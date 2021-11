Izrađivanje naljepnica na web verziji WhatsAppa postaje jednostavnije uz novu značajku

Do sada je za izrađivanje naljepnica na WhatsAppu bilo potrebno preuzeti i instalirati pojedine third-party aplikacije, što je pojedinim korisnicima predstavljalo problem te ih je odgovorilo od realiziranja njihovih ideja. No, to se od sada mijenja, jer je web verzija popularnog komunikacijskog servisa postala bogatija za novu značajku – Sticker Maker.

Naime, kako bi ste napravili vašu personaliziranu naljepnicu, potrebno je otići na WhatsApp web i kliknuti attachments ikonu. Nakon toga klikom na Sticker, otvorit će se prozor za odabir željene slike, koja će se potom moći urediti po želji, a mogućnosti su gotovo beskrajne – dodavanje teksta, emotikona, drugih naljepnica, izrezivanje, uklanjanje pozadine i još mnogo toga.

Uređivanje buduće naljepnice. Foto: Screenshot

Trenutno nije poznato hoće li ova značajka pronaći svoje mjesto na WhatsAppu za Android i iOS, no The Verge navodi da će sljedeći tjedan stići u desktop aplikaciju, koja je, podsjetimo, nedavno dobila osvježeni dizajn, podršku za sigurnosno kopiranje i razne opcije za prilagodbu razgovora.