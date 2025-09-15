Linija iPhone 17 ima novu metodu zaštite od sofisticiranih špijunskih hakerskih napada

Apple je u novi iOS i seriju procesora A19 ugradio novi sustav zaštite integriteta memorije, čiji je cilj spriječiti neovlaštene upade u uređaj i pristup podacima špijunskim alatima poput Pegasusa

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 06:30

U tjednu predstavljanja nove generacije iPhonea najviše se pričalo o tankom iPhoneu Air, nadogradnjama ekrana standardnog modela 17 te kamera kod naprednijeg 17 Pro, a malo je zapravo govora bilo o novom SOC-u koji pokreće cijelu liniju novih Appleovih mobitela – procesoru A19 (Pro). Apple je, naime, paralelno s predstavljanjem novih uređaja objavio i poduži tehnički blog post koji govori o tome da je A19 dobio novu sigurnosnu značajku, nazvanu MIE (Memory Integrity Enforcement, zaštita integriteta memorije), koja bi se mogla pokazati značajnijom od inkrementalnog poboljšanja performansi kod te linije procesora.

"Najznačajnije poboljšanje u povijesti"

Kulminacija je to, kažu, desetljeća rada na sigurnosnim poboljšanjima, kako u Appleovom siliciju (kako oni nazivaju svoju liniju ARM čipova) pa do operacijskog sustava usko povezanoga s njime. Rezultat je prvi u svijetu sustav zaštite memorije, uvijek uključen i u stvarnom vremenu, bez kompromisa kad je riječ o performansama. Prilično odvažno iz Applea kažu: "Vjerujemo da zaštita integriteta memorije predstavlja najznačajnije poboljšanje sigurnosti memorije u povijesti operativnih sustava za potrošače." Ona će, naime, dramatično smanjiti sposobnosti napadača pri iskorištavanju ranjivosti povezanih s korupcijom memorije na njihovim uređajima i značajno će otežati izradu novih učinkovitih spywarea.

Osnovni je cilj zaštiti korisnika iPhonea i njegove podatke od sofisticiranih ciljanih napada, poput onih koji se izvode spyware alatom Pegasus. On je povijesno povezan s vladama i špijunskim agencijama, a mete napada obično su bili istaknuti pojedinci, označeni kao vrlo vrijedne mete, kojima se potom spyware ciljano ubacivao na mobitele kako bi ih se prisluškivalo i pratilo. Iako velika većina korisnika nikad neće biti napadnuta na taj način, kažu iz Applea, potrudili su se i uložili mnogo truda kako bi zaštitili baš sve od tog tipa napada.

Novim metodama protiv Pegasusa

Provedba integriteta memorije izgrađena je na robusnim temeljima koje pružaju sigurni alokatori memorije, a uključuje niz poboljšanih funkcija za sigurno alociranje memorijskih resursa, kako oni ne bi mogli biti zloupotrijebljeni. MIE je ugrađen izravno u Appleov hardver i softver u svim modelima iPhonea 17 i iPhonea Air te nudi uvijek uključenu zaštitu memorije za ključne mete napada, uključujući sam kernel OS-a i 70-ak ostalih procesa.

"Na temelju naših evaluacija u kojima smo Memory Integrity Enforcement usporedili s iznimno sofisticiranim plaćeničkim špijunskim napadima iz posljednje tri godine, vjerujemo da će MIE učiniti lance eksploatacije značajno skupljima i težima za razvoj i održavanje, onemogućiti mnoge od najučinkovitijih tehnika eksploatacije iz posljednjih 25 godina te u potpunosti redefinirati područje sigurnosti memorije za Appleove proizvode", kažu iz Applea. Za znatiželjne, svi tehnički detalji novog sustava za zaštitu od kompromitiranja i špijuniranja dostupni su na Appleovom blogu.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi