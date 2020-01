Monitor s MVA matricom ima problema s ghostingom, ima li rješenja za to?

PROBLEM

Nabavio sam monitor AOC Q3279VWF, mogao sam uzeti i IPS verziju koja nije bila puno skuplja, ali najviše zbog kontrasta uzeo sam VA verziju. Pročitao da VA može imati problema s ghostingom. Nisam ništa primijetio u Windowsima, većina igara skroz normalno... Sve dok nisam pokrenuo Resident Evil 2. Kao da je odjednom sve magla, svugdje se vidi "ghosting" gdje god da se okrenem.

Da nije do AMD-ovog drivera? Imam nove 19.13.3, i igram u DirectX 11 s Freesyncom. Neki pišu da im je Freensync stvarao ghosting, ali ne mogu isključiti tu opciju. Nisam vjerovao do sad, ali ne idem nazad, predobro je s tim (pogotovo CS GO). Savršeni pokreti, čak i kad je FPS stabilan.

Kad stavim overdrive na weak malo je bolje, stavio sam i drivere s CD-a. Ne znam koliko su "up to date'". Netko imao sličan problem s VA panelima?

Monitor je super za 90% stvari i nije mi žao novaca, ali eto u mračnim scenama slika se raspada. Ima dosta opcija pa možda samo trebam pogasit neke postavke kao npr. shadow control. Ne da se isključiti do kraja, a bezveze opcija da ne može bit gluplja.

ODGOVOR

AOC ima dvije izvedbe tog monitora, jednu s MVA matricom, oznake Q3279VWF, a drugu s IPS matricom, oznake Q3279VWFD8. Verzija s MVA ekranom je prva koja se pojavila na tržištu i redovito je nekoliko stotina kuna jeftinija od verzije s IPS ekranom, a na akciji krajem prošle godine mogla se kupiti još povoljnije, što ju je učinilo još primamljivijom. Ujedno, dodatna primamljivost, pogotovo za igrače, je mnogo bolji kontrast, bez tipičnog IPS glowa koji je najuočljiviji kad se u mraku igraju igre ili gledaju filmovi.

Ogromna dijagonala od 31,5 inča, pristojna rezolucija od 2.560x1.440, no koju verziju odabrati? Je li sporost TFT ekrana, odnosno pojava ghostinga u tamnim scenama u igrama kod ovog monitora u MVA verziji anulirana razlikom u cijeni u odnosu na IPS verziju?

Međutim, ono čega ne možete biti svjesni ako niste išli čitati recenzije verzije s MVA ekranom je da ima izražen ghosting, pogotovo u tamnim scenama. Ghosting se uočava kod "pokreta", što se manifestira kao muljanje slike pri promjeni kadra, pogotovo kod kontrastnih elemenata, rubova objekata. I inače MVA, odnosno VA ekrani općenito, mogu imati problema s ghostingom, naravno ovisno o kvaliteti ekrana, no kod ovog modela je to izraženije nego bi se očekivalo.

Dodatna nezgodnost je opcija overdrive, kojom bi se trebao ublažiti taj problem. Ako se ona stavi na weak, doista se ghosting malo smanjuje, ali evidentno nedovoljno za neke korisnike, no ako se stavi na najjaču vrijednost, zapravo se postiže kontraefekt, odnosno vide se poduplani rubovi objekata.

Pomoću ekranskog izbornika moguće je odabrati stupanj postavke Overdrive u tri stupnja, ili je isključiti. Opis te postavke je prilagodba vremena odziva (response time), što sugerira da bi trebala pomoći s ghostingom, no učinkovitost je ograničena, a na najjačoj vrijednosti od nje ima više štete nego koristi

Uglavnom, kako se čini, s tim monitorom s MVA matricom nećete doći na zelenu granu u pogledu ghostinga. Neki korisnici nisu na to previše osjetljivi, nekima dosta smeta, a ako ste jedan od onih kojima jako smeta, jedino što možete učiniti je vratiti taj monitor i uzeti neki drugi. To je jednostavno svojstvo tog ekrana, neke tranzicije piksela su izrazito spore i to za posljedicu ima veći ghosting od onog što je nekim korisnicima prihvatljivo. Trik poput overdrivea može malo pomoći, ali očito nedovoljno.