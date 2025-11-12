Kako pravilno očistiti laptop iznutra?

Ako se vaš laptop pregrijava i usporava, vjerojatno mu je idealno vrijeme za dubinsko čišćenje

Jeste li ikada primijetili da se vaš laptop pregrijava dok obavljate zahtjevnije zadatke ili čak dok samo surfate Internetom? Taj iznenadni porast temperature najčešće je prvi i najočitiji znak da se unutar kućišta nakupila prašina. Ona začepljuje ventilatore i hladnjake, onemogućavajući rashladnom sustavu da radi svoj posao. Kada se komponente pregriju, procesor automatski smanjuje svoju radnu frekvenciju kako bi se zaštitio, što izravno osjetite kao pad performansi i sporiji rad.

U najgorem slučaju, dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do trajnog oštećenja hardvera. Iz tog se razloga može reći da održavanje unutrašnjosti laptopa čistom nije samo pitanje estetike, već je to ključna preventivna mjera koja izravno utječe na brzinu, stabilnost i životni vijek vašeg uređaja. Redovitim čišćenjem ne samo da ćete osigurati optimalan rad, već ćete dugoročno uštedjeti novac izbjegavajući skupe popravke.

Potreban je odgovarajući alat

Prije nego što se upustite u ovaj zadatak, važno je pripremiti odgovarajući alat. Srećom, nije vam potreban profesionalni servisni komplet. Većinu stvari vjerojatno već imate ili ih možete nabaviti za malo novca. Osnova je set preciznih odvijača, najčešće s malim križnim (Phillips) i Torx glavama, idealno s magnetskim vrhovima kako ne biste izgubili sitne vijke.

Ključni alat je i komprimirani zrak, bilo u klasičnoj limenci ili u obliku modernijih, punjivih električnih puhala koja su ekološki prihvatljivija i isplativija na duge staze. Trebat će vam i mali, mekani kist za odvajanje tvrdokorne prašine, štapići za uši i izopropilni alkohol (70% ili jači) za čišćenje ventilatora i ostataka stare termalne paste.

Za sigurno otvaranje plastičnog kućišta bez oštećenja, preporučuje se plastična trzalica ili sličan alat. Iako nije obavezna, antistatička narukvica je izuzetno korisna investicija jer sprječava oštećenje osjetljivih čipova statičkim elektricitetom. Ako je ne posjedujete, povremeno dodirujte uzemljeni metalni predmet kako biste se „ispraznili“.

Foto: Unsplash

Sigurnost na prvom mjestu

Sada kada ste spremni, slijedi sam postupak. Prvi i najvažniji korak je sigurnost. U potpunosti isključite laptop, iskopčajte sve kabele i, ako vaš model laptopa ima odvojivu bateriju, obavezno je izvadite. Pronađite čistu, ravnu i dobro osvijetljenu radnu površinu. Postavite meku krpu kako biste izbjegli ogrebotine. Proučite donji poklopac svog laptopa i pažljivo odvrnite sve vijke. Imajte na umu da su neki vijci često skriveni ispod gumenih nožica ili naljepnica. Organizirajte vijke jer se mogu razlikovati po duljini, a miješanje može uzrokovati oštećenje pri sastavljanju.

Pomoću plastične trzalice nježno odvojite donji poklopac, pazeći na plastične kopče. Nikada ne primjenjujte silu, ako nešto zapinje, vjerojatno ste propustili neki vijak ili kopču. Jednom kada otvorite laptop, glavne mete su ventilator, hladnjak i ventilacijski otvori. Kistom nježno odvojite nakupine prašine, a zatim ih ispušite komprimiranim zrakom. Ključno je koristiti zrak u kratkim mlazovima i držati limenku uspravno kako biste izbjegli kondenzaciju.

Dok ispuhujete ventilator, obavezno ga pridržite prstom ili malim odvijačem kako se ne bi prebrzo vrtio. Slobodno okretanje pod pritiskom zraka može generirati struju koja može oštetiti matičnu ploču. Za tvrdokornu prljavštinu na lopaticama ventilatora, upotrijebite štapić za uši lagano navlažen izopropilnim alkoholom.

Screenshot: YouTube

Provjerite i termalnu pastu

Ako se laptop i dalje pregrijava nakon temeljitog čišćenja prašine, problem bi mogla biti stara i isušena termalna pasta na procesoru i grafičkoj kartici. Njezina zamjena je osjetljiviji postupak i preporučuje se iskusnijim korisnicima. To uključuje skidanje cijelog rashladnog sustava, čišćenje stare paste izopropilnim alkoholom i nanošenje tankog, ravnomjernog sloja nove paste.

Ako je pravilno obavljen, ovaj korak može smanjiti radnu temperaturu čak za 10 do 15°C. Nakon što ste sve očistili, pažljivo sastavite laptop obrnutim redoslijedom. Provjerite jesu li svi konektori, posebno onaj od baterije, pravilno spojeni prije nego što zatvorite poklopac. Upalite laptop i osluškujte, ventilator bi trebao raditi tiho i glatko. Pratite temperature pomoću softverskih alata kako biste potvrdili da je vaša misija bila uspješna.

Foto: Unsplash

Na kraju, prevencija je najbolji lijek. Kako biste smanjili nakupljanje prašine, izbjegavajte korištenje laptopa na mekim površinama poput kreveta ili kauča koje blokiraju protok zraka.

Korištenje rashladnog postolja s dodatnim ventilatorima može značajno pomoći, osobito tijekom igranja ili drugih intenzivnih zadataka. Osim toga, redovito prebrišite vanjske otvore i tipkovnicu kako biste spriječili ulazak nečistoća.