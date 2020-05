Sinkronizacija pozadine na različitim računalima?

PROBLEM

Imam kod kuće dva laptopa. Ne znam ima li kakve veze, ali HP Omen i Acer Predator, nekako su povezani jedan s drugim. Kad na svojem laptopu promijenim pozadinu (background), na drugom laptopu također se pojavi ta pozadina, iako je ni nema na disku niti je mijenjana. Promijenio sam također pozadinu u Google Chromeu, i na drugom laptopu pojavila se ista pozadina. Jednom sam ih samo povezivao preko TeamViewera, jer sam htio prebaciti jednu veću datoteku s jednog na drugi, no nisam uspio jer je bila prevelika, i to je to. Postoji li neko objašnjenje zašto se kad mijenjam pozadinu na jednom, automatski promijeni i na drugom?

ODGOVOR

Microsoft već dulje vrijeme forsira s korisničkim računima na svom serveru, na live.comu. Toliko to žele da su čak i prilikom instalacije zamaskirali kreiranje lokalnog računa, a i ako idete ručno naknadno dodavati novog korisnika, ako već ne znate kako točno to napraviti, možebitno se ni nećete snaći. Ne znate kako to napraviti? Ako u postavkama odskrolate malo niže, vidjet ćete pod “Have a question?” link Creating a local user account, koji otvara web-preglednik, koji preko Binga potraži how to create users in windows 10 site:microsoft.com, da bi vas odveo na video od 42 sekunde koji vam to demonstrira. Ludilo.

1. Računi i sinkronizacija

Zašto uopće govorimo o korisničkim računima? Koristite li na računalu korisnički račun s Microsoftova servera, to znači da vam se mnoge postavke i podaci sinkroniziraju s Microsoftovim oblakom, odnosno s OneDriveom.

Koristite li isti korisnički račun na dva računala, to znači da oba korisnička računa imaju pristup istim postavkama. Slijedom toga, u vašem slučaju došlo je do sinkronizacije pozadine, zapravo teme u Windowsima na ta dva računala.

To možete isključiti ako vam ne odgovara. Upišite Sync u izbornik Start pa kliknite na Sync your settings. Otvara se istoimeni prozor, u kojem možete posve isključiti sinkronizaciju postavki prebacivanjem Sync settings na Off, ali možete isključiti i samo sinkroniziranje teme prebacivanjem Theme na Off.

2. Kreiranje lokalnog računa

Ako želite imati baš lokalni račun, koji se odnosi samo na to računalo na kojem je stvoren, i čije postavke neće završiti u oblaku, onda ćete napraviti ovo što slijedi. U izbornik Start upišite users pa kliknite na Add, edit, or remove other users. Otvorit će se postavke na Family & other users. Odskrolajte do Other users i kliknite na + Add someone else to this PC. Pojavljuje se okvir How will this person sign in? Umjesto da tu upišete e-mail adresu ili broj telefona, kliknite na I don’t have this person’s sign-in information.

Microsoft još nije odustao i nudi vam da stvorite novi račun na Microsoftovim serverima, i još vam da primjer iz kojeg vidite kako možete upisati i e-mail adresu s neke druge domene, a ne samo s neke Microsoftove. No, ne dajte se, kad ste već dovde došli, kliknite na Add a user without a Microsoft account.

Sad konačno možete upisati ime lokalnog korisnika pod User name te mu ispod Make it secure možete dodijeliti lozinku, ali i ne morate. Stisnete Enter, i to je to. Sad imate lokalni račun, dakle, račun sa svim postavkama spremljenim na tom računalu, umjesto u Microsoftovom oblaku.