preniske, odnosno premala je razlika u cijeni između različitih kapaciteta memorijskih kartica: 64-gigabajtna microSD kartica košta 45 kuna, a 1 TB košta 89 kuna (uz 40-ak kuna za poštarinu). I još k tome UHS-3 V60 kartica! Nema šanse! Zar se AliExpress pretvara u Wish?!

Ujedno, kad gledate slike memorijskih kartica različitih kapaciteta, kapacitet je nedosljedno ispisan - drugačije margine, pa čak i drugačiji font. Jasno je da su uzeli jednu sliku i na nju "fotošopirali" različite kapacitete. Performanse memorijskih kartica nisu napisali u oglasu. Jasno je i zašto - da ljudi automatski ne kažu da im je kartica prespora. A s obzirom na razlike u cijenama između različitih kapaciteta, za pretpostaviti je i da imaju lažirane kapacitete. Usput rečeno, kako provjeriti stvarni kapacitet možete saznati preko ovog našeg video tutorijala.

Trgovina otvorena prije pola godine "reda radi", da bi u prikladno vrijeme bila iskorištena za "rasprodaju" krivotvorene i lažirane robe

Sporna trgovina na AliExpressu otvorena je 22. prosinca prošle godine i ima relativno dobre ocjene, no proizvodi tipično imaju vrlo malo ocjena. To dovodi do zaključka da je otvorena tada samo kako bi u međuvremenu pokupila ponešto pozitivnih ocjena, pa da onda u jednom trenutku započne rasprodaja krivotvorene robe.

Istu stvar s inače nepostojećim Xiaomijevim microSD karticama napravili su i s "Huaweijevim" karticama. Za obje marke ističu "Original". U ponudi imaju i Lenovove microSD kartice te Hauweijeve USB stickove - sve ti proizvodi izazivaju iste sumnje.

Navodno Xiaomijev proizvod, a na njemu nikakva oznaka

Kao da to nije bilo dovoljno - stigao nam je e-mail od AliExpressa, neka dovršimo kupnju. Uz spornu krivotvorenu karticu, ponudili su i još neke proizvode, a među njima bio je i "Xiaomijev" vanjski SSD iz druge trgovine (otvorene 1. ožujka ove godine), smiješno niske cijene, raspoloživ u nevjerojatno visokim kapacitetima - do čak navodnih 8 TB. Jasno, i ovo je "too good to be true" (predobro da bi bilo istinito). Na "SSD-ovima" ujedno nigdje nema otisnute Xiaomijeve marke.

Zapisivanje na 8 TB USB 3.1 M.2 SSD brzinom od samo 15,3 MB /s?!

Dobro je u što je u ovom slučaju jedan korisnik prilikom ocjenjivanja objavio screenshot koji pokazuje brzinu kopiranja (zapisivanja) od basnoslovnih 15,3 MB/s! Pritom je proizvod ocijenjen s pet zvjezdica, korisnik kaže da je sve dobro, kao u opisu (u oglasu).

Zanimljivost - brzina čitanja i zapisivanja nije nigdje navedena u oglasu. Jasno je da se ovdje ne radi o SSD-u, nego o sporom USB memorijskom sticku (ili možda microSD kartici upakiranoj u memorijski stick) stavljenom u kućište koje izgleda kao da je namijenjeno M.2 SSD-ovima.

Zanimalo nas je i jesu li počeli prodavati krivotvorine Samsungovih memorijskih kartica, jer smo s njima, kupljenim preko AliExpressa od provjerenih prodavača, imali pozitivna iskustva. I, naravno, počeli su prodavati i njih, ali u novim, plavim izvedbama.

Posebno je zanimljivo što tu karticu možete kupiti u kapacitetima do 1024 GB (i to za nerealno nisku cijenu), iako je Samsung proizvodi u kapacitetima do "samo" 512 GB! Također je zanimljivo da je na slikama tekst "Plus" ukošen, dok je na originalnim Samsungovim karticama uspravan, a kartice s uspravnim tekstom dobili su i kupci koji su naručili krivotvoreni proizvod preko AliExpressa. Znači, krivotvoritelji nisu sposobni čak ni propisno "fotošopirati" slike memorijskih kartica.

Uočite i jako malen broj recenzija, a trgovina je otvorena 10. siječnja ove godine, te ima pozitivne reakcjie od pomalo zabrinjavajućih 91,7% kupaca. Dakle i u ovom je slučaju jasno da je riječ o trgovini koja prodaje krivotvorene proizvode.

KAKO SE ZAŠTITITI?

Ako preko AliExpressa kupujete memorijske kartice, USB stickove ili vanjske SSD-ove, obratite posebnu pozornost, jer su se i tu počeli pojavljivati krivotvoreni i fejk proizvodi. U identificiranju može vam pomoći:

radi li konkretna trgovina barem nekoliko godina,

broj recenzija i prosječna ocjena (ako je proizvod ocijenjen više od tisuću puta, vjerojatnost da se ne radi o legitimnom proizvodu izrazito je niska), uz posebno proučavanje negativnih recenzija i recenzija s mjerenjima (benchmarkovima),

gledanje slika proizvoda različih kapaciteta (nedosljednosti u natpisima upućuju na "fotošopiranje" slika),

pogledajte kako izgleda pakiranje proizvoda, pogotovo ako je kupac uploadao sliku (nerijetko pakiranja krivotvorenih proizvoda različitih marki izgledaju slično ili isto),

provjera nudi li navedeni proizvođač stvarno proizvod tog tipa i izgledaju li njegovi proizvodi identično ovima na AliExpressu,

nerealne cijene ili razlike u cijenama između različitih kapaciteta,

nespecificiranje performansi (ako bi u oglasu bilo navedeno zapisivanje od 100 MB/s ili 600 MB/s, a kartica ili vanjski SSD zapisuju s par desetaka MB/s, lako biste dobili povrat novca).

Eto, krivotvoritelji su počeli zadirati i u "svetinju". Nemojte im to dopustiti - nemojte kupiti takve proizvode, a ako možete uvjerljivo argumentirati da je dotični proizvod krivotvoren ili fejk (lažiranih specifikacija), imate mogućnost i "prijaviti" ga klikom na Report Item pri gornjem desnom kutu opisa.