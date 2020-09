Trebam li se zabrinuti ako je mom SSD-u lifetime pao za 1% u manje od godinu dana?

PROBLEM

Imam SSD Crucial 240 GB star oko 8-9 mjeseci. Pao mu je sada lifetime za jedan posto (99%). Iznenađen sam kako brzo mu pada životni vijek. Još sam više iznenađen padom postotka lifetime na Gigabyte SSD 240 GB kojeg sam kupio 28.10.2019. Zašto je pao isto za 1% tako brzo?

ODGOVOR

O razlozima bržeg "padanja lifetimea", odnosno skraćivanja očekivanog radnog vijeka nešto detaljnije možete pročitati u našem prijašnjem tekstu. Ukratko, razlozi su vrsta NAND čipova koji se koriste, tj. tehnologije zapisivanja podataka - QLC je najlošiji, najmanje trajan, TLC je nešto trajniji, MLC još trajniji, a SLC najtrajniji. S obzirom da raste svijest o trajnosti pojedinih vrsta memorije, proizvođači u zadnje vrijeme sve rjeđe pišu radi li se o QLC ili TLC memoriji, dok će MLC obično istaknuti. Naravno, trajnost može ovisiti i o generaciji čipova i proizvođaču. To su stvari na koje ne možete utjecati sad kad ste SSD već kupili.

Ono na što možete utjecati je ostavljati što više slobodnog prostora na SSD-u i izbjegavati često zapisivanje velike količine sadržaja - što više podataka zapišete na SSD, to mu više skraćujete radni vijek. Drugim riječima, SSD-ovi se troše zapisivanjem podataka.

Kad se SSD približi kraju svog radnog vijeka za 1% to ne predstavlja nužno nikakav problem. To će predstavljati problem ako se to učestalo događa u kratkom vremenu ili ako je već blizu kraja radnog vijeka

No, osvrnimo se na onih 1% koliko se skratio radni vijek. Vezano uz prvi SSD, 1% za 8-9 mjeseci zaista nije puno, to je oko 1,5% godišnje. Ako se trošenje SSD-a neće ubrzavati, to je zapravo odličan rezultat i taj SSD mogao bi vam trajati desetljećima. Na ovom drugom to doduše ide dosta brže, no to je prekratko vrijeme da bi se mogao donositi neki sud. Ako drastičnije padne kad će taj SSD biti star pola godine ili godinu, onda znate da postoji neki problem. U svakom slučaju, ako ćete se voditi onime što smo napisali na početku odgovora, za očekivati je da mu životni vijek neće jako padati.

Važno je naglasiti da pad previđenog životnog vijeka od 1 pa i više posto ne predstavlja katastrofičnu situaciju. Nije da to znači da i kad mu je značajnije skraćen očekivani životni vijek, da je on u nekoj velikoj opasnosti od kvara. To samo znači da su se memorijske ćelije više istrošile, da je u njih sve teže zapisati podatke.

Naravno, nakon određenog broja ciklusa brisanja i zapisivanja više neće u neke ćelije biti moguće zapisati nove podatke i tad se može reći da je SSD do kraja istrošen, odnosno da je došao do kraja svog životnog vijeka. Uzmite u obzir da kad se to dogodi, da je lako moguće da podaci koji su bili zapisani na njemu više neće biti čitljivi. Naravno, backup je uvijek obavezan.