Televizor kao monitor?

PROBLEM

Koristite li SmartTV kao radni monitor? Pitam se koliko bi to bilo uspješno. Na primjer, televizor Samsung UE43NU7092UXXH 4K SMART LED nije samo puno jeftiniji od bilo kojeg monitora te veličine, već ima 4k rezoluciju i WiFi, što znači da ga automatski detektira smartphone s funkcijom mirror prikaza. Što mislite?

ODGOVOR

Televizori i monitori još uvijek su odvojene klase uređaja, iako su se po nekim aspektima prilično približili. Kad je riječ o Full HD televizorima, osnovna je razlika u gustoći piksela, a shodno tome i udaljenosti s koje su predviđeni za korištenje, odnosno gledanje, jer Full HD televizori jednostavno imaju prenisku gustoću piksela za gledanje s veće blizine.

S 4K televizorima ne postoji taj problem osim ako nisu izrazito velikih dimenzija. Ako uzmemo za primjer 24" Full HD monitor i 48" 4K televizor - oni imaju istu gustoću piksela. U pitanju se navodi 43-inčni 4K televizor, što znači da on ima još i višu gustoću piksela od tipičnog 24-inčnog Full HD monitora!

Moglo bi se prigovarati i upravljivosti - monitori obično imaju barem neku upravljivost, barem mogućnost naginjanja, a skuplji modeli imaju i mogućnost podešavanja po visini, a ima ih i onih kod kojih se ekran može zakrenuti pod 90 stupnjeva pa je u uspravnom položaju. Suprotno tome, televizori najčešće nemaju nikakvu upravljivost. To opet nije nužno problem, jer praktički svi televizori imaju rupe za nosač po VESA standardi u uvijek se može dokupiti VESA stalak ili nosač.

Grdosije kao na otvornoj slici možda nisu namijenjene stavljanju na vaš stol, na nadohvat ruke, no ako vam njihove karakteristike odgovaraju, ako nemate posljedice od treperavih ekrana, nema nekog razloga da ih ne koristite umjesto monitora

Kod televizora može postojati i problem s obradom ulaznog signala, umjesto da ga se prikaže onako kakav u je originalu. Znači, ako televizor predviđa da se preko ulaznog signala šalju filmski, odnosno televizijski sadržaji, može utjecati na sliku u svrhu "poboljšanja" signala i time zapravo pogoršati kvalitetu ulaznog signala. Ako televizor previše po defaultu zadire u ulazni signal, vjerojatno se "optimizacije" mogu isključiti.

Što se tiče samog ekrana, kod monitora je obično jasno kakvu vrstu matrice ima konkretni uređaj i korisnik može odabrati vrstu matrice koja mu najviše odgovara. Također, obično se mogu pronaći modeli sa željenim finišem ekrana - ako netko želi mat ekran, radi smanjivanja refleksija iz okoline, može odabrati takav monitor. Ako želi reflektivan ekran, koji tipično imaju bolju crnu, može odabrati takav.

Metode spajanja - možete odabrati monitor koji će imati ulaz kakav izlaz imate na grafičkoj kartici. Stariji modeli su u pravilu imali DVI, noviji imaju DisplayPort, a često su opremljeni i s HDMI-em te VGA konektorom. Kod televizora obično je jedan VGA i po nekoliko HDMI konektora.

Kad se sve zbroji i oduzme, zasad 4K televizor izgleda kao potencijalno dobra i povoljna alternativa monitorima. I sad tu dolazimo do - treperenja. Dočim mnogi noviji modeli monitora, možda i većina, nema treperavo pozadinsko osvjetljenje (ne koristi se PWM regulacija svjetline pozadinskog osvjetljenja) te se takvi monitori ponekad reklamiraju kao flicker-free, čini se kako većina televizora i dalje koristim PWM regulaciju svjetline pozadinskog osvjetljenja. To treperenje pozadinskog osvjetljenja vjerojatno ni ne vidite, eventualno ga možete primijetiti u perifernom vidu, no ako ono postoji, može negativno utjecati na vas - to bi prilikom duljeg rada moglo doprinijeti umoru, a možda i simptomima poput glavobolje. Nije svejedno gledate li televizor "površno" s tri-četiri metra udaljenosti, konzumirajući sadržaj poput filma ili serije, ili ste se s pola metra-metar zadubili u detalje na ekranu, u sitna slova.

Upravo zbog ovog posljednjeg vaš autor nikad ne bi odabrao televizor umjesto monitora na svom radnom stolu. Ali ako ste sigurni da nemate nikakvih posljedica zbog toga - u osnovi nema nekih ozbiljnijih prepreka da ne koristite 4K televizor umjesto monitora.

Što se tiče zrcaljenja ekrana mobitela na televizor - provjerite da konkretni televizor podržava konkretni smartfon, da ne bi bilo neugodnih iznenađenja.