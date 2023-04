Štedimo li vrijeme koristeći državnu platformu e-Građani?

Dio naše svakodnevice je "borba" s tehnologijom. Vjerujem da se svakom od nas dogodi da nam ne radi mobitel, da nemamo signal, da nam se blokira računalo, da se odjednom "sruši" aplikacija ili da iz početka moramo popunjavati neke formulare ili online upitnike. Jesmo li uvijek raspoloženi za odbijanje u sustavu nakon što popunimo formular pa ga sustav nije spremio ili predamo dokumentaciju koja odjednom nestane?

Mislim da je naš prag tolerancije za takve stvari sve manji. Nekada smo čekali 10 minuta da se spojimo na Internet koristeći "Carnet". Sada nam smeta i 10 sekundi prekida veze. Za sve ovo moramo biti spremni, jer nemamo drugog izbora i živimo u takvom vremenu da se to od nas očekuje, a dolazi vrijeme koje će nemilosrdno očekivati i puno više.

Ima puno načina za uštedu vremena. Da bi opisala sve metode i načine trebala bih napisati još jako puno tekstova, kojih će vjerujem i biti na ovu temu. Svrha mojih članaka je nekome pomoći. Želim prenijeti svoje znanje i iskustva kako bi i drugi uštedjeli na vremenu, smanjili frustracije i eventualno nešto novo naučili.

Puno puta smo čuli da je nekad potrebno za neke stvari samo promijeniti perspektivu i da sve onda krene na bolje. Kada čujemo tuđa iskustva ili viđenja stvari, način na koji oni nešto rješavaju to nas ponuka na promjenu perspektive, što nam značajno pomogne u životu. Tako da ću navesti nekoliko, nadam se korisnih, savjeta za uštedu vremena koje omogućava korištenje platforme e-Građani.

Što je platforma e-Građani

e-Građani je digitalna platforma koju je razvila Vlada Republike Hrvatske kako bi građanima omogućila pristup različitim e-uslugama koje nude javne institucije. Platforma je pokrenuta 2016. godine i nudi više od 300 različitih e-usluga iz područja javnog zdravstva, financija, obrazovanja, socijalne skrbi, poslovanja, prometa i drugih područja. Na platformi se građani mogu registrirati pomoću svojih osobnih identifikacijskih podataka (token banke, pametna zdravstvena iskaznica, lozinka izrađena u Fini ili elektronička osobna iskaznica). Platforma služi građanima za lakše pristupanje e-uslugama, ali i pregledavanje svojih osobnih podataka i dokumenata koji se čuvaju u državnim institucijama.

Neke od usluga koje su dostupne na platformi e-Građani uključuju: izdavanje potvrda i uvjerenja, prijave za subvencije, izdavanje putovnice, rezervaciju termina u zdravstvenim ustanovama, kao i brojne druge usluge. Platforma e-Građani omogućila je građanima jednostavniji i brži pristup javnim uslugama, smanjila potrebu za fizičkim dolaskom u institucije i olakšala administrativne procese.

Jedna od mana platforme e-Građani može biti činjenica da pristup e-uslugama na platformi nije uvijek jednostavan za sve korisnike. Osobe s manjim iskustvom u korištenju računala ili interneta mogu imati poteškoća u korištenju platforme. Osim toga, neki korisnici mogu se suočiti s tehničkim problemima ili poteškoćama u korištenju platforme zbog nedovoljne podrške korisnicima ili nedostatka uputa za korištenje. Također, postoje neke e-usluge koje još uvijek nisu dostupne na platformi e-Građani, pa korisnici možda i dalje moraju ići u državne institucije kako bi riješili neke administrativne probleme.

Postoje tri sigurnosne razina prijave, a time i dostupnosti određenih usluga, tako da nije isto da li se za prijavu koristite samo lozinkom ili ipak koristite osobnu iskaznicu koju umetnete u čitač kartica na računalu.

