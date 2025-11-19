Ključni dizajner najtanjeg iPhonea napustio Apple i prešao u AI startup

'Prebjeg' Chowhury bio je jedan od važnijih dizajnera najtanjeg iPhonea i njegov je odlazak u drugu tvrtku pogodio Appleov dizajnerski tim

Matej Markovinović srijeda, 19. studenog 2025. u 13:04
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Abidur Chowdhury, jedan od važnijih dizajnera koji je radio na iPhone Airu, napustio je Apple i pridružio se neimenovanom AI startupu. Iako nije bio jedini „mozak“ iza dizajna najtanjeg iPhonea, izvori koje citira Bloomberg tvrde da je njegov odlazak osjetno pogodio dizajnerski tim.

U Apple je došao prije otprilike šest godina, otprilike u isto vrijeme kada je slavni dizajner Jony Ive napustio tvrtku kako bi pokrenuo vlastitu kreativnu agenciju LoveFrom. Još jedan projekt u kojem je Ive sudjelovao, nazvan IO, kasnije je kupio i OpenAI.

Zanimljivo je za istaknuti da se Chowdhury pojavljuje i u uvodnom videu za iPhone Air koji možete pogledati u nastavku.  

Prodaja iPhone Aira navodno ne ide baš najbolje, premda izvori tvrde da to nema veze s Chowdhuryjevim odlaskom. Neslužbeno se govori da je iPhone Air 2 odgođen, ali ne i otkazan. Usprkos tome, situacija izgleda još lošije za Samsungov Galaxy S26 Edge, glavnog konkurenta iPhone Airu.

 



