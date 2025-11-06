Što sve trebate znati prije kupnje rabljenog mobitela?

Planirate kupiti rabljeni pametni telefon? Naš detaljni vodič otkriva sve što trebate znati, od provjere stanja baterije i IMEI broja do savjeta za sigurnu kupnju i prepoznavanje prevara

Tržište rabljenih pametnih telefona doživljava pravu ekspanziju, rastući brže od tržišta novih uređaja. Razlozi su sasvim jasni, pogotovo kada se u obzir uzme da cijene novih flagshipa dosežu astronomske iznose.

Umjesto da platite stotine eura više za iskustvo otvaranja kutije, možete dobiti premium uređaj s neznatnim tragovima korištenja za polovicu cijene. Primjerice, prošlogodišnji top modeli poput iPhonea 16 često nude superiorne performanse u odnosu na nove mobitele srednjeg cjenovnog ranga, čineći rabljenu opciju logičnim izborom za zahtjevnije korisnike s ograničenim budžetom.

Gdje kupovati?

Mjesto kupnje izravno utječe na razinu rizika i cijenu. Najrizičnija, ali potencijalno i najpovoljnija opcija su lokalni online oglasnici i platforme poput Facebook Marketplacea ili Vinteda. Ovdje je ključna osobna primopredaja na javnom mjestu, gdje možete temeljito testirati uređaj. Nikada ne uplaćujte novac unaprijed.

Najsigurnija opcija su certificirani prodavači obnovljenih (refurbished) uređaja, kao i službeni kanali samih proizvođača, iako njih nema toliko u Europi. Takvi uređaji prolaze kroz detaljan proces inspekcije, često dolaze s novom baterijom i kućištem te jednogodišnjim jamstvom. Popusti su manji, ali miran san koji dobivate vrijedi razlike u cijeni.

Platforma poput Vinteda je relativno sigurna zbog njihove politike povrata, ali i dalje je najbolje mobitel vidjeti uživo Foto: Unsplash

Ključne provjere prije primopredaje

Bez obzira gdje kupujete, temeljit pregled je obavezan. Prvo provjerite fizičko stanje. Pod dobrim svjetlom pregledajte kućište i ekran tražeći duboke ogrebotine ili pukotine. Manji kozmetički nedostaci su očekivani, ali oštećenja na okviru mogu ukazivati na ozbiljnije padove.

Uključite uređaj i provjerite ekran. Potražite mrtve piksele (crne točkice) ili "burn-in" efekt na OLED ekranima, koji izgleda kao trajna sjena statičnih elemenata sučelja. Testirajte sve fizičke tipke, utore za punjenje i slušalice, a zatim isprobajte prednju i stražnju kameru snimanjem nekoliko fotografija i videozapisa. Svakako ne zaboravite na zvučnike i mikrofon, pustite glazbu i obavite kratki poziv. Ključan korak je umetanje vlastite SIM kartice kako biste provjerili prijem signala, mogućnost poziva i rad mobilnih podataka. Spojite se i na Wi-Fi mrežu kako biste bili sigurni da sve radi kako treba.

Mnogi na to zaborave, ali vrlo je važno da obavite poziv s mobitelom kojeg kupujete. Foto: Unsplash

Baterija i IMEI

Stanje baterije je presudno jer je to komponenta koja se najbrže troši. Provjera baterije najjednostavnija je na iPhoneu, dok je na Android uređajima to već malo teže. Bilo bi dobro da maksimalni kapacitet nije ispod 80 posto jer je to jasan znak da je baterija pri kraju životnog vijeka i da će trebati zamjenu. No, imajte na umu i da kupujete rabljeni uređaj pa ni nije za očekivati da će baterija biti na 100 posto.

Druga, još važnija stavka, jest provjera IMEI broja. Zatražite od prodavača IMEI (može ga pronaći utipkavanjem koda *#06#) i provjerite ga na nekoj od online stranica za provjeru. Time osiguravate da uređaj nije prijavljen kao ukraden ili stavljen na crnu listu operatera zbog neplaćenih računa. Također, prije plaćanja provjerite je li uređaj odjavljen sa svih korisničkih računa (Apple ID, Google račun…) i vraćen na tvorničke postavke kako biste izbjegli zaključan uređaj.

Na kraju, ne žurite s odlukom, postavljajte prodavaču pitanja i vjerujte svojim instinktima. Ako se ponuda čini predobrom da bi bila istinita, vjerojatno i jest.