O tome neću sada pisati jer su teme korištenja osobne iskaznice za prijavu u sustav e-Građani već obrađivane. Ja nisam imala nikakvih problema i čini mi se da su se te stvari poboljšale u odnosu na vrijeme prije 4-5 godina. Nakon riješenih prvih postavki za mene je to samo umetnuti osobnu u čitač, upisati PIN i sve radi.

Primijetila sam da kada jedna osoba koristi jedan pretraživač na istom računalu može bez problema se logirati i odjavljivati iz sustava, ali ako druga osoba dođe na taj isti pretraživač tog računala, ne može se ulogirati jer pretraživač pamti tko je zadnji tu bio logiran. Tada druga osoba mora koristiti drugi pretraživač na tom računalu ili osvježiti trenutni pretraživač putem tipki Ctrl+ F5. Pa ako više ukućana koristi osobnu iskaznicu za prijavu u sustav na istom računalu moraju to imati u vidu jer će se prilikom prijave javljati greška s certifikatom iskaznice.

Ipak, ove mane ne dovode u pitanje vrijednost i korist koju platforma e-Građani donosi građanima i državi u cjelini, s obzirom na značajnu uštedu vremena i novca koju pruža i olakšava administrativne procese za građane.

Moja iskustva na e-Građani - "tips & tricks"

Ovdje ću predstaviti svoja iskustva rada na platformi e-Građani. Nije mi namjera kritizirati platformu jer smatram da je ipak puno u nju uloženo truda, znanja i novaca, a vjerujem da će vremenom biti sve bolja i bolja, tako da ću predstaviti njene dobre strane, ali i spomenuti neke poteškoće s kojima sam se susrela kako bih ponudila i svoja rješenja za njih. Želim odmah istaknuti da e-Građani platforma već sada ima jako puno korisnih stvari, samo ju treba znati koristiti, jer ako ne znamo neke trikove korištenja možemo izgubiti dosta vremena, a da na kraju i ne iskoristimo njene pogodnosti.

Nabrojat ću za mene najkorisnije stvari koje sam ja koristila, pa ako izostavim još nešto korisno to je samo iz razloga jer meni do sada nije trebalo, a ne zato što nije korisno. Napominjem - sve dalje opisane radnje sam izvela uz korištenje eOsobne koja omogućava treću razinu (najvišu) pristupa svim uslugama e-Građani.

Slobodno u komentarima napišite još korisnih stvari koje štede vrijeme na toj platformi iz vašega iskustva.

Moje prečice

S obzirom da je za nove korisnike portala e-Građani na početku dosta konfuzno snalaziti se na portalu jer, kako sam spomenula, ima preko 300 različitih e-usluga koje se mogu dobaviti i više razina sigurnosti i sustav često prijavljuje i sam odjavljuje, kreatori portala su smislili jedno olakšanje a to je opcija "moje prečice".

Tu možete na vašem profilu spremiti linkove na direktni pristup na veliki broj e-usluga s portala koje su vama potrebne, tako da kada ih jednom spremite uvijek su vam pri ruci. Ovo su moje prečice:

Izrada putovnice

S ovom novinom sam se potpuno oduševila! Isprobala i sam i zaista je sve onako kako su naveli. Praktički sa nekoliko klikova mišem sam predala zahtjev za putovnicu. Nakon toga sustav mi je dozvolio da izvršim i uplatu preko kartice. I to je prošlo glatko. U trenu sam dobila potvrdu da je moj zahtjev za putovnicu "zaprimljen" i plaćen. Kako sam izabrala opciju da mi putovnica dođe poštom na kućnu adresu tako sam nakon tjedan dana dobila obavijest da je putovnica predana poštanskoj službi i mogla sam preko linka za praćenje pošiljki pratiti njen dolazak. I zaista nakon par dana poštar je pozvonio "dva puta" na moja vrata i putovnica je bila kod mene. Znači zaista super lako i jednostavno! Zamislite samo kako sam izbjegla one gužve na šalterima za predaju, pa gužva na šalteru za plaćanje, pa gužve na šalterima za podizanje, pa gdje se parkirati i koliko ću čekati...Ako imam broj sa redomata to ne znači puno jer jednom sam za dva broja ispred moga broja čekala punih sat vremena, jer je valjda bila pauza za gablec ili ne znam točno zašto je to toliko trajalo...Znači za e-Građani apsolutni plus!

