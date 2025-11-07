Nasljednik iPhone Aira dobit će drugu kameru

Iako iPhone Air ima glavnu kameru koja simulira i telefoto način fotografiranja, mnogi kritiziraju sustav sa samo jednim senzorom. To bi se trebalo promijeniti s novom generacijom

Proteklih se tjedana govori o tome kako Apple naveliko smanjuje proizvodne kapacitete za iPhone Air, ali čini se da će druge generacije ipak biti. Kako navodi kineski analitičar Digital Chat Station, nasljednik najtanjeg iPhonea koji stiže sljedeće godine dobit će značajnu nadogradnju stražnje kamere zbog koje će se možda i prodavati bolje.

Apple navodno planira dodati 48-megapikselni ultraširoki senzor koji će se pridružiti postojećoj 48-megapikselnoj glavnoj kameri. Ako se to i ostvari, time će se riješiti jedna od glavnih zamjerki trenutnom Airu, usprkos tome što Apple reklamira postojeću kameru kao „Fusion“ koja simulira i telefoto način fotografiranja.

Druga će kamera biti postavljena vodoravno, tik uz onu prvu, što znači da nećemo vidjeti okomit raspored kao na ostalim modelima iPhonea. No, ostaje za vidjeti hoće li druga generacija Aira moći snimati prostorne videozapise, što je bio jedan od razloga zašto je Apple kod osnovnog iPhonea prešao na vertikalni raspored kamera.

Više informacija znat će se tijekom sljedećih mjeseci.