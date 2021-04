Poštari će vam od sada ponekad zvoniti i – subotom

Izvjesni broj građana Hrvatske protekle je subote primijetio da su im poštari na kućni prag donosili pisma i pakete, pa su ostali u čudu – što se i kada promijenilo u organizaciji rada poštara Hrvatske pošte? Prvi je o ovoj pojavi izvijestio RTL, a i mi smo se slijedom istih informacija obratili Hrvatskoj pošti u potrazi za odgovorima. Oni su nam potvrdili da je zaista uveden novi raspored te da će njihovi poštari, s vremena na vrijeme, pisma i pakete raznositi i subotom.

Pošta stiže i subotom

"Ovime smo otvorili mogućnost i poštarima opće dostave za rad subotom, po potrebi. Ta potreba je na razini jedan put mjesečno, a isključivo onda kad je pojačan priljev pošiljaka – to određujemo po potrebi, nije fiksno. Kao što znate Hrvatska pošta je posljednjih godina ulagala u unaprjeđenje procesa i infrastrukture istovremeno, a s ciljem da se prometne u customer centric tvrtku. Korisničko iskustvo je u najvećem fokusu, a rad subotom je potpuno reguliran svim zakonskim odredbama", pojasnila nam je Jo Kempen, Izvršna direktorica u Uredu za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

Poštanski uredi i ekspresna dostava Paket24 i do sada su radili subotom, a sada će se, kako vidimo, njima pridružiti i naši kvartovski poštari kada se za to ukaže potreba.

Uskoro 150 paketomata

"Prateći trendove rasta e- trgovine, osim same fleksibilizacije dostave, upravo postavljamo mrežu paketomata, kojih će do kraja svibnja biti diljem Hrvatske biti 150. Upravo je to trend last mile-a koji je u EU zemljama pokazao veliki uspjeh", naglašava Kempen.

Paketomati koje Hrvatska pošta postavlja na frekventnim lokacijama, kao što su trgovački centri, poslovne zone i veliki stambeni kvartovi diljem Hrvatske, omogućit će korisnicima da preuzimaju i šalju svoje pakete kad to njima najviše odgovara, od 0 do 24 sata, svih 7 dana u tjednu.

"Uskoro pokrećemo i samouslužni portal koji će primateljima dati mogućnost upravljanja pošiljkama te će korisnici svoje pakete moći preusmjeriti ovisno o lokaciji koja im u tom trenutku najviše odgovara", zaključuje direktorica Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.