Ali mora postojati i neki "ali", da nebi sve baš tako izgledalo briljantno. Postoji par tips&tricks, važnih za vas, koje morate znati ako ćete se upuštati u ovu, za mene pozitivnu, avanturu:

1. Da bi predali putovnicu na ovaj način morate imati novu osobnu iskaznicu s certifikatom i digitalnim potpisom (eOI) i ne može biti starija od godine dana od izdavanja jer očigledno se u MUP-u smatra da se vaša fotografija ne može značajno promijeniti u godini dana kao ni otisci prstiju i potpis. Ovo je važno ako vam je stalo do vađenja putovnice preko e-Građani. Naravno da je jako nepraktično to ograničenje na godinu dana i nadam se da će u skoroj budućnosti se to produljiti na pet godina koliko vrijedi i sama osobna iskaznica.

2. Ako želite putovnicu dobiti poštom morate biti na adresi na kojoj ste rekli da vam je i dostave. Ukoliko vas nema na lokaciji u trenutku kad poštar donosi pošiljku sa putovnicama tada poštar ostavlja obavijest pa morate u poštu. Ako ne podignete pošiljku u roku koji vam oni u pošti zadaju, onda morate u MUP i tamo sa printanim zahtjevom za putovnicu opet čekati u redu na šalteru kako bi ju podigli. Tako da za tu akciju probajte se odlučiti onda kada ne namjeravate napuštati boravište u bližoj budućnosti.

3. Sigurno se pitate što sa starom putovnicom. Ništa. Nju ne morate nositi na poništavanje. Sustav sada sam poništi staru putovnicu kada preuzmete novu tako da to ne morate brinuti. Možete ju staviti negdje u arhivu sa svojim starim fotografijama.

4. Ako ste mlađi od 21 godine onda će vaša nova putovnica imati rok od 5 godina, a stariji od 21 godine ju dobiju na 10 godina. Pa, ako ste na granici s 21 godinom pričekajte rođendan pa se onda bavite izradom putovnice.

Evo, za sada toliko o putovnicama, vjerujem da će neki pomisliti da im više i ne treba putovnica od kada smo u EU ali ja se s time ne slažem, kako se kod nas stvari mijenjaju preko noći i još nedavno smo vadili potvrde da idemo iz jedne županije u drugu, onda smatram da je dobro imati važeću putovnicu kod sebe.

Izrada eDozvole - uporabna dozvola za kuću

Za one koji su u "građevinskim vodama" ovo je dobra vijest jer sada možete predati zahtjev za uporabnu dozvolu potpuno jednostavno preko e-Građani platforme. Za to morate imati noviju osobnu s digitalnim potpisom jer je to najviši nivo sigurnosti koji sustav zahtjeva. Uz zahtjev predate tražene dokumente i čekate da vas pozovu na tehnički pregled. Kada to predate možete u sustavu dodavati dokumente i pratiti tko vodi vaš predmet i koji akti se izdaju tijekom obrade vašega zahtjeva. Kasnije svu dokumentaciju imate u sustavu uvijek dostupnu.

Naravno i tu ima par tips&tricks:

1. Sve što predate od dokumenata mora imati digitalni potpis od izdavatelja dokumentacije. Znači ako imate izjavu glavnoga izvođača o izvedenim radovima on se mora potpisati s Adobe digitalnim potpisom. Ako dokument nema digitalnog potpisa onda morate original predati u odjel graditeljstva što onda već umanjuje ovu pogodnost. Kako je Adobe Acrobat Reader besplatna aplikacija onda nije problem da vam vaš izvođač, arhitekt ili geodet digitalno potpiše. Važno je samo da to znate unaprijed tako da tražite od svih izdavatelja dokumentacije koju prilažete u sustav eDozvole da vam digitalno potpišu dokumente odmah prilikom njihovih izdavanja.

