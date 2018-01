Može li update Windowsa "ubiti" disk?

P: Dva nova HDD-a krepala su mi u razmaku niti godinu dana. Prvi HDD kupljen je preko malih oglasa i trajao je 6 mjeseci (WD10 EZER – 1 TB), a ovaj drugi kupljen je u trgovini IT opremom i trajao je samo tri mjeseca (WD10 EZEX – 1 TB). Inače, ono što je dosta zanimljivo jest to da koristim 2 HDD-a u kompjuteru, jedan za OS a drugi za datoteke, te su oba HDD-a koja su krepala bila ona na kojima je bio instaliran OS, dok je treći HDD, na kojem su pohranjene datoteke, još uvijek u funkciji kao od prvog dana (a on je star više od tri godine).

Prvi HDD je krepao nekoliko sati nakon updatea Windowsa 10 na Anniversary update. Nakon updatea, komp je stavljen na sleep mode te nakon paljenja, odmah nakon dizanja BIOS-a, baca "Recovery" poruku. Prije toga HDD je sasvim normalno radio, nikakvih problema nisam imao. Dijagnoza je krepan HDD. S drugog kompa sam ga testirao pomoću HDD-Tunea, WD Data Life Diagnostic Toola, Crystal Disk Infoa itd. Svugdje je pisalo da ima hrpu bad sectora. U Disk Managementu ga prepozna kao unallocated space i piše bad disk.

Jasno je meni kako je apsurdno misliti da je OS krivac za pokvareni HDD, ali kad vidim koliko ljudi ima isti problem, ne mogu a da ne postanem sumnjičav.

Taj HDD je zamijenjen novim WD10 EZEX – 1 TB. Taj novi radio je sasvim normalno i bez ikakvih problema do prije dva mjeseca, kad su počele prve naznake da bi i s njim moglo biti problema. Naime, usred gejmanja PC se zamrzne i baci mi blue screen, restarta se i opet nakon učitavanja BIOS-a baci istu poruku i isti error kao i s onim prvim HDD-om...

O: Ovu priču morali smo kratiti jer je prilično dugačka. Kada biste proučili kako su diskovi konstruirani, koliko se povećala gustoća zapisa, koliko se diskova proizvede – ne biste bili toliko sumnjičavi. To što je kvar naizgled uslijedio nakon nečeg ne znači da je to nešto (u vašem slučaju nadogradnja na Anniversary update) pokvarilo disk, odnosno prouzročila bad sektore. To se jednostavno nikako nije moglo dogoditi. Što se moglo dogoditi? Kako se prilikom instalacije te nadogradnje zapisivalo na više gigabajta diska, glava diska je možda naišla na fizički problem (defekt) na dijelu diska koji se dotad nije koristio pa su s tim započeli problemi. Isto tako, to što su Windowsi instalirani na disku, nije razlog da se na disku počnu pojavljivati pokvareni sektori – diskovi su konstruirani tako da mogu izdržati to opterećenje, odnosno tu količinu čitanja i zapisivanja. Ako disk to ne izdrži, to ne znači da su ga Windowsi pokvarili, nego znači da taj konkretni primjerak diska ne zadovoljava traženi standard kvalitete izrade. Reklamirajte ga i dobit ćete novi.

Jedna iznimno važna stvar kad su u pitanju diskovi, a zapravo i druga oprema jest – ako disk preživi prvih nekoliko mjeseci rada, prvih pola godine, onda je vjerojatnije da će i dugo poživjeti. Naime, za očekivati je da će se u prvim danima, tjednima, mjesecima rada ispoljiti nedostaci u izradi, uslijed kojih se počnu pojavljivati pokvareni sektori, crkne elektronika i sl., pa se za one diskove koji prežive to razdoblje može pretpostaviti da nisu imali (takve) nedostatke u izradi. U svakom slučaju – radite backup pa ste mirni, što god da se dogodilo s diskom.

Ako je disk umro nekoliko sati nakon instalacije Anniversary Updatea - znači li to da je ta nadogradnja kriva za kvar diska? Na to bi logičari na latinskome istaknuli kako se radi o logičkoj pogrešci “post hoc, ergo propter hoc” (po hrvatski “nakon toga, dakle, zbog toga”). Dakle, samo zato što se kvar dogodio nakon instalacije (i to ne odmah, nego nekoliko sati nakon!) ne znači da je instalacija kriva za to.