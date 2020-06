Koja vrsta diska ide u NAS?

PROBLEM

Postoji li koji NAS server, a da u njega idi obični HDD-ovi, a ne specijalni za tu vrstu NAS-a?

ODGOVOR

NAS je kratica za Network-attached storage, a predstavlja uređaj, odnosno zapravo malo računalo (neki čak imaju Intelov Celeron kao procesor), koje u lokalnoj mreži dijeli sadržaj diska ili više njih. Neki se NAS-ovi mogu kupiti i u paketu s diskovima.

Za svaki konkretni NAS u specifikacijama piše, ili bi barem trebalo pisati ako gledate na pravom mjestu, koliko kakvih uređaja prima.

U pravilu se radi o 3,5-inčnim SATA HDD-ovima koji se spajaju u SATA2 ili SATA3 portove, a umjesto 3,5-inčnog diska može se ugraditi 2,5-inčni disk ili SSD stavljanjem u odgovarajući držač, odnosno adapter za montiranje. Diskovi i NAS-ovi sa sučeljem SAS (Serial Attached SCSI) koriste se samo u profesionalnom okruženju

Dakle, u NAS-ove koji su vama dostupni ili za vas prikladni, ide upravo onakav disk za kakvog se vi odlučite. To može biti neka izvedba diska koja je više pogodna za konstantni rad, kao što je recimo diskovi WD Red ili Seagate IronWolf, a možda čak i WD Purple koji je više namijenjen za videonadzor, no u konačnici to može biti i bilo koji SATA disk opće namjene, pa i SSD ako želite NAS bez pokretnih dijelova.