2. Nikako nemojte dozvoliti da vam izdaju jednu potvrdu s dva digitalna potpisa od iste osobe. Na mojoj potvrdi gdje je izvođač ujedno i glavni inženjer gradilišta je digitalno potpisao isti dokument dva puta, misleći da tako treba, ali sustav nije dozvolio da se takav dokument učita. Tako da sam morala ponovo tražiti potvrdu koja ima samo jedan digitalni potpis. Znači jedna osoba, bez obzira koliko funkcija imala u jednoj potvrdi ili dokumentu, se može samo jednom digitalno potpisati.

Vađenje vlasničkog lista za nekretnine

Sigurno ste nekad nešto planirali s vašom nekretninom i onda vam je referent rekao da im donesete vlasnički list koji nije stariji od mjesec dana. Pitali ste se, s obzirom da je sada sve dostupno na uvid preko stranica državne geodetske uprave, zašto taj referent koji vas to traži ne pogleda vaš vlasnički list preko sustava nego vas gnjavi da ga vi njemu donosite u originalu. E pa stvar je u verifikaciji s referentnim brojem (nazovimo to digitalnim žigom).

Kada donesete vlasnički list koji je isprintan unutar e-Građani platforme taj vlasnički list služi kao original i ne morate ništa plaćati niti negdje ići. U svako doba vam je dostupan, ali samo preko e-Građani platforme. Ako sebi isprintate vlasnički list kao neslužbeni izvadak koji je vidljiv na Internet stranicama državne geodetske uprave "uređena zemlja" neće vam to vrijediti jer nema digitalni žig. Tako da je dohvaćanje vlasničkog lista preko e-Građani jako dobra i brza mogućnost da u svako doba imate uvid u svoje nekretnine i bez ikakvog čekanja u redu dođete do dokaza o svome vlasništvu.

Rodni list, domovnica, vjenčani list ili izvadak iz matice rođenih

Sve vam je dostupno na ovoj platformi i čak je na nižoj razini sigurnost pa ne treba osobna iskaznica za to. Bez čekanja i samo u par klikova mišem. Apsolutni plus!

ePorezna

Ovdje imam i dobra i loša iskustva. Dobro iskustvo je da smo mogli promijeniti poreznu karticu sa samo par klikova mišem. I nakon par dana dobijete poruku od sustava da možete online preuzeti vašu izmijenjenu poreznu karticu. Znači ako imate djecu, uzdržavane članove i sl. i želite sa supružnikom dijeliti porezne olakšice za uvećani osobni odbitak ili za neki mjesec mu/joj ga potpuno predati, to možete lako tu rješavati. Znači to je apsolutni plus.

Tips&tricks kod ePorezne su:

1. Olakšice iz porezne kartice ne možete mijenjati za datum unaprijed nego samo od datuma kada predate zahtjev ili unazad, a kako naš porezni i mirovinski sustav funkcioniraju od prvog do prvog bilo bi dobro onda te izmjene raditi oko prvoga u mjesecu.

2. Isto tako supružnici koji dijele osobni odbitak za djecu moraju isti dan predati zahtjeve za izmjenom, svaki na svome profilu platforme, i onda to bez problema prolazi.

Loše iskustvo je bilo kod predaje godišnje porezne prijave. Tu sam "zapela" i tu mi je sustav stalno tražio neke dodatne stvari. Sustavu su smetali neki zarezi ili prazna mjesta i na kraju kada je sve izgledalo konačno riješeno kod digitalnoga potpisa sustav je izbacio grešku i pojavila se poruka "greška sustava" i neka se obratimo službi za pomoć. Što nije uopće bilo lako, tako da sam odustala od toga, isprintala prijavu i poslala ju poštom. Znači tu treba još prostora za unapređivanje sustava i popravljanja greški. Vjerujem da ima onih kojima je to jednostavnije išlo ali eto ja sam tu "zapela" i nikako dalje.

