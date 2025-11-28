Kinezi odustali od proizvodnje ultra-tankih mobitela zbog loše prodaje iPhone Aira

Budući da tanki iPhone nije ostvario rezultate kakvi su se prvotno očekivali, najmanje tri kineska konkurentska proizvođača odustali su od proizvodnje svojeg ultra-tankog mobitela

iPhone Air se ne prodaje naročito dobro, što je obeshrabrilo najmanje tri konkurentska kineska proizvođača da predstave vlastite verzije ultra-tankog mobitela. O kojim je proizvođačima riječ, trenutno se može samo pretpostavljati, ali azijski DigiTimes navodi da su svi imali ozbiljne planove za napraviti svoga konkurenta iPhone Airu.

Prema istom tom izvještaju, Foxconn je smanjio broj proizvodnih linija za iPhone Air, dok je Luxshare u potpunosti zaustavio proizvodnju iPhonea. Nedavno smo pisali i o tome da je jedan od glavnih dizajnera iPhone Aira otišao iz Applea, a govorilo se i o tome da je iPhone Air 2 navodno odgođen.

No, treba imati na umu da nije samo iPhone Air na udaru. Čini se da tržište općenito ne želi ultra-tanke mobitele sa slabom baterijom pa se zato i Samsung suočava sa slabim rezultatima prodaje svog Galaxy S25 Edgea čiji je nasljednik u potpunosti otkazan.