ChatGPT nadograđen modelom GPT-5.4 za napredno rezoniranje i programiranje

Korisnici generativne umjetne inteligencije dobili su novi alat za napredni rad, jer je lansiran model GPT-5.4, koji je već sada dostupan putem ChatGPT-a, API-ja i unutar alata za programiranje Codex. Riječ je o najsposobnijem OpenAI-jevnom jezičnom modelu do sada, dizajniranom prvenstveno za profesionalni rad i visoku učinkovitost. Model ujedinjuje najnovija postignuća u logičkom zaključivanju, programiranju i agentnim radnim procesima, integrirajući pritom sve napredne mogućnosti prethodnika (kao prethodnici ističu se GPT-5.3 Codex i GPT-5.2 Thinking, čije funkcije novi model preuzima).

Ovaj model donosi poboljšanja u radu s različitim alatima, softverskim okruženjima i uredskim zadacima poput obrade tablica, prezentacija i dokumenata. Glavni cilj mu je preciznije i brže izvršavanje kompleksnih zadataka uz minimalnu potrebu za dodatnim pojašnjenjima korisnika. Uz standardnu verziju, lansirana je i GPT-5.4 Pro varijanta namijenjena najzahtjevnijim zadacima (i dostupna uz pretplatu).

Dublje rezoniranje

Jedna od ključnih inovacija unutar ChatGPT-a je funkcija rezoniranja GPT-5.4 Thinking, koja korisnicima omogućuje uvid u plan razmišljanja modela prije samog generiranja odgovora. Time sustav dopušta prilagodbu smjera rada u sredini procesa, čime se osigurava da finalni rezultat bude u potpunosti usklađen s potrebama korisnika. Drugim riječima, proces rezoniranja modela sada možete prekinuti ili preusmjeriti prema vlastitim željama. Poboljšano je i dubinsko istraživanje weba, posebice kod specifičnih upita koji zahtijevaju dugotrajnije zadržavanje konteksta.

Osim bolje relevantnosti odgovora, model postavlja i nove standarde u automatizaciji putem API-ja. GPT-5.4 je prvi općanamjenski model s izvornim mogućnostima upravljanja računalom, što omogućuje AI agentima da samostalno izvršavaju složene radne procese kroz različite aplikacije. S podrškom za ulazni kontekst od čak milijun tokena, sustav može planirati i verificirati zadatke kroz vrlo duge vremenske horizonte.

Veća učinkovitost

Značajan napredak postignut je u ekonomičnosti rada. GPT-5.4 je kroz testiranja, koja je proveo OpenAI, proglašen njihovim najučinkovitijim modelom za logičko zaključivanje do sada, koristeći znatno manji broj tokena za rješavanje problema u usporedbi s verzijom GPT-5.2. Iako je cijena po tokenu u API-ju nešto viša zbog naprednih mogućnosti, ukupna troškovna učinkovitost je poboljšana jer model zahtijeva manje resursa za izvršavanje istih zadataka.

Samo za pretplatnike

Distribucija novog modela započela je postupno. Usluga ChatGPT Plus, Team i Pro korisnicima već danas nudi pristup verziji GPT-5.4 Thinking, koja zamjenjuje dosadašnji GPT-5.2, a novi je model dostupan i developerima putem API-ja. Besplatni korisnici zasad mu ne mogu pristupiti, već imaju samo pristup ranijim verzijama modela (5.3), dok su najnovije funkcije poput "razmišljanja" i upravljanja računalom rezervirane isključivo za pretplatnike.