Korisnički pretinac

To je jedna od usluga portala e-Građani koja omogućava primanje službenih poruka vezanih za javne usluge, njihov tijek, status te njihov pregled, upravljanje i pohranu.

Tips&tricks kod korisničkog pretinca je da se može dobivati obavijest o pristigloj poruci u ovaj korisnički pretinac na neki privatni email koji sami odredite u postavkama vašega profila. Kako poruke iz korisničkog pretinca nažalost ne mogu direktno biti proslijeđene na vaš privatni email (gmail, yahoo ili slični email servis) već samo informacija da je u korisničkom pretincu pristigla poruka, onda je ovo jako korisna opcija da ne propustite neku važnu poruku jer sigurno se nitko ne spaja na platformu svakodnevno pa pregledava pristiglu poštu.

Elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica):

Preko platforme omogućen je pristup evidencijama osiguranika i podnošenje zahtjeva za elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica).

Tips&tricks: U svakome momentu možete vidjeti što vam piše u vašoj radnoj knjižici i možete ju spremiti kao pdf dokument u vašoj arhivi, ali ako želite upisati neke promjene u radnu knjižicu, koliko ja znam, to se i dalje mora činiti u HZMO-u, direktno na šalteru. Bilo bi odlično da se i ovakve stvari mogu raditi preko e-Građani što vjerujem da će biti moguće u skorijoj budućnosti.

e-Potvrde iz mirovinskog sustava

Usluga omogućava dohvat "Potvrda o stažu i plaći", "Obavijesti o drugom dohotku" i "Potvrda o statusu umirovljenika". Korisnici putem ovih usluga mogu dobiti slijedeće usluge:

-zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima evidentiranim u bazi HZMO-a,

-vidjeti svoje podatke o prijavama na osiguranje i odjavama s osiguranja,

-vidjeti podatke o stažu, plaći i osnovici

-vidjeti podatke o drugom dohotku koje je za pojedine godine prijavio poslodavac i podatke o tome gdje se trenutno nalazi vaš spis, odnosno u kojoj je fazi postupak u povodu vašeg zahtjeva,

-poslati zahtjev za informativni izračun i pregledati dostavljen izračun,

-popuniti i poslati zahtjev za pretkompletiranje (obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu) radi ubrzanja postupka ostvarivanja prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

Sve je apsolutni plus!

Portal zdravlja

Na Portalu zdravlja osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu dohvatiti informacije o izabranim liječnicima primarne zdravstvene zaštite prema tipu djelatnosti: opća/obiteljska medicina, dentalna medicina, ginekologija i pedijatrija. Tu se mogu vidjeti informacije o otvorenim narudžbama osiguranika na zdravstvene postupke u zdravstvenim ustanovama, slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe. Također je omogućena pretraga slobodnih termina. Možete pregledati posjete liječnicima primarne zdravstvene zaštite, specijalističke nalaze/otpusna pisma, podatke o lijekovima/terapijama, laboratorijske nalaze iz laboratorija primarne zdravstvene zaštite, izabrane liječnike te narudžbe na specijalističke preglede. Kroz uslugu je moguće obnoviti recepte za lijekove.

Sve jako korisno i velika je ušteda našega vremena ali ipak ako trebate neki "vanjski recept", potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad ili doznaku ne možete ih dohvatiti kroz sustav nego se mora otići po njih liječniku.

Tips&tricks: Ako ste na bolovanju i ne možete ići po potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad ali vam je pristigla email obavijest da vam je liječnik otvorio bolovanje u korisnički pretinac možda vam vaš poslodavac može i taj email uvažiti dok ne budete mogli donijeti original dokument. Moram naglasiti da naši poslodavci mogu sve naše doznake vidjeti kroz sustav koji se zove CEZIH (Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske) na koje poslodavci imaju pristup za sve svoje prijavljene zaposlenike, pa vi ne morate doznake više njima donositi jer ju oni sami mogu kroz taj sustav dohvatiti.

Primjer države koja ima sličan portal

Saznala sam od osobe koja živi u Švicarskoj da oni imaju sličnu platformu ali kod njih se unutar njihove platforme osoba može naručiti za termin izrade osobne iskaznice koju dobije isti dan kada ju zatraži i može odabrati policijsku ustanovu u kojoj će ju izraditi u dogovorenom terminu. Kada osoba dođe u svome terminu, nema čekanja i odmah je na redu, oni ju provedu kroz sustav otisaka i fotografiranja (ne mora donositi svoju fotografiju) i u tom terminu dobije se odmah izrađena osobna iskaznica.

Znači, moj prijedlog nadogradnje platforme e-Građani je dodavanje e-usluge naručivanja za termin izrade osobne iskaznice u svim policijskim postajama diljem Hrvatske i čak i za žurne postupke tako da se smanje gužve i pojednostavi život građanima.

Zaključujem da možemo biti zadovoljni što imamo portal koji nam nudi ove opcije bez obzira što ima naveden nedostatke. Ja osobno priželjkujem da će se portal nadograđivati i poboljšavati barem na kvartalnoj razini kako bi bio što jednostavniji za korištenje, a opet zadržao adekvatnu razinu sigurnosti za građane.

eOsobna - preduvjet za većinu usluga

Napominjem da je većina "ozbiljnijih" usluga dobavljiva na najvišoj razini sigurnosti za koji je potrebna osobna iskaznica (eOI). Vjerujem da se mnogima neće dati čekati redove za izdavanje nove osobne iskaznice radi korištenja portala pa preporučam za one koji se ipak odluče korištenje redomata u gradovima koji imaju tu mogućnost. Ovdje je opisano sve o online naručivanju na redomate (stanje iz listopada prošle godine).

Po mome saznanju redomati u Zagrebu koje možete trenutno koristiti za online rezervaciju rednog broja, do 14 dana unaprijed, su dostupni samo u PU zagrebačka u Heinzelovoj 98 i IX PP Zagreb u Kašinskoj 1b.

U Zagrebu se ne nudi opcija udaljenog preuzimanja broja za "današnji dan" dok ta opcija postoji u PU u Zadru, Puli, Rijeci i Splitu.

Tips&tricks: Dok se to ne uvede podijelit ću sa vama jedan mali trik a to je da prije nego odete izrađivati osobnu iskaznicu u MUP zamolite prijatelja tko živi blizu MUP-a ili nazovete na telefon nekoga iz obližnjih trgovina i radnji (a broj telefona možete naći preko Google maps) da vam izvadi broj s redomata za osobnu iskaznicu (to im je doslovno dvije minute posla a i njima se poveća prodaja jer ćete sigurno nešto od njih i kupiti kad dođete po broj koji vam izvade). Onaj tko vam izvadi broj vam ga izdiktira telefonom pa ga onda možete pratiti preko MUP-ove aplikacije redomata online opcije "provjera statusa rednog broja". Na taj način možete otprilike pretpostaviti kada će vaš broj biti na redu šaltera. Što vam daje pogodnost da isplanirate vrijeme dolaska u MUP i bez puno čekanja riješite predaju zahtjeva i podizanje osobne iskaznice. Onome tko vam izvadi broj redomata platite kavu i kolače i svi sretni. Ja sam tako riješila i vađenje i podizanje osobne i nije bilo previše čekanja, a i stekla sam nova prijateljstva.

Sretno s uštedama vremena i nadam se da će vam savjeti biti